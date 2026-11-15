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Rubint Réka

Schóbert Lara: „Anyának a betegsége okkal jött az életünkbe” – megható vallomást tett Rubint Réka lányа

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Schóbert Lara édesanyja közel négy éve küzd súlyos daganatos betegséggel. Rubint Réka küzdelme az egész család életét megváltoztatta, amiről Lara most őszintén megnyílt.
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Rubint RékaSchóbert LaraŐszinte vallomás

A Pannonia Podcastban Schóbert Lara azt a kérdést kapta, hogy az elmúlt négy évben, amióta édesanyja, Rubint Réka a rákkal küzd, ő maga mennyit változott, és milyen irányba formálta őt ez az időszak. A válasza alapján a betegség nemcsak Réka, hanem az egész család életére mély hatást gyakorolt.

Rubint Réka és Schóbert Lara közösen tartanak edzést, Réka megpuszilja Lara homlokát.
Rubint Réka betegsége 2022 októberében derült ki (Fotó: MW archív)

Így beszélt a küzdelemről Rubint Réka lánya

Schóbert Lara őszintén beszélt érzéseiről, és elárulta, szerinte miért alakíthatta így az élet a sorsukat.

Rengeteget változtam. Nyilván nagyon nehéz volt ezt a négy évet megélni, de én azt gondolom, hogy anyának a betegsége, az okkal jött a mi életünkbe. Én hiszek abban, hogy az élet az jeleket ad, nagyon spirituális vagyok

 – kezdte Lara, majd kitért arra is, miért érez ekképp.

Schóbert Lara oldalról néz a távolba.
Schóbert Lara megnyílt érzéseiről (Fotó: MW archív)

Azt is gondolom, hogy az élet nem azért tesz ilyen próbák elé, hogy büntessen, hanem hogy tanulj belőle. Úgy érzem, hogy anyának a betegsége nemcsak miatta jött az életünkbe, hanem miattunk is, hogy megtanuljunk átértékelni. Elsősorban az egészséget, és azt, hogy mennyire rövid és értékes az élet. Nagyon fontos hálát adni azért, amink van!

Lara szavai szerint az elmúlt évek megtanították arra, hogy másképp tekintsen az egészségre, az időre és azokra az emberekre, akik körülveszik. Úgy véli, a nehézségek hatására az egész család átértékelte, mi az igazán fontos az életben.

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Rubint Réka betegsége az egész család életét megváltoztatta

Rubint Rékánál 2022-ben diagnosztizáltak rosszindulatú daganatos betegséget, amelyről hosszú ideig nem beszélt nyilvánosan. A fitneszedző később úgy döntött, megosztja a történetét, és azt is elárulta, milyen kezeléseken és fájdalmas beavatkozásokon kellett átesnie. A családja mindvégig mellette állt, Lara pedig korábban is többször kiállt édesanyja mellett, amikor a közösségi oldalakon bántó megjegyzéseket kapott. A fiatal lány mostani vallomása különösen megható, hiszen nemcsak édesanyja küzdelméről, hanem arról is beszélt, hogyan formálta át őt és a családját ez a nehéz időszak.

Rubint Réka maga is megrázó vallomást tett a betegség elleni küzdelméről a Viszony - Marsi Anikóval első adásában, ami már elérhető az Origón.

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