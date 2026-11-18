Robert Pattinson a kétezres évek közepén kezdte filmes karrierjét. Bár neve sokáig elsősorban Edward Cullen karakterével fonódott össze, az elmúlt években változatos szerepekkel igyekezett eltávolodni a vámpírfilmek világától.
Robert Pattinson már fiatalon is különös történetekbe keveredett
A Londonban született színész háromgyermekes családban nőtt fel. Édesapja veterán autók importálásával foglalkozott, édesanyja pedig egy modellügynökségnél dolgozott. Pattinson már iskolásként érdeklődött a színjátszás iránt, később pedig modellként is kipróbálta magát.
Egyik korai munkája újságkihordás volt. Egykori munkaadója, Vipin Patel a Business Insidernek 2020-ban arról beszélt, hogy a fiatal Pattinson rendkívül lelkiismeretesen végezte feladatait, és egyszer még egy heves viharban is vállalta az újságok kézbesítését.
Iskolai évei azonban nem teltek problémamentesen. A színész egy 2017-es interjúban elmondta, hogy azért tanácsolták el korábbi iskolájából, mert felnőtteknek szóló magazinokat lopott egy közeli üzletből, majd azokat társainak értékesítette.
Az Alkonyat előtt a Harry Potterben is szerepelt
Pattinson filmes pályafutása 2004-ben kezdődött, amikor kisebb szerepet kapott a Hiúság vására című filmben. Jelenetét azonban kivágták a végleges változatból, amiről csak a premieren értesült – írja a The Guardian.
Ezt követően meghallgatásra hívták a Harry Potter és a Tűz Serlege című filmhez, amelyben végül Cedric Diggoryt alakította.
Az igazi áttörést a 2008-ban bemutatott Alkonyat hozta meg számára. A Stephenie Meyer regényeiből készült ötrészes filmsorozat világszerte több mint hárommilliárd dolláros bevételt ért el. A színész kiválasztását kezdetben azonban nem mindenki támogatta. Catherine Hardwicke rendező korábbi nyilatkozata szerint a stúdió vezetői kételkedtek abban, hogy Pattinson megfelelő választás Edward Cullen szerepére.
A könyvek rajongói közül is sokan ellenezték a döntést, és a beszámolók szerint több mint 75 ezren írtak alá egy internetes petíciót a szereposztás ellen.
Pattinson később maga is többször bírálta az Alkonyat történetét, amelyet különösnek tartott. Ennek ellenére a filmsorozat meghatározó szerepet játszott karrierjének alakulásában.
Miért mesél Robert Pattinson kitalált történeteket?
A színész az évek során számos szokatlan kijelentést tett különböző interjúkban, amelyek közül többről később elismerte, hogy nem voltak igazak.
Egy 2011-es televíziós szereplése során például azt állította, hogy gyermekkorában szemtanúja volt egy cirkuszi bohóc halálának, akinek felrobbant a kisautója. Később bevallotta, hogy az egész történetet kitalálta.
Egy másik alkalommal arról beszélt, hogy egy őt követő rajongót úgy próbált elriasztani, hogy vacsorázni hívta, majd hosszasan panaszkodott neki a saját életéről. Utóbb erről is kiderült, hogy kitaláció.
A New York Times Style Magazine-nak adott interjújában Pattinson elmondta, hogy időnként azért talál ki történeteket, mert kellemetlenül érzi magát a hírnévvel kapcsolatos kérdések miatt. Máskor egyszerűen saját magát szeretné szórakoztatni. A színész szerint a korábbi interjúit visszanézve olykor maga sem érti, miért mondott bizonyos dolgokat.
A magánéletét igyekszik távol tartani a nyilvánosságtól
Pattinson korábban Kristen Stewart színésznővel alkotott egy párt, akivel az Alkonyat-filmek forgatásán ismerkedett meg. Kapcsolatuk 2012-ben került válságba, miután Stewartról Rupert Sanders rendezővel közös fényképek jelentek meg.
Az ügy akkoriban jelentős sajtóvisszhangot váltott ki. Még Donald Trump is véleményt nyilvánított róla a közösségi médiában, arra biztatva Pattinsont, hogy ne béküljön ki Stewarttal.
A pár végül 2013-ban szakított.
A színész 2018 óta Suki Waterhouse színésznővel és énekesnővel él párkapcsolatban. Eljegyzésüket 2023 decemberében erősítették meg, első gyermekük pedig 2024 márciusában született meg. Kislányuk nevét nem hozták nyilvánosságra.
Különös találmánnyal is próbálkozott a világjárvány alatt
Pattinson a koronavírus-járvány idején egy szokatlan gasztronómiai ötlettel is előállt.
A GQ magazinnak adott interjújában arról beszélt, hogy olyan tésztaételt szeretne készíteni, amelyet evőeszköz nélkül, kézben tartva is el lehet fogyasztani.
A Piccolini Cuscino névre keresztelt étel elkészítéséhez melegszendvicssütőt és több csomag szeletelt sajtot használt. Az elképzelést egy ismert vendéglőssel, Lele Massiminivel is megosztotta, aki később megerősítette, hogy a találkozó valóban megtörtént.
A színész az egészséges életmóddal kapcsolatban is tett már ellentmondásos kijelentéseket. Korábban azt állította, hogy a Batman forgatására nem készült különösebben intenzív edzéssel, később azonban elismerte, hogy valójában mindennap, olykor naponta kétszer is edzett.
James Bond szerepe új fejezetet nyithat a karrierjében
Pattinson az elmúlt években számos különböző műfajban kipróbálta magát. A Batman mellett olyan produkciókban szerepelt, mint a Tenet és a Jólét, 2026-ban pedig több új filmben is látható.
A GQ-nak szeptemberben arról beszélt, hogy a 2023-as hollywoodi sztrájkok óta szinte folyamatosan dolgozik. Egy időben négy különböző produkcióra készült párhuzamosan.
A színész korábban azt tervezte, hogy a munkák befejezése után hosszabb szabadságra megy. A James Bond-szerep azonban újabb jelentős feladatot jelenthet számára. A 007-es ügynök megformálása egyúttal újabb lehetőséget kínálhat Pattinsonnak arra, hogy a korábbi, világszerte ismert karakterei után egy újabb ikonikus filmszerepben bizonyítson.