Alig néhány nappal azután, hogy Russell Brand színészt Nagy-Britanniában elítélték nemi erőszak és szexuális bűncselekmények miatt, egy újabb feltételezett áldozat állt elő a történetével. Az amerikai nő már Gloria Allred amerikai sztárügyvéddel is felvette a kapcsolatot.

Alig ítélték el, máris újabb nő vádolja Russell Brandet

Fotó: ZEYNEP DEMIR / AFP

Mások is jelentkezhetnek

A Page Six szerint a nevét egyelőre nem nyilvánosságra hozó bejelentő azt állítja, hogy Russell Brand szexuálisan bántalmazta, és már ügyvédjével egyeztet a lehetséges jogi lépésekről.

Gloria Allred amerikai sztárügyvéd korábban több nagy port kavart ügyben is képviselt nőket, köztük Bill Cosby több vádlóját és a Tiger Woods körüli botrány érintettjeit.

Brandet november 9-én egy londoni bíróság egy nemi erőszak és három szexuális erőszak miatt találta bűnösnek.

A komikust 10 év és hat hónap szabadságvesztésre ítélték.

Az újonnan jelentkező feltételezett áldozat ügyének részletei egyelőre nem ismertek. A brit színész következetesen tagadta az ellene felhozott vádakat.

Andy Furphy, a londoni rendőrség egyik vezetője az ítélet után azt mondta, bízik abban, hogy a döntés más érintetteket is arra ösztönöz, hogy a hatóságokhoz forduljanak.