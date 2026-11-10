Lemondta mai edzését Rubint Réka – kiderült, mi áll a háttérben

Rubint Réka ismét Németországba utazott, hogy folytassa daganatos betegségének kezelését. A fitneszedző a mára tervezett Alakreform-edzését is lemondta. A Blikk információi szerint férjével, Schobert Norberttel indult Frankfurtba, ahol korábban már több speciális terápián is részt vett.

Rubint Réka 2022 óta küzd ritka daganatos betegséggel

Fotó: Szabolcs László

A fitneszedző Magyarországon kemoterápiás kezeléseket kapott, ezek azonban nem hozták meg a várt eredményt, ezért később németországi terápiákhoz fordult.

A frankfurti egyetemi klinikán többek között transzarteriális kemoembolizációs (TACE) kezelést végeztek nála, amelyet Thomas Vogl professzor, intervenciós radiológus irányított.

Rubint Réka állapotában jelentős javulás következett be

A fitneszedző a TACE-kezelések mellett dendritikus sejtterápiában és más kiegészítő kezelésekben is részesült Németországban.

A korábbi beszámolók szerint az idei nyáron elvégzett PET-CT-vizsgálatok alapján a légcsöve mögött elhelyezkedő, korábban műthetetlennek tartott elsődleges daganata már nem volt kimutatható.

Az eredmény jelentős előrelépést jelentett a kezelésében, ugyanakkor nem jelentette a betegség teljes megszűnését. A fennmaradó daganatos gócok miatt további beavatkozásokra van szükség.

Újabb kezelés miatt mondta le mai edzését

Rubint Réka hétfőn közösségi oldalán tájékoztatta követőit arról, hogy ma elmarad a szokásos keddi Alakreform-edzése az Angyalföldi Sportközpontban.

A bejegyzésben azt is közölte, hogy a következő foglalkozást november 17-én, kedden 18.30 és 19.30 között tartja meg. Addig a résztvevőknek az online videótár használatát ajánlotta.