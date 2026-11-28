Cal Smith tinédzserkora óta feltűnően hasonlít Robert Pattinsonra. A 28 éves melbourne-i színészt rendszeresen leszólítják az utcán, fotót kérnek tőle, sőt olyan is előfordult, hogy valaki egy pillanatig biztosra vette: az Alkonyat (Twilight) sztárja áll előtte.

Újságok számolnak be Robert Pattinson James Bond szerepére való kiválasztásáról.

Fotó: Alberto Pezzali / Getty Images Europe

A külső nemcsak különös helyzeteket szül, hanem a randizásban is kapóra jön neki. A férfi szerint a nők gyakran már az első néhány mondatból egyértelművé teszik, miért mentek oda hozzá.

Segített a szerelmi életemben. Azért szólítanak meg, mert azt gondolják, úgy nézek ki, mint ő

– mesélte az ausztrál színész a What’s The Jamnek.

Sokszor ugyanazokat a kérdéseket kapja: „Mondták már, hogy hasonlítasz valakire?” vagy „Biztosan gyakran hallod ezt”. Egy nő azonban különösen kreatív volt. Amikor Cal bemutatkozott, azt mondta, hogy Callum, mire a lány rávágta: „Nem inkább Cullen?” – Edward Cullenre, a Twilight – Alkonyat főszereplőjére utalva.

Egy amerikai nő teljesen lefagyott, amikor meglátta

A legfurcsább eset egy bárban történt, ahol korábban dolgozott. Egy amerikai vendég meglátta, majd ledermedt, és a kollégájához fordulva azt kérdezte: „Ő Robert Pattinson?”

A nő annyira elhitte, hogy valóban a hollywoodi sztárral találkozott, hogy közös fotó nélkül nem akart távozni. A hasonmás szerint még remegett is, amikor elkészült a kép.

A hasonlóság 2019 körül kezdett igazán feltűnővé válni. A férfi korábban egy trambulinparkban is melózott, ahol a gyerekek gyakran Cedricnek szólították a Harry Potter-filmek karaktere után. Később egy kocsmában szintén rendszeresen megkapta, hogy kiköpött Pattinson.

Néha én is látom, máskor viszont fogalmam sincs, mit látnak bennem az emberek

– fogalmazott. Szerinte leginkább a szemük és a mosolyuk hasonló, míg a színész állkapcsa valamivel szögletesebb.

James Bond miatt még nagyobb figyelemre számít

Miután kiderült, hogy Pattinson lesz a következő James Bond, Cal máris meglátta a lehetőséget az újabb szerepkörben. Egy Aston Martinnal készült, 007-es hangulatú fotózást is tervez.

Remélem, most már James Bondnak is néznek majd. Nem bánnám, ha azt mondanák: Bond, James Bond

– viccelődött.