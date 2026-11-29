85 éves korában elhunyt Peter Hajek osztrák rendező, forgatókönyvíró és producer, aki fontos szerepet játszott a Magyarországon is népszerű Rex felügyelő megszületésében. A filmes szakember péntek este, hosszan tartó betegség után halt meg – tudta meg a Heute.
A gyászhírt felesége, Ilse Buchelt-Hajek és a mungo tv produkciós cég jelentette be szombaton az APA osztrák hírügynökségnek.
A legendás sorozat egyik meghatározó alakja volt
Peter Hajek 1992-től Peter Moserrel együtt dolgozott a Rex felügyelő történetein.
Hajek forgatókönyvíróként és producerként is részt vett a munkában, így jelentős szerepe volt a széria sikerében.
Újságíróként kezdte, később filmeket készített
A bécsi filmes pályája előtt újságíróként dolgozott, többek között a Kurier és a német Spiegel munkatársaként. 1967-ben Helmuth Dimkóval megalapította a Mungo Film produkciós céget, majd számos televíziós műsor és film létrehozásában vett részt.
Nevéhez fűződik többek között az „Apropos Film” című műsor, amely Arany Kamera-díjat kapott, valamint az Helnwein című művészportré, amelyért Grimme-díjjal és más elismerésekkel jutalmazták. Rendezőként a Wenn das die Nachbarn wüssten című osztrák sorozaton is dolgozott.
Peter Hajek munkásságát 2000-ben a Bécsért végzett érdemeiért adományozott Ezüst Díszjelvénnyel ismerték el. Halálával az osztrák televíziózás egyik sokoldalú alkotója távozott.
A krimisorozat 1994-ben debütált, és hamar az egyik legismertebb osztrák televíziós produkcióvá vált. A bécsi nyomozók és Rex, a német juhászkutya kalandjai Magyarországon is sok nézőt ültettek a képernyők elé.