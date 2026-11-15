Gyászol a zenei világ: 83 éves korában meghalt a legendás énekes

Richard Sterban szombaton hunyt el tennessee-i, hendersonville-i otthonában. A család és a zenekar képviselőjének közleménye alapján a 83 éves énekes hosszú ideje daganatos betegséggel küzdött.

Meghalt Richard Sterban. Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Egészségi problémái miatt 2025-ben már kénytelen volt visszavonulni a turnézástól, 2026 januárjában azonban még egyszer csatlakozott zenésztársaihoz.

A nashville-i Grand Ole Opry színpadán együtt adták elő a zenekar egyik legismertebb, 1981-es slágerét, az Elvirát.

Sterban 1943-ban született New Jersey államban, és már hatévesen énekelni kezdett.

1970-ben Nashville-be költözött, ahol Elvis Presley háttérénekeseként dolgozott, majd 1972-ben csatlakozott a The Oak Ridge Boyshoz.

Meghalt Richard Sterban, a The Oak Ridge Boys énekese

A zenekar az évtizedek során 34 alkalommal került be a countryzenei slágerlista első tíz helyezettje közé, 17 daluk pedig az első helyig jutott.

Legnagyobb sikereik között szerepelt az Elvira, a Bobbie Sue és az American Made.

Sterban különösen mély basszushangjáról vált ismertté, amely az Elvira egyik legjellegzetesebb eleme volt.

A The Oak Ridge Boys öt Grammy-díjat nyert, és 2015-ben bekerült a Country Music Hall of Fame tagjai közé.

A zenekar több amerikai elnök előtt is fellépett, turnézott Johnny Cash társaságában, és Paul Simon egyik dalában is közreműködött.

Kyle Young, a Country Music Hall of Fame vezetője Sterbant a countryzene meghatározó alakjának nevezte.

Az énekest felesége, öt gyermeke, nyolc unokája és három dédunokája gyászolja.