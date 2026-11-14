ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rubint Réka

Egy gyűlölködő Facebook-csoportnak köszönheti az életét Rubint Réka: „Megmentették az életemet”

54 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Schobert Norbi felesége megdöbbentő kijelentést tett a Viszony - Marsi Anikóval című műsorában az Origón. Rubint Réka az utálóinak köszönhetően van még a mai napig is köztünk.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rubint Rékamegdöbbentő vallomásViszony Marsi AnikóvalMarsi Anikó

Rubint Réka és táncpartnere, Andrei Mangra 2022-ben a Dancing with the Stars első kiesőiként búcsúztak a versenytől. Ez a műsor ideje alatt nagy visszhangot váltott ki, hiszen sokan igazságtalannak tartották az eredményt. Később kiderült, hogy egy, a Schobert családot támadó Facebook-csoport tagjai összefogtak, és közös akcióba kezdtek Réka ellen.

Rubint Réka és Schobert Norbi ölelkezve mosolyognak a kamerába.
Rubint Réka és Schobert Norbi egy utálkozó csoportnak köszönhetően tudta meg, hogy nagy baj van (Fotó: MW archív)

Így mentették meg utálói Rubint Réka életét

Réka most a Viszony - Marsi Anikóval első adásában idézte fel, miért gondol egészen másként erre a történetre. Elmondása szerint, ha nem esik ki a műsorból akkor, lehet minden másként alakul:

Én nagyon hálás vagyok ennek a csoportnak. Ha ők 2022 október 8-án, amikor a Dancing első adása volt, nem szavaznak ki, akkor én nem megyek el 10-én vizsgálatra. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, mert megmentették az életemet

 – mondta Réka.

Rubint Réka Marsi Anikóval szemben ül és beszél.
Rubint Réka betegsége: Szarkóma azon belül PEComa, ami igen ritka (Fotó: MW)

Két nappal a kiesés után derült ki, mekkora a baj

A Dancing with the Starsból való kiesés után mindössze két nappal Réka elment a vizsgálatra, amely végül egy súlyos betegség felismeréséhez vezetett. A fitneszedzőnél PEComát, egy rendkívül ritka daganattípust állapítottak meg. Azóta többféle kezelésen és beavatkozáson esett át, a rákkal folytatott küzdelméről pedig most egyre őszintébben beszél a nyilvánosság előtt. A ViszonyMarsi Anikóval című műsorban elhangzott vallomása különös megvilágításba helyezi a négy évvel ezelőtti kiesést: ami akkor fájdalmas csalódásnak tűnt, Réka szerint végül életmentő fordulatnak bizonyult.

Viszony - Marsi Anikóval: Rubint Réka megrázó vallomása a műtétjéről: „Nem tudom, mi a jobb, a halál vagy ez”
Schobert Norbi exkluzív interjút adott az Origónak: Ő volt az első, aki ki merte mondani, Réka meg fog gyógyulni
Lemondta mai edzését Rubint Réka – kiderült, mi áll a háttérben

Rubint Réka a legnagyobb fájdalmáról is vallott

Marsi Anikó és Rubint Réka tabuk nélkül beszélgettek egymással az Origo új podcast műsorában. Anikó őszintén elárulta, mennyire megrázta, amikor értesült Réka betegségéről, és azt is elmondta, milyen erős nőnek tartja, akire csak felnézni tud. A személyes hangvételű beszélgetés azonban hamarosan még mélyebb témák felé fordult. A Viszony - Marsi Anikóval első adása már elérhető az Orgo YouTube-csatornáján.

Szóljon hozzá!