Viszony - Marsi Anikóval: Rubint Réka megrázó vallomása a műtétjéről: „Nem tudom, mi a jobb, a halál vagy ez”

Megjelent Marsi Anikó új műsora, a Viszony – Marsi Anikóval első adása az Origo YouTube-csatornáján. Marsi Anikó első vendége, régi kedves barátnője, Rubint Réka volt. A beszélgetésében a fitneszedző eddig nem hallott részleteket árul el a rákkal vívott küzdelméről, a fájdalmas kezelésekről és arról is, hogyan változtatta meg az életét a betegség. Réka azt is elmondta, hogy bár igyekszik erős maradni, voltak pillanatok, amikor még neki is elfogyott az ereje. Egy dologban azonban a mai napig biztos.

A Viszony - Marsi Anikóval első vendége Rubint Réka volt, aki megrázó őszinteséggel és részletességgel mesélt a betegségéről, a kezelésekről és a fájdalmakról

(Fotó: Origo)

Rubint Réka a legnagyobb fájdalmáról is vallott

Marsi Anikó és Rubint Réka tabuk nélkül beszélgettek egymással. Anikó őszintén elárulta, mennyire megrázta, amikor értesült Réka betegségéről, és azt is elmondta, milyen erős nőnek tartja, akire csak felnézni tud. A személyes hangvételű beszélgetés azonban hamarosan még mélyebb témák felé fordult.

Marsi Anikó: Hogyan bírod a fájdalmakat?

Rubint Réka:

A legdurvább fájdalom az elmúlt időszakban június 1. és 7. között volt, amikor bent feküdtem az Onkológiai Intézetben, és a májamat ablálták. Kilenc gócból nyolc daganatot megsütöttek, egyhez nem tudtak hozzányúlni, mert közel volt az epéhez. Az a fájdalom a tüdőtől elkezdve mindenhova nyilallt. Feljöttek a combartérián, elzárták a főereket, a hasfalon keresztül pedig tűkkel bejöttek. Nyilván altatásban voltam. Amikor ott felébredtem, azt mondtam: nem tudom, mi a jobb, a halál vagy ez. Rettenetes volt

– mondta könnyeivel küszködve Réka, aki ezután rátért arra, hogyan tartotta meg a táborát mindezek ellenére.

Nekem utána volt egy táborom. Igaz, csak a színpad szélén ültem, és mutogattam, mert három hétig nem mozoghattam. Norbi tartotta meg, és két segítőm, akik már kívülről tudják a koreográfiát, ők mentek fel vele a színpadra

Marsi Anikó: Milyen típusú rákkal küzdesz pontosan, Réka?

Rubint Réka: Az én rákomnak a neve szarkóma, és ezen belül PEComa.

Réka arról is beszélt, hogy tudatosan nem engedte be a gondolatai közé azt az egyenlőséget, hogy a rák egyet jelent a halállal. Sokat dolgozott magán azért, hogy amikor mégis bekúszott a halálfélelem a fejébe, képes legyen lelkileg stabil maradni.