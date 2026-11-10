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Rubint Réka

Lemondta mai edzését Rubint Réka – kiderült, mi áll a háttérben

2 órája
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Újabb németországi kezelés miatt változtatott megszokott programján a fitneszedző. Rubint Réka 2022 óta küzd egy ritka daganatos betegséggel, amely miatt korábban Magyarországon, majd külföldön is kezelték.
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Rubint RékabetegségNémetország

Rubint Réka ismét Németországba utazott, hogy folytassa daganatos betegségének kezelését. A fitneszedző a mára tervezett Alakreform-edzését is lemondta. A Blikk  információi szerint férjével, Schobert Norberttel indult Frankfurtba, ahol korábban már több speciális terápián is részt vett.

Rubint Réka 2022 óta küzd ritka daganatos betegséggel
Rubint Réka 2022 óta küzd ritka daganatos betegséggel
Fotó: Szabolcs László

A fitneszedző Magyarországon kemoterápiás kezeléseket kapott, ezek azonban nem hozták meg a várt eredményt, ezért később németországi terápiákhoz fordult.

A frankfurti egyetemi klinikán többek között transzarteriális kemoembolizációs (TACE) kezelést végeztek nála, amelyet Thomas Vogl professzor, intervenciós radiológus irányított.

A TACE olyan katéteres eljárás, amely során a daganatot ellátó erekbe közvetlenül kemoterápiás hatóanyagot juttatnak, majd az erek elzárásával csökkentik a daganat vérellátását. Az eljárás célja, hogy a gyógyszer nagyobb koncentrációban jusson el az érintett területre, miközben mérsékelhető a szervezet egészét érő gyógyszerterhelés.

Rubint Réka állapotában jelentős javulás következett be

A fitneszedző a TACE-kezelések mellett dendritikus sejtterápiában és más kiegészítő kezelésekben is részesült Németországban.

A korábbi beszámolók szerint az idei nyáron elvégzett PET-CT-vizsgálatok alapján a légcsöve mögött elhelyezkedő, korábban műthetetlennek tartott elsődleges daganata már nem volt kimutatható.

Az eredmény jelentős előrelépést jelentett a kezelésében, ugyanakkor nem jelentette a betegség teljes megszűnését. A fennmaradó daganatos gócok miatt további beavatkozásokra van szükség.

Újabb kezelés miatt mondta le mai edzését

Rubint Réka hétfőn közösségi oldalán tájékoztatta követőit arról, hogy ma elmarad a szokásos keddi Alakreform-edzése az Angyalföldi Sportközpontban.

A bejegyzésben azt is közölte, hogy a következő foglalkozást november 17-én, kedden 18.30 és 19.30 között tartja meg. Addig a résztvevőknek az online videótár használatát ajánlotta.

 

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