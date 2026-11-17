Sebestyén Balázs, Viki és a gyerekek alig három éve költöztek a fővárosba

Sebestyén Balázs, Viki és a két gyermekük, egyébként 2023-ban döntöttek úgy, hogy meghirdetik diósdi luxusotthonukat, mert egyiküknek sem volt sem kedve, sem ideje arra, a hajnali rádióadás miatt hosszasan autózgassanak nap mint nap és persze a gyerekek is Budapesten járnak iskolába, így logikus lépés volt a költözés és a 300 milliós ingatlan eladása is. Hogy végül a ház gazdát cserélt-e, arról nem szól a fáma, de tény, a hirdetés hamar eltűnt az ingatlanos oldalról akkoriban. Sebestyén Balázs és Viktória a lehető legnagyobb csendben rendezték el a közös ügyeiket.

November 14-én, szombaton egy közleményben jelentette be a népszerű műsorvezető és felesége, hogy válnak, kiemelték, bár külön folytatják tovább, gyerekeiket továbbra is közösen, a legnagyobb szeretetben nevelik tovább. A változás a szakmai együttműködésüket sem érinti, továbbra is együtt dolgoznak a rádióban.

A Story arról is írt már korábban, hogy hosszabb ideje lehettek problémák közöttük, illetve évek óta próbálkoztak megjavítani a kapcsolatukat.