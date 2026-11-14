Válik Sebestyén Balázs

Sebestyén Balázs és felesége, Viki úgy döntöttek, hogy külön folytatják az életüket. A házasságuk végét bejelentő közleményben kiemelték, hogy a döntést közösen hozták meg, és a jövőben is együtt gondoskodnak gyermekeikről.

Sebestyén Balázs bejelentette a válását.

Fotó: MW Bulvár

A műsorvezető arról is tájékoztatott, hogy a magánéletükben bekövetkezett változás nem érinti a munkájukat: a reggeli rádióműsorban továbbra is együtt dolgoznak.

Sebestyén Balázs a nyilvánossághoz fordult

A házaspár arra kérte a sajtót, hogy tartsa tiszteletben a magánéletüket, különös tekintettel kiskorú gyermekeikre. Hangsúlyozták, hogy nem szeretnének találgatásokat, és azt sem kívánják, hogy ismerőseiket vagy kollégáikat megkeressék az ügyben.

A teljes közlemény változtatás nélkül:

Vikivel közös megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk az életünket. Bár a házasságunk véget ért, szülőként továbbra is szeretetben neveljük a gyermekeinket. A magánéletünkben bekövetkezett változás a szakmai együttműködésünket nem érinti: a reggeli rádióműsorban továbbra is együtt dolgozunk. Magánéletünket eddig is igyekeztünk megóvni a nyilvánosságtól, és ezen most sem szeretnénk változtatni. Kérjük a sajtó munkatársait, hogy tartsák tiszteletben döntésünket, kiskorú gyermekeink érdekében kezeljék kellő tapintattal a helyzetet, ez ügyben egyikünket se keressék, és ne bocsátkozzanak semmiféle találgatásba. Kérjük azt is, hogy ez ügyben se kollégáinkat, se ismerőseinket ne keressék, és ismerősökre vagy névtelen forrásokra hivatkozva se jelentessenek meg cikkeket. A kiskorúak védelmében a nyilatkozat alatti kommentelési lehetőséget teljes egészében korlátozzuk, és ugyanezt a felelősségteljes hozzáállást kérjük a sajtó munkatársaitól is. A szöveg csak teljes egészében használható fel. Köszönjük a megértést!

A közlemény alapján a pár nem kíván további részleteket megosztani a szakítás körülményeiről, és azt kérik, hogy döntésüket a nyilvánosság is tartsa tiszteletben.