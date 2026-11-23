Hiába tér vissza Macaulay Culkin, az első két rész rendezője szerint az új Reszkessetek, betörők! már soha nem lehet olyan, mint korábban – olvasható az Entertainment Weekly oldalán.

A képen Catherine O’Hara és Macaulay Culkin a Reszkessetek, betörők! című filmben (1990).

Fotó: 20TH CENTURY FOX

Megszólalt a Reszkessetek, betörők! legendás rendezője

Mint azt megírtuk, új filmmel tér vissza a legendás karácsonyi franchise, Macaulay Culkin pedig ismét Kevin McCallistert alakítja. Az első két rész rendezője, Chris Columbus azonban úgy véli, Catherine O’Hara nélkül lehetetlen visszahozni az eredeti filmek hangulatát.

Catherine O’Hara játszotta Kevin édesanyját, és Chris Columbus szerint ő volt a történet egyik legfontosabb szereplője.

Catherine a Reszkessetek, betörők! 50 százaléka

– mondta a rendező a Varietynek, hozzátéve: a film érzelmi középpontját O’Hara és Culkin kapcsolata adta.

A színésznő januárban, 71 éves korában hunyt el. Halálát tüdőembólia okozta, amelynek hátterében végbélrák állt.

Catherine O'Hara színésznő

Fotó: AFP

A tragédia miatt a klasszikus páros már nem állhat össze újra.

Catherine és Macaulay nélkül nincs értelme folytatásnak. Ők teremtették meg a film érzelmi középpontját

– fogalmazott.

Culkin viszont visszatér

Az Entertainment Weekly pénteken írta meg, hogy már készül az új Reszkessetek, betörők!, amelyben Macaulay Culkin ismét Kevin szerepében tér vissza. A forgatókönyvön Seth Rogen és Evan Goldberg dolgozik, a filmet pedig ők is producerként jegyzik.

Macaulay Culkin amerikai színész

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Columbus ezúttal nem vesz részt a produkcióban, de szívesen forgatna még együtt Culkinnal.

Macaulay nagyszerű színész, és remélem, hogy dolgozhatok még vele valamin

– mondta.

Az új részben tehát visszatér Kevin McCallister, de az eredeti filmek legendás rendezője szerint Catherine O’Hara hiányát már semmi sem pótolhatja.