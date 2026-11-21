Robert Pattinson korábban nyíltan beszélt arról, hogy szorongással és testképzavarral küzdött. A Batman és az Alkonyat-filmek sztárja egy 2013-as interjúban vallott mentális nehézségeiről, amelyek különösen a nyilvános szereplések előtt jelentkeztek – idézte fel a Fitbook.
A színész a Sunday Style Australia című lapnak adott interjújában elmondta, hogy a vörös szőnyeges események előtt gyakran pánikba esett, és erős félelmet érzett. Beszámolója szerint a szorongás egészen addig tartott, amíg meg nem érkezett a rendezvényre, és ki nem szállt az autóból.
Pattinson arról is beszélt, hogy elégedetlen volt a külsejével, és nehezen tudta elfogadni a saját testét. Akkoriban azt mondta, nem szeret edzőterembe járni, nincs kockás hasa, és nem szívesen veszi le a pólóját mások előtt.
A színész a diszmorfofóbiát, más néven testdiszmorfiás zavart is megemlítette az interjúban. Ez olyan mentális zavar, amelynek során az érintett túlzottan sokat foglalkozik külsejének valamely vélt vagy mások számára alig észrevehető hibájával.
A testdiszmorfiás zavarról korábban több hollywoodi híresség is beszélt, köztük Megan Fox, Lili Reinhart és Sam Claflin.
Robert Pattinson azóta jelentős fizikai átalakuláson ment keresztül
Robert Pattinson a 2022-ben bemutatott Batman című film kedvéért komoly fizikai felkészülést végzett. A szerephez rendszeresen edzett, és látványosan megváltozott alakja.
A színész a filmben félmeztelenül is szerepelt, annak ellenére, hogy évekkel korábban még arról beszélt, mennyire kényelmetlenül érzi magát ilyen helyzetekben.
A 2013-as interjú óta több mint egy évtized telt el, arról azonban nincs megerősített információ, hogy Pattinson jelenleg is küzd-e hasonló problémákkal. A fizikai átalakulás önmagában nem jelenti azt, hogy a korábban említett mentális nehézségei megszűntek.
A probléma jelentős lelki megterhelést okozhat, és a mindennapi életre, a társas kapcsolatokra, valamint a munkavégzésre is hatással lehet.