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russell brand

Alig ítélték el, máris újabb nő vádolja Russell Brandet

1 órája
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Alig néhány nappal azután, hogy Russell Brandet több szexuális bűncselekmény miatt börtönre ítélték Nagy-Britanniában, újabb nő jelentkezett.
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russell brandáldozatnemi erőszak

Alig néhány nappal azután, hogy Russell Brand színészt Nagy-Britanniában elítélték nemi erőszak és szexuális bűncselekmények miatt, egy újabb feltételezett áldozat állt elő a történetével. Az amerikai nő már Gloria Allred amerikai sztárügyvéddel is felvette a kapcsolatot.

LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 5: British comedian and actor Russell Brand arrives at Southwark Crown Court with his wife Laura Brand as jurors continue deliberations in his trial on seven sexual offence charges involving six women, on November 5, 2026 in London, United Kingdom. Brand has pleaded not guilty to all charges. Zeynep Demir / Anadolu (Photo by Zeynep Demir / Anadolu via AFP)
Alig ítélték el, máris újabb nő vádolja Russell Brandet
Fotó: ZEYNEP DEMIR / AFP

Mások is jelentkezhetnek

A Page Six szerint a nevét egyelőre nem nyilvánosságra hozó bejelentő azt állítja, hogy Russell Brand szexuálisan bántalmazta, és már ügyvédjével egyeztet a lehetséges jogi lépésekről. 

Gloria Allred amerikai sztárügyvéd korábban több nagy port kavart ügyben is képviselt nőket, köztük Bill Cosby több vádlóját és a Tiger Woods körüli botrány érintettjeit.

Brandet november 9-én egy londoni bíróság egy nemi erőszak és három szexuális erőszak miatt találta bűnösnek

A komikust 10 év és hat hónap szabadságvesztésre ítélték.

Az újonnan jelentkező feltételezett áldozat ügyének részletei egyelőre nem ismertek. A brit színész következetesen tagadta az ellene felhozott vádakat.

Andy Furphy, a londoni rendőrség egyik vezetője az ítélet után azt mondta, bízik abban, hogy a döntés más érintetteket is arra ösztönöz, hogy a hatóságokhoz forduljanak.

 

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