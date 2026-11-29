85 éves korában elhunyt Peter Hajek osztrák rendező, forgatókönyvíró és producer, aki fontos szerepet játszott a Magyarországon is népszerű Rex felügyelő megszületésében. A filmes szakember péntek este, hosszan tartó betegség után halt meg – tudta meg a Heute.

85 éves korában, hosszan tartó betegség után meghalt Peter Hajek, aki forgatókönyvíróként és producerként is dolgozott a Rex felügyelő című sorozaton.

Fotó: AP/DPA/Sven Hoppe

A gyászhírt felesége, Ilse Buchelt-Hajek és a mungo tv produkciós cég jelentette be szombaton az APA osztrák hírügynökségnek.

A legendás sorozat egyik meghatározó alakja volt

Peter Hajek 1992-től Peter Moserrel együtt dolgozott a Rex felügyelő történetein.

Hajek forgatókönyvíróként és producerként is részt vett a munkában, így jelentős szerepe volt a széria sikerében.

RIP Peter Hajek 85 Jahre alt Österreichischer Journalist (Kurier und Der Spiegel), Autor und Regisseur, Mitbegründer und -besitzer der Mungo Filmproduktionsfirma sowie Produzent der beliebten Serie »Kommissar Rex«. https://t.co/9xYpDsAiLw https://t.co/z7rH3u4JLm — Judith Grohmann🇦🇹🇫🇷🇬🇧🇮🇱🇪🇺 (@EmmaPeel_Knight) November 28, 2026

Újságíróként kezdte, később filmeket készített

A bécsi filmes pályája előtt újságíróként dolgozott, többek között a Kurier és a német Spiegel munkatársaként. 1967-ben Helmuth Dimkóval megalapította a Mungo Film produkciós céget, majd számos televíziós műsor és film létrehozásában vett részt.

Nevéhez fűződik többek között az „Apropos Film” című műsor, amely Arany Kamera-díjat kapott, valamint az Helnwein című művészportré, amelyért Grimme-díjjal és más elismerésekkel jutalmazták. Rendezőként a Wenn das die Nachbarn wüssten című osztrák sorozaton is dolgozott.

Peter Hajek munkásságát 2000-ben a Bécsért végzett érdemeiért adományozott Ezüst Díszjelvénnyel ismerték el. Halálával az osztrák televíziózás egyik sokoldalú alkotója távozott.