Lemondta mai edzését Rubint Réka – kiderült, mi áll a háttérben

Rubint Réka ismét Németországba utazott, hogy folytassa daganatos betegségének kezelését. A fitneszedző a mára tervezett Alakreform-edzését is lemondta. A Blikk információi szerint férjével, Schobert Norberttel indult Frankfurtba, ahol korábban már több speciális terápián is részt vett.
A fitneszedző Magyarországon kemoterápiás kezeléseket kapott, ezek azonban nem hozták meg a várt eredményt, ezért később németországi terápiákhoz fordult.
A frankfurti egyetemi klinikán többek között transzarteriális kemoembolizációs (TACE) kezelést végeztek nála, amelyet Thomas Vogl professzor, intervenciós radiológus irányított.
Rubint Réka állapotában jelentős javulás következett be
A fitneszedző a TACE-kezelések mellett dendritikus sejtterápiában és más kiegészítő kezelésekben is részesült Németországban.
A korábbi beszámolók szerint az idei nyáron elvégzett PET-CT-vizsgálatok alapján a légcsöve mögött elhelyezkedő, korábban műthetetlennek tartott elsődleges daganata már nem volt kimutatható.
Az eredmény jelentős előrelépést jelentett a kezelésében, ugyanakkor nem jelentette a betegség teljes megszűnését. A fennmaradó daganatos gócok miatt további beavatkozásokra van szükség.
Újabb kezelés miatt mondta le mai edzését
Rubint Réka hétfőn közösségi oldalán tájékoztatta követőit arról, hogy ma elmarad a szokásos keddi Alakreform-edzése az Angyalföldi Sportközpontban.
A bejegyzésben azt is közölte, hogy a következő foglalkozást november 17-én, kedden 18.30 és 19.30 között tartja meg. Addig a résztvevőknek az online videótár használatát ajánlotta.
A TACE olyan katéteres eljárás, amely során a daganatot ellátó erekbe közvetlenül kemoterápiás hatóanyagot juttatnak, majd az erek elzárásával csökkentik a daganat vérellátását. Az eljárás célja, hogy a gyógyszer nagyobb koncentrációban jusson el az érintett területre, miközben mérsékelhető a szervezet egészét érő gyógyszerterhelés.