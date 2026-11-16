65 éves lenne Scherer Péter: a színész élete izgalmasabb volt, mint bárki gondolná – Galéria

Scherer Péter 1961-ben született Ajkán, ám rengeteg időt töltött gyerekkorában a Balaton partján. Sajkodon volt szüleinek egy nyaralója, amit a színész második otthonának tekintett. Ezért is kapott november 14-én emlékpadot a településen, ahol a tihanyi polgármester is szívszorító beszédben emlékezett meg a Jászai Mari-díjas színészről. Scherer Péter azonban nem színészként végzett egyetemet, hanem teljesen más terve volt fiatal korában.

Scherer Péter a műszaki pályát választotta továbbtanuláskor (Fotó: Mediaworks archív)

Scherer Péter műszaki egyetemet végzett

A később hatalmas színésszé váló Scherer Péter először a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult, ahol építészmérnöki diplomát szerzett. Emellett olyan hobbiszerűen elkezdett színészkedni is, még az egyetemi évei alatt csatlakozott az Arvisura Színházi Társulathoz. Csupán 1996-ban érkezett el az a pont, hogy színészi diplomát is szerzett.

A diploma után pedig nem váratott sokat magára a siker, mivel egy évvel később a Bárka Színház alapító tagja lett, '98-ban pedig megalakult a legendássá váló párosa Mucsi Zoltánnal. Első közös munkájuk a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten című film volt, ahol rögtönzéseik és szabad szájú stílusuk miatt egyből megszerették őket az emberek. Innentől számoljuk a Kapa és Pepe korszakot a magyar filmiparban.

Scherer Péter neve összeforrt Mucsi Zoltánnal, akivel rengeteg produkcióban szerepelt együtt (Fotó: 24 ÓRA/Prokl Violetta)

Scherer Péter és Mucsi Zoltán barátsága nem ismert határokat

Ha egy társaságban elhangzik bármelyikük neve, mindenki egyből erre a párosra gondol majd. Ennyire vált legendássá az ő barátságuk.

Azt gondolom, hogy ha olyan helyzetbe kerülnék, akkor Pepe azok között lenne, akit felhívnék és bátran keresnék. Szerencsére nem volt ilyen helyzet. Remélem, hogy ennyire kegyes lesz hozzám a sors, hogy nem is lesz. Viszont, ha úgy alakul, akkor abba a szűk körbe tartozik, akik tudom, hogy mindent megtesznek, hogy segítsenek

– mesélte korábban Mucsi Zoltán, aki ekkor még barátja mellett adott interjút.

Egy elhíresült mondat is szerepel ebben a műsorban, amiben Scherer Péter kicsit félretette a humort és komolyan beszélt barátságukról. „Ha meghalok, Zolit fogom elsőre felhívni. Úgy érzem, hogy ez rá tartozik” – jegyezte meg a Jászai Mari-díjas színművész.