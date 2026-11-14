Egy gyűlölködő Facebook-csoportnak köszönheti az életét Rubint Réka: „Megmentették az életemet”

Rubint Réka és táncpartnere, Andrei Mangra 2022-ben a Dancing with the Stars első kiesőiként búcsúztak a versenytől. Ez a műsor ideje alatt nagy visszhangot váltott ki, hiszen sokan igazságtalannak tartották az eredményt. Később kiderült, hogy egy, a Schobert családot támadó Facebook-csoport tagjai összefogtak, és közös akcióba kezdtek Réka ellen.

Rubint Réka és Schobert Norbi egy utálkozó csoportnak köszönhetően tudta meg, hogy nagy baj van (Fotó: MW archív)

Így mentették meg utálói Rubint Réka életét

Réka most a Viszony - Marsi Anikóval első adásában idézte fel, miért gondol egészen másként erre a történetre. Elmondása szerint, ha nem esik ki a műsorból akkor, lehet minden másként alakul:

Én nagyon hálás vagyok ennek a csoportnak. Ha ők 2022 október 8-án, amikor a Dancing első adása volt, nem szavaznak ki, akkor én nem megyek el 10-én vizsgálatra. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, mert megmentették az életemet

– mondta Réka.

Rubint Réka betegsége: Szarkóma azon belül PEComa, ami igen ritka (Fotó: MW)

Két nappal a kiesés után derült ki, mekkora a baj

A Dancing with the Starsból való kiesés után mindössze két nappal Réka elment a vizsgálatra, amely végül egy súlyos betegség felismeréséhez vezetett. A fitneszedzőnél PEComát, egy rendkívül ritka daganattípust állapítottak meg. Azóta többféle kezelésen és beavatkozáson esett át, a rákkal folytatott küzdelméről pedig most egyre őszintébben beszél a nyilvánosság előtt. A Viszony – Marsi Anikóval című műsorban elhangzott vallomása különös megvilágításba helyezi a négy évvel ezelőtti kiesést: ami akkor fájdalmas csalódásnak tűnt, Réka szerint végül életmentő fordulatnak bizonyult.