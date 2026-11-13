Viszony - Marsi Anikóval: Rubint Réka megrázó vallomása a műtétjéről: „Nem tudom, mi a jobb, a halál vagy ez”

Megjelent Marsi Anikó új műsora, a Viszony – Marsi Anikóval első adása az Origo YouTube-csatornáján. Marsi Anikó első vendége, régi kedves barátnője, Rubint Réka volt. A beszélgetésében a fitneszedző eddig nem hallott részleteket árul el a rákkal vívott küzdelméről, a fájdalmas kezelésekről és arról is, hogyan változtatta meg az életét a betegség. Réka azt is elmondta, hogy bár igyekszik erős maradni, voltak pillanatok, amikor még neki is elfogyott az ereje. Egy dologban azonban a mai napig biztos.
Rubint Réka a legnagyobb fájdalmáról is vallott
Marsi Anikó és Rubint Réka tabuk nélkül beszélgettek egymással. Anikó őszintén elárulta, mennyire megrázta, amikor értesült Réka betegségéről, és azt is elmondta, milyen erős nőnek tartja, akire csak felnézni tud. A személyes hangvételű beszélgetés azonban hamarosan még mélyebb témák felé fordult.
Marsi Anikó: Hogyan bírod a fájdalmakat?
Rubint Réka:
A legdurvább fájdalom az elmúlt időszakban június 1. és 7. között volt, amikor bent feküdtem az Onkológiai Intézetben, és a májamat ablálták. Kilenc gócból nyolc daganatot megsütöttek, egyhez nem tudtak hozzányúlni, mert közel volt az epéhez. Az a fájdalom a tüdőtől elkezdve mindenhova nyilallt. Feljöttek a combartérián, elzárták a főereket, a hasfalon keresztül pedig tűkkel bejöttek. Nyilván altatásban voltam. Amikor ott felébredtem, azt mondtam: nem tudom, mi a jobb, a halál vagy ez. Rettenetes volt
– mondta könnyeivel küszködve Réka, aki ezután rátért arra, hogyan tartotta meg a táborát mindezek ellenére.
Nekem utána volt egy táborom. Igaz, csak a színpad szélén ültem, és mutogattam, mert három hétig nem mozoghattam. Norbi tartotta meg, és két segítőm, akik már kívülről tudják a koreográfiát, ők mentek fel vele a színpadra
Marsi Anikó: Milyen típusú rákkal küzdesz pontosan, Réka?
Rubint Réka: Az én rákomnak a neve szarkóma, és ezen belül PEComa.
Réka arról is beszélt, hogy tudatosan nem engedte be a gondolatai közé azt az egyenlőséget, hogy a rák egyet jelent a halállal. Sokat dolgozott magán azért, hogy amikor mégis bekúszott a halálfélelem a fejébe, képes legyen lelkileg stabil maradni.
„Senkinek nem kívánom a CT-vizsgálat előtti napokat”
Marsi Anikó: Mi volt a legnehezebb a kezelések és a kontrollvizsgálatok során?
Rubint Réka:
Senkinek nem kívánom a CT-vizsgálat előtti napokat, amikor nem alszol, amikor rettegsz attól, hogy mit mutat. És nekem mindig azt mutatta, hogy áttét. Én meg mentem oda lelkesen, hogy már biztos eltűnt. És igen, az alapdaganat kisebb lett, viszont áttét volt a tüdőbe, áttét lett a májba, és a májban már nem három daganat volt, hanem kilenc
– mondta zokogva Réka.
Réka csak akkor sír, ha senki nem látja
Marsi Anikó: Családi körben el szoktad sírni magad?
Rubint Réka:
Az edzésemet át kellett alakítani a tüdőkapacitásom miatt. A nagyon ugrálós, intenzív edzéseket nem bírom. Hiszen a tüdőm is kapott sugarat: a légcső, a nyelőcső, a tüdőkapu, ott 33 sugarat kaptam, a tüdőbe pedig öt sugarat kaptam nagydózisban. Ez mind idő, mire az ott regenerálódik. És őszinte leszek, van, amikor elszakad a cérna edzés közben, és elsírom magam. De az olyankor azért jó, mert egyedül vagyok, senki nem lát, és ki tudom adni, mert muszáj ezt kiadni. Voltam én már eleget erős. Engem az élet ezzel nagyon átformált. Arra tette a fókuszt, amik igazán fontosak
Marsi Anikó: És mi lenne az?
Rubint Réka: A legfontosabb az idő, hogy azt csak arra fordítsam, ami igazán fontos.
Marsi Anikó: Hiszel abban, hogy vigyáznak rád odafent?
Rubint Réka:
Én azt gondolom, hogy a Jóisten a tenyerében tart. Még nem tett le, még nem tartunk ott. Mert van még mit tanulnom és tapasztalnom. Biztos vagyok benne, hogy százszor ennyi embernek fogok segíteni, amikor meggyógyultam teljesen, mint akiknek a sport által segítettem. Úgyhogy alig várom ezt az új életet, és hogy tele legyek kisunokákkal!
Rubint Réka tehát a legnehezebb pillanatok ellenére is a jövőbe tekint. Azt szeretné, ha a saját történetével és tapasztalataival a gyógyulása után még több embernek adhatna erőt. A betegség megtanította arra, hogy másként tekintsen az időre, és sokkal inkább azokra a dolgokra összpontosítson, amelyek igazán fontosak számára.