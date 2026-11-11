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sebestyén balázs

Félmeztelenül mutatta meg kigyúrt testét DJ OTI: váratlan bejelentést tett

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Pénzhalmon szunyókáló tigris, pezsgő, jakuzzi, csinos lányok és egy majom felszolgáló – Sebestyén Balázs ezúttal sem bízta a véletlenre a figyelemfelkeltést. A DJ OTI néven is ismert műsorvezető olyan videóval harangozta be a következő nagy dobását, amelyben szinte minden van, csak éppen a legfontosabb információ hiányzik.
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sebestyén balázsdj otibejelentés

Sebestyén Balázs ismét bebizonyította, hogy ha nagy bejelentésről van szó, a visszafogottság nem feltétlenül szerepel a szótárában. Legújabb videójában DJ OTI fényűző világába kalauzolja a nézőket, ahol láthatóan semmi sem lehetetlen, feltéve, hogy kellően abszurd.

Sebestyén Balázs
 

A felvételen DJ OTI egy jakuzziban élvezi az életet, rózsaszín szőrmében, csinos hölgyek és Elvis társaságában, közben éppen – természetesen – masszírozzák. A körítéshez természetesen pezsgő, Magnum és egy pénzhalmon pihenő tigris is dukál. Mert ugyan milyen rendes bejelentés lenne az, amelyből hiányzik egy ilyen szerény kis részlet?

DJ OTI kigyúrta magát – legalábbis a videó kedvéért

A békés luxusidillt végül egy majom felszolgáló szakítja félbe, aki telefont nyújt át a műsorvezetőnek. DJ OTI kimászik a jakuzziból, a nézők pedig megcsodálhatják tekintélyes, már-már szuperhősöket megszégyenítő izomzatát.

A látvány persze finoman szólva is költői túlzás, de hát DJ OTI univerzumában miért is kellene ragaszkodni a hétköznapi valósághoz?

A telefonbeszélgetésből aztán kiderül, hogy egy buli időpontja körül forog a nagy titkolózás. Pontos dátum azonban nem hangzik el, így 

a nézők továbbra sem tudhatják, mikor és hol lesz az esemény.

A képernyőn mindössze a „Coming soon”, vagyis a „Hamarosan” felirat jelenik meg. Sebestyén Balázs pedig a következő kérdéssel tette közzé a videót:

Na, te kivel jössz?

Mindezek alapján úgy tűnik, újabb DJ OTI-buli van készülőben. A látványos beharangozóból tehát annyit már biztosan megtudtunk, hogy valami lesz. Valamikor. Valahol.

A kérdés már csak az, hogy mikor. De legalább a tigris jól aludt.

 

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