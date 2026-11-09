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erőszak

Komoly veszély fenyegetheti a nemi erőszak miatt elítélt világsztárt

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Súlyos veszélyre figyelmeztetnek a börtönben fogva tartott világsztárral kapcsolatban. Russell Brand brit színészt és humoristát nemi erőszak és szexuális támadások miatt találták bűnösnek, most pedig attól tartanak, hogy a rácsok mögött más rabok célpontjává válhat. A hírességet 2026. november 5-én találták bűnösnek.
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erőszakrussell brandnemi erőszakbörtön
  • Miért ítélték el Russell Brandet?
  • Miért lehet veszélyben Russell Brand a börtönben?

Komoly veszélybe kerülhet Russell Brand a börtönben, miután nemi erőszak és szexuális támadások miatt bűnösnek találták. A brit színész és humorista biztonságáért egy korábbi Scotland Yard-nyomozó is aggódik, aki szerint a világsztár könnyen más rabok célpontjává válhat. Ráadásul az sem biztos, hogy a börtönőrök képesek megvédeni.

Russell Brand, LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 5: British comedian and actor Russell Brand arrives at Southwark Crown Court with his wife Laura Brand as jurors continue deliberations in his trial on seven sexual offence charges involving six women, on November 5, 2026 in London, United Kingdom. Brand has pleaded not guilty to all charges. Zeynep Demir / Anadolu (Photo by Zeynep Demir / Anadolu via AFP)
Russell Brand Fotó: ZEYNEP DEMIR / ANADOLU

Az 51 éves Russell Brandet november 5-én egy rendbeli nemi erőszak és három rendbeli szexuális támadás miatt találta bűnösnek a londoni Southwark koronabíróság esküdtszéke. A kétnapos tanácskozás után meghozott döntést követően a bíró elutasította a szabadlábra helyezését, így a humorista őrizetben várja a november 9-re kitűzött büntetéskiszabást.

Súlyos veszély fenyegetheti Russell Brandet a börtönben

Mike Neville, a Scotland Yard nyugalmazott főnyomozója a TalkTV műsorában beszélt arról, milyen veszélyek várhatnak a világsztárra a rácsok mögött.

A szakember szerint Brand helyzete különösen nehéz lehet, mivel a szexuális bűncselekmények miatt elítélt foglyok eleve kiszolgáltatottabbak a börtönökben. A humorista esetében azonban a hírneve is komoly kockázatot jelenthet.

Neville arra figyelmeztetett, hogy egyes, hosszú börtönbüntetésüket töltő rabok számára egy híresség megtámadása akár tekintélyt is jelenthet a többi fogoly szemében. Brand így az ismertsége és az ellene hozott ítélet miatt is célponttá válhat.

A volt nyomozó szerint a börtönök személyzeti nehézségei tovább súlyosbíthatják a helyzetet. Úgy véli, a folyamatos felügyelet és a teljes biztonság garantálása rendkívül nehéz feladat.

Magánzárkába kerülhet a világsztár

Neville szerint elképzelhető, hogy Russell Brandet saját biztonsága érdekében a többi rabtól elkülönítve helyezik el. A szakember úgy véli, a humorista annyira ismert, hogy még a különösen veszélyeztetett foglyok között is nehéz lenne biztonságosan elhelyezni.

A magánzárka azonban egészen más körülményeket jelentene, mint amelyekhez Brand korábban hozzászokott.

A volt főnyomozó a humorista nyolcmillió fontos luxusotthonát állította szembe a börtön rideg világával. Elmondása szerint a világsztárra betonágy, vékony matrac és a padlóhoz rögzített bútorok várhatnak.

A bezártság mellett a börtön zajai, a rabok közötti konfliktusok és az állandó feszültség is megnehezíthetik a mindennapjait.

Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy Brandet pontosan milyen körülmények között tartják fogva. A bíróság november 9-én, hétfőn dönthet arról, milyen büntetést szab ki a nemi erőszak és a szexuális támadások miatt bűnösnek talált humoristára – írja a TMZ.

 

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