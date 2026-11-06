Újabb szörnyű csapás érte a Schobert családot: Schobert Norbi édesanyja lábát amputálni kellett

Schobert Norbi és Rubint Réka családja rengeteg nehézségen ment keresztül az elmúlt években, hiszen a sztáranyuka daganatos betegsége miatt a poklok poklát járták meg. És bár most úgy tűnik, a frankfurti kezelések hatásosak, és van kiút Rubint Réka betegségéből, de a csapások sora még nem ért véget. Schobert Norbi édesanyjának cukorbetegsége olyan súlyossá vált, hogy amputálni kellett az egyik lábát. Erről most ő maga mesélt az Aktívban.

Rubint Réka és Schobert Norbi családja újabb pokoli nehézségen van túl, csaknem elveszítették a fitneszguru édesanyját (Fotó: Rubint Réka)

Schobert Norbi anyukája, a 81 éves Judit néni 5 hónapja került kórházba, miután a fitneszguru a földön fekve talált rá otthonában és azt hitte, elveszítette. Az idős hölgyet azonban ennél keményebb fából faragták, akárcsak a fiát, így bár cukorbetegsége és trombózisa miatt elveszítette az egyik lábát, ma már gyógyulófélben van és pozitívan tekint a jövőre.

Csak 13 centivel lett rövidebb, de nagyon kezdem megszokni. Még nem járok a protézissel, hanem állok, mert azzal kell kezdeni, hogy minden nap állni kell vele

– kezdte maga Norbi anyukája a TV2 kamerái előtt.

„Nagyon el voltam szontyolodva, borzasztóan. De akkor azt mondtam, hogy nem szabad, hát nem tudok rajta segíteni. És én világ életemben mindig úgy voltam, hogy amin tudok segíteni, rögvest segítek, amin nem tudok segíteni, azon átlépek. Ezen nem léptem át, mert nem lehet átlépni, csak feldolgoztam” – vallotta be, és valóban, láthatóan sokkal jobban érzi magát, mint amiről a fitneszguru mesélt, ugyanis néhány hónapja már a temetés részleteiről beszélgettek.

Anyám feküdt, be volt infúziózva, be volt katéterezve, nem tudott mozdulni, a fejét nem tudta felemelni és azt beszélte meg velem, hogyan temessem el. Most ehhez képest mind a két nő, aki fontos nekem, a gyógyulás útjára lépett

– mesélte.

Rubint Réka frankfurti kezelése és Schobert Norbi édesanyja amputációjának köszönhetően minden jóra fordulni látszik (Fotó: Facebook)

Schobert Norbi édesanyja jobban aggódik Rékáért, mint magáért

Judit néni igazi édesanyaként természetesen még egy ilyen helyzetben sem maga miatt, hanem Rubint Réka állapota miatt aggódik igazán.

„Imádkozok. Nem tudok mást tenni, és bízom benne, hogy meg fog gyógyulni” – mondta, majd azt is elárulta, mennyire fájdalmas látnia, hogy Rubint Réka daganatos betegsége ellenére, vagy olykor épp amiatt, mennyi támadást zúdítanak a fia családjára.

Rossz érzés ezt látni, de az ilyen emberek az intelligencia hiányában szenvednek, nem lehet rajta segíteni. Ez egy ilyen jó magyar szokás: az irigység, mert ez abból fakad, az irigységből. Pedig, ha tudnák, mennyit dolgoznak mindketten

– sóhajtott fájdalommal.