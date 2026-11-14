Egy gyűlölködő Facebook-csoportnak köszönheti az életét Rubint Réka: „Megmentették az életemet”

Rubint Réka és táncpartnere, Andrei Mangra 2022-ben a Dancing with the Stars első kiesőiként búcsúztak a versenytől. Ez a műsor ideje alatt nagy visszhangot váltott ki, hiszen sokan igazságtalannak tartották az eredményt. Később kiderült, hogy egy, a Schobert családot támadó Facebook-csoport tagjai összefogtak, és közös akcióba kezdtek Réka ellen.
Így mentették meg utálói Rubint Réka életét
Réka most a Viszony - Marsi Anikóval első adásában idézte fel, miért gondol egészen másként erre a történetre. Elmondása szerint, ha nem esik ki a műsorból akkor, lehet minden másként alakul:
Én nagyon hálás vagyok ennek a csoportnak. Ha ők 2022 október 8-án, amikor a Dancing első adása volt, nem szavaznak ki, akkor én nem megyek el 10-én vizsgálatra. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, mert megmentették az életemet
– mondta Réka.
Két nappal a kiesés után derült ki, mekkora a baj
A Dancing with the Starsból való kiesés után mindössze két nappal Réka elment a vizsgálatra, amely végül egy súlyos betegség felismeréséhez vezetett. A fitneszedzőnél PEComát, egy rendkívül ritka daganattípust állapítottak meg. Azóta többféle kezelésen és beavatkozáson esett át, a rákkal folytatott küzdelméről pedig most egyre őszintébben beszél a nyilvánosság előtt. A Viszony – Marsi Anikóval című műsorban elhangzott vallomása különös megvilágításba helyezi a négy évvel ezelőtti kiesést: ami akkor fájdalmas csalódásnak tűnt, Réka szerint végül életmentő fordulatnak bizonyult.
Rubint Réka a legnagyobb fájdalmáról is vallott
Marsi Anikó és Rubint Réka tabuk nélkül beszélgettek egymással az Origo új podcast műsorában. Anikó őszintén elárulta, mennyire megrázta, amikor értesült Réka betegségéről, és azt is elmondta, milyen erős nőnek tartja, akire csak felnézni tud. A személyes hangvételű beszélgetés azonban hamarosan még mélyebb témák felé fordult. A Viszony - Marsi Anikóval első adása már elérhető az Orgo YouTube-csatornáján.