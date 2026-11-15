Schóbert Lara: „Anyának a betegsége okkal jött az életünkbe” – megható vallomást tett Rubint Réka lányа

A Pannonia Podcastban Schóbert Lara azt a kérdést kapta, hogy az elmúlt négy évben, amióta édesanyja, Rubint Réka a rákkal küzd, ő maga mennyit változott, és milyen irányba formálta őt ez az időszak. A válasza alapján a betegség nemcsak Réka, hanem az egész család életére mély hatást gyakorolt.

Rubint Réka betegsége 2022 októberében derült ki (Fotó: MW archív)

Így beszélt a küzdelemről Rubint Réka lánya

Schóbert Lara őszintén beszélt érzéseiről, és elárulta, szerinte miért alakíthatta így az élet a sorsukat.

Rengeteget változtam. Nyilván nagyon nehéz volt ezt a négy évet megélni, de én azt gondolom, hogy anyának a betegsége, az okkal jött a mi életünkbe. Én hiszek abban, hogy az élet az jeleket ad, nagyon spirituális vagyok

– kezdte Lara, majd kitért arra is, miért érez ekképp.

Schóbert Lara megnyílt érzéseiről (Fotó: MW archív)

Azt is gondolom, hogy az élet nem azért tesz ilyen próbák elé, hogy büntessen, hanem hogy tanulj belőle. Úgy érzem, hogy anyának a betegsége nemcsak miatta jött az életünkbe, hanem miattunk is, hogy megtanuljunk átértékelni. Elsősorban az egészséget, és azt, hogy mennyire rövid és értékes az élet. Nagyon fontos hálát adni azért, amink van!

Lara szavai szerint az elmúlt évek megtanították arra, hogy másképp tekintsen az egészségre, az időre és azokra az emberekre, akik körülveszik. Úgy véli, a nehézségek hatására az egész család átértékelte, mi az igazán fontos az életben.