Komoly veszély fenyegetheti a nemi erőszak miatt elítélt világsztárt

Miért ítélték el Russell Brandet?

Miért lehet veszélyben Russell Brand a börtönben?

Komoly veszélybe kerülhet Russell Brand a börtönben, miután nemi erőszak és szexuális támadások miatt bűnösnek találták. A brit színész és humorista biztonságáért egy korábbi Scotland Yard-nyomozó is aggódik, aki szerint a világsztár könnyen más rabok célpontjává válhat. Ráadásul az sem biztos, hogy a börtönőrök képesek megvédeni.

Russell Brand Fotó: ZEYNEP DEMIR / ANADOLU

Az 51 éves Russell Brandet november 5-én egy rendbeli nemi erőszak és három rendbeli szexuális támadás miatt találta bűnösnek a londoni Southwark koronabíróság esküdtszéke. A kétnapos tanácskozás után meghozott döntést követően a bíró elutasította a szabadlábra helyezését, így a humorista őrizetben várja a november 9-re kitűzött büntetéskiszabást.

Súlyos veszély fenyegetheti Russell Brandet a börtönben

Mike Neville, a Scotland Yard nyugalmazott főnyomozója a TalkTV műsorában beszélt arról, milyen veszélyek várhatnak a világsztárra a rácsok mögött.

A szakember szerint Brand helyzete különösen nehéz lehet, mivel a szexuális bűncselekmények miatt elítélt foglyok eleve kiszolgáltatottabbak a börtönökben. A humorista esetében azonban a hírneve is komoly kockázatot jelenthet.

Neville arra figyelmeztetett, hogy egyes, hosszú börtönbüntetésüket töltő rabok számára egy híresség megtámadása akár tekintélyt is jelenthet a többi fogoly szemében. Brand így az ismertsége és az ellene hozott ítélet miatt is célponttá válhat.

A volt nyomozó szerint a börtönök személyzeti nehézségei tovább súlyosbíthatják a helyzetet. Úgy véli, a folyamatos felügyelet és a teljes biztonság garantálása rendkívül nehéz feladat.

Magánzárkába kerülhet a világsztár

Neville szerint elképzelhető, hogy Russell Brandet saját biztonsága érdekében a többi rabtól elkülönítve helyezik el. A szakember úgy véli, a humorista annyira ismert, hogy még a különösen veszélyeztetett foglyok között is nehéz lenne biztonságosan elhelyezni.

A magánzárka azonban egészen más körülményeket jelentene, mint amelyekhez Brand korábban hozzászokott.

A volt főnyomozó a humorista nyolcmillió fontos luxusotthonát állította szembe a börtön rideg világával. Elmondása szerint a világsztárra betonágy, vékony matrac és a padlóhoz rögzített bútorok várhatnak.

A bezártság mellett a börtön zajai, a rabok közötti konfliktusok és az állandó feszültség is megnehezíthetik a mindennapjait.

Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy Brandet pontosan milyen körülmények között tartják fogva. A bíróság november 9-én, hétfőn dönthet arról, milyen büntetést szab ki a nemi erőszak és a szexuális támadások miatt bűnösnek talált humoristára – írja a TMZ.