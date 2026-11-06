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Nyilvános lesz Sárközi Lajos búcsúztatója, a rajongók is elköszönhetnek a zenésztől

2026. november 06. 19:36
Olvasási idő: 2 perc
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A rajongók is részt vehetnek a Kalapács zenekar elhunyt gitárosának búcsúztatóján. Sárközi Lajos családja úgy döntött, hogy nyilvánossá teszi a szertartást, így mindenki személyesen is elköszönhet a zenésztől.
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új köztemetősárközi lajosnyilvánoscsalád

A Kalapács zenekar a hivatalos oldalán jelentette be, hogy nyilvános lesz Sárközi Lajos búcsúztatója. A család döntése értelmében a rajongók és mindazok, akik szerették a zenészt, személyesen is leróhatják kegyeletüket.

Sárközi Lajos búcsúztatója nyilvános lesz, a rajongók is elköszönhetnek
Sárközi Lajos búcsúztatója nyilvános lesz, a rajongók is elköszönhetnek Fotó: Unsplash

A zenekar közleményében megköszönte az elmúlt napokban érkezett támogató üzeneteket és a szeretetet, amelyet a család és a zenésztársak kaptak.

„Mivel sokan szerettétek Lajcsit, a család úgy döntött, hogy a búcsúztatója nyilvános lesz. Aki szeretne személyesen elköszönni, azt várjuk szeretettel a szertartásra” – írták.

Sárközi Lajos búcsúztatója 2026. november 25-én, 13 órakor lesz a budapesti Új Köztemető szóróparcellájánál.

 

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