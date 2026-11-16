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születésnap

65 éves lenne Scherer Péter: a színész élete izgalmasabb volt, mint bárki gondolná – Galéria

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A Jászai Mari-díjas színművész májusi tragédiája miatt nem élhette meg a 65. születésnapját. Scherer Péter élete tele volt fordulattal és végül a színész szakma volt az, ahol kiteljesedhetett.
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születésnapmucsi zoltánScherer Péter

Scherer Péter 1961-ben született Ajkán, ám rengeteg időt töltött gyerekkorában a Balaton partján. Sajkodon volt szüleinek egy nyaralója, amit a színész második otthonának tekintett. Ezért is kapott november 14-én emlékpadot a településen, ahol a tihanyi polgármester is szívszorító beszédben emlékezett meg a Jászai Mari-díjas színészről. Scherer Péter azonban nem színészként végzett egyetemet, hanem teljesen más terve volt fiatal korában.

Scherer Péter ma lenne 65 éves.
Scherer Péter a műszaki pályát választotta továbbtanuláskor (Fotó: Mediaworks archív)

Scherer Péter műszaki egyetemet végzett

A később hatalmas színésszé váló Scherer Péter először a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult, ahol építészmérnöki diplomát szerzett. Emellett olyan hobbiszerűen elkezdett színészkedni is, még az egyetemi évei alatt csatlakozott az Arvisura Színházi Társulathoz. Csupán 1996-ban érkezett el az a pont, hogy színészi diplomát is szerzett.

A diploma után pedig nem váratott sokat magára a siker, mivel egy évvel később a Bárka Színház alapító tagja lett, '98-ban pedig megalakult a legendássá váló párosa Mucsi Zoltánnal. Első közös munkájuk a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten című film volt, ahol rögtönzéseik és szabad szájú stílusuk miatt egyből megszerették őket az emberek. Innentől számoljuk a Kapa és Pepe korszakot a magyar filmiparban.

Scherer Péter és Mucsi Zoltán párosa legendás volt.
Scherer Péter neve összeforrt Mucsi Zoltánnal, akivel rengeteg produkcióban szerepelt együtt (Fotó: 24 ÓRA/Prokl Violetta)

Scherer Péter és Mucsi Zoltán barátsága nem ismert határokat

Ha egy társaságban elhangzik bármelyikük neve, mindenki egyből erre a párosra gondol majd. Ennyire vált legendássá az ő barátságuk.

Azt gondolom, hogy ha olyan helyzetbe kerülnék, akkor Pepe azok között lenne, akit felhívnék és bátran keresnék. Szerencsére nem volt ilyen helyzet. Remélem, hogy ennyire kegyes lesz hozzám a sors, hogy nem is lesz. Viszont, ha úgy alakul, akkor abba a szűk körbe tartozik, akik tudom, hogy mindent megtesznek, hogy segítsenek

– mesélte korábban Mucsi Zoltán, aki ekkor még barátja mellett adott interjút.

Egy elhíresült mondat is szerepel ebben a műsorban, amiben Scherer Péter kicsit félretette a humort és komolyan beszélt barátságukról. Ha meghalok, Zolit fogom elsőre felhívni. Úgy érzem, hogy ez rá tartozik – jegyezte meg a Jászai Mari-díjas színművész.

Scherer Péter egy felejthetetlen alakja marad a magyar színész szakmának. Egyedülálló humora és kiemelkedő tehetsége is hozzájárult, hogy szuperlatívuszokban beszéljenek róla tragikus halála után.

Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter
Galéria: 65 éves lenne Scherer Péter!
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Scherer Péter eredetileg építészmérnöki diplomát szerzett

 

 

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