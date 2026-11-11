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Rubint Réka

Rubint Réka kórházi ágyából szólalt meg

21 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Újabb kezelések miatt utazott Németországba a ritka daganatos betegséggel küzdő fitneszedző, aki a kórházból jelentkezett közösségi oldalán. Rubint Réka a névnapját is a frankfurti klinikán töltötte, ahol beszámolt jelenlegi állapotáról, a kezelések eredményéről és a gyógyulása érdekében tervezett következő lépésekről.
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Rubint RékabetegségNémetországkórház

Rubint Réka ismét Frankfurtban kapott kezelést, miután a daganatos betegsége miatt további orvosi beavatkozásokra volt szüksége. A fitneszedző kedden a névnapját is a németországi klinikán töltötte, ahonnan több fényképet és személyes beszámolót osztott meg követőivel. Szerdán újabb bejegyzésben közölte, hogy túl van a második katéteres kemoembolizációs (TACE) kezelésén, amelyet elmondása szerint ezúttal jóval könnyebben viselt.

Rubint Réka a frankfurti kezelése idején is megosztott személyes pillanatokat követőivel
Rubint Réka a frankfurti kezelése idején is megosztott személyes pillanatokat követőivel
Fotó: Rubint Réka Facebook-oldala

A 2022 óta ritka lágyrészdaganattal, PEComával küzdő fitneszedző kedden közzétett bejegyzésében arról írt, hogy betegsége következtében a tüdejében, a májában és a csontjaiban is áttétek alakultak ki.

Nem így terveztem a névnapomat… nem Frankfurtban egy kórházi ágyon fekve és nem tüdő, máj és csontáttétekkel a testemben

– fogalmazott.

Hozzátette ugyanakkor, hogy továbbra is igyekszik bizakodóan tekinteni a jövőbe. Kiemelte, hogy az áttétek száma a korábbiakhoz képest csökkent, és a kezelések folytatását is a gyógyulása szempontjából fontos előrelépésnek tartja.

Bejegyzésében családjának, barátainak és az Alakreform-közösség tagjainak is köszönetet mondott a támogatásért. Arról is megemlékezett, hogy 25 évvel ezelőtt, éppen a névnapján kezdődött kapcsolata férjével, Schobert Norberttel.

Rubint Réka újabb kezelésen van túl

A fitneszedző szerda délelőtt újabb bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán, amelyben már a legutóbbi beavatkozás eredményéről és a következő kezelések időpontjáról számolt be.

Máj megbütykölve, »gyújtás« beállítva, délután már otthon

– írta, majd hozzátette, hogy ereje és elszántsága nagyobb, mint valaha.

Közlése szerint a második TACE-kezelést lényegesen jobban viselte, mint az elsőt. A beavatkozás után várhatóan még szerdán hazatérhet Magyarországra.

A frankfurti klinikára december 15-én kell visszautaznia, addig pedig itthon folytatódnak a kezelései. Tájékoztatása szerint csütörtökön a csontáttétek miatt sugárkezelést kap.

A fitneszedző azt is jelezte, hogy a jövő héten már szeretné megtartani szokásos keddi Alakreform-edzését a Rozsnyai utcában.

Korábbi daganata eltűnt, de a kezelések folytatódnak

Rubint Rékánál 2022-ben diagnosztizáltak PEComát, amely a lágyrészekből kiinduló, rendkívül ritka daganattípus. A Magyarországon elvégzett kezelések után Németországban is többféle terápiában részesült. A frankfurti klinikán alkalmazott TACE-kezelés során katéter segítségével közvetlenül a daganatot ellátó erekbe juttatnak kemoterápiás hatóanyagot, majd az erek elzárásával csökkentik a daganat vérellátását. A fitneszedző emellett dendritikus sejtterápiában is részesült.

A korábbi kezelések hatására a légcsöve mögött található, korábban műthetetlennek tartott elsődleges daganata teljesen eltűnt, amit a képalkotó vizsgálatok is megerősítettek. Ez azonban nem jelentette a daganatos betegség teljes megszűnését, mivel szervezetében továbbra is maradtak áttétek, amelyek további kezelést igényelnek.

Rubint Réka legutóbbi bejegyzéseiben hangsúlyozta, hogy az áttétek száma csökkent, és továbbra is eltökélt a gyógyulás érdekében. A következő hetekben Magyarországon folytatja a sugárkezelést, majd december közepén ismét visszatér Frankfurtba.

 

 

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