Gyászol a zenei világ: 83 éves korában meghalt a legendás énekes

Richard Sterban szombaton hunyt el tennessee-i, hendersonville-i otthonában. A család és a zenekar képviselőjének közleménye alapján a 83 éves énekes hosszú ideje daganatos betegséggel küzdött.
Egészségi problémái miatt 2025-ben már kénytelen volt visszavonulni a turnézástól, 2026 januárjában azonban még egyszer csatlakozott zenésztársaihoz.
A nashville-i Grand Ole Opry színpadán együtt adták elő a zenekar egyik legismertebb, 1981-es slágerét, az Elvirát.
Sterban 1943-ban született New Jersey államban, és már hatévesen énekelni kezdett.
1970-ben Nashville-be költözött, ahol Elvis Presley háttérénekeseként dolgozott, majd 1972-ben csatlakozott a The Oak Ridge Boyshoz.
Meghalt Richard Sterban, a The Oak Ridge Boys énekese
A zenekar az évtizedek során 34 alkalommal került be a countryzenei slágerlista első tíz helyezettje közé, 17 daluk pedig az első helyig jutott.
Legnagyobb sikereik között szerepelt az Elvira, a Bobbie Sue és az American Made.
Sterban különösen mély basszushangjáról vált ismertté, amely az Elvira egyik legjellegzetesebb eleme volt.
A The Oak Ridge Boys öt Grammy-díjat nyert, és 2015-ben bekerült a Country Music Hall of Fame tagjai közé.
A zenekar több amerikai elnök előtt is fellépett, turnézott Johnny Cash társaságában, és Paul Simon egyik dalában is közreműködött.
Kyle Young, a Country Music Hall of Fame vezetője Sterbant a countryzene meghatározó alakjának nevezte.
Az énekest felesége, öt gyermeke, nyolc unokája és három dédunokája gyászolja.