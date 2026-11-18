Robert Pattinson a kétezres évek közepén kezdte filmes karrierjét. Bár neve sokáig elsősorban Edward Cullen karakterével fonódott össze, az elmúlt években változatos szerepekkel igyekezett eltávolodni a vámpírfilmek világától.

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Fotó: Amazon MGM via Bestimage / 00777510

Robert Pattinson már fiatalon is különös történetekbe keveredett

A Londonban született színész háromgyermekes családban nőtt fel. Édesapja veterán autók importálásával foglalkozott, édesanyja pedig egy modellügynökségnél dolgozott. Pattinson már iskolásként érdeklődött a színjátszás iránt, később pedig modellként is kipróbálta magát.

Egyik korai munkája újságkihordás volt. Egykori munkaadója, Vipin Patel a Business Insidernek 2020-ban arról beszélt, hogy a fiatal Pattinson rendkívül lelkiismeretesen végezte feladatait, és egyszer még egy heves viharban is vállalta az újságok kézbesítését.

Iskolai évei azonban nem teltek problémamentesen. A színész egy 2017-es interjúban elmondta, hogy azért tanácsolták el korábbi iskolájából, mert felnőtteknek szóló magazinokat lopott egy közeli üzletből, majd azokat társainak értékesítette.

Az Alkonyat előtt a Harry Potterben is szerepelt

Pattinson filmes pályafutása 2004-ben kezdődött, amikor kisebb szerepet kapott a Hiúság vására című filmben. Jelenetét azonban kivágták a végleges változatból, amiről csak a premieren értesült – írja a The Guardian.

Ezt követően meghallgatásra hívták a Harry Potter és a Tűz Serlege című filmhez, amelyben végül Cedric Diggoryt alakította.

Az igazi áttörést a 2008-ban bemutatott Alkonyat hozta meg számára. A Stephenie Meyer regényeiből készült ötrészes filmsorozat világszerte több mint hárommilliárd dolláros bevételt ért el. A színész kiválasztását kezdetben azonban nem mindenki támogatta. Catherine Hardwicke rendező korábbi nyilatkozata szerint a stúdió vezetői kételkedtek abban, hogy Pattinson megfelelő választás Edward Cullen szerepére.

A könyvek rajongói közül is sokan ellenezték a döntést, és a beszámolók szerint több mint 75 ezren írtak alá egy internetes petíciót a szereposztás ellen.