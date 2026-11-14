„A feleségemnek csak egy hibája van” – Alig néhány hónappal ezelőtt még viccelt a váláson Sebestyén Balázs

Ma délelőtt rázta meg a hazai sztárvilágot a hír, közös megegyezéssel, csaknem húsz év együttlét és tizenhét év házasság után különválik Sebestyén Balázs és felesége, Horváth Viktória. A ma érkezett bejelentés fényében különösen pikáns, egyben nosztalgikus színezetet kapnak mindazok a nyilatkozatok, amelyekben a műsorvezető a feleségéről, a kapcsolatuk buktatóiról, sőt, még a nyári rádióadásban elejtett ironikus poénjairól is vallott.

Sebestyén Balázs válásának a híre sokkolta az országot (Fotó: MW Bulvár)

Sebestyén Balázs válik: Voltak rá jelek

A rajongók hozzászokhattak ahhoz, hogy a műsorvezető – miközben mások párkapcsolatát elemezte a képernyőn – a saját magánéletét hét lakat alatt őrizte. A mai napon az Instagram-oldalán közzétett hivatalos közlemény azonban pontot tett egy korszak végére: „Vikivel közös megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk az életünket. Bár a házasságunk véget ért, szülőként továbbra is szeretetben neveljük a gyermekeinket.”

Balázs hangsúlyozta, hogy a szakmai együttműködésüket a válás nem érinti, a reggeli rádióműsorban továbbra is együtt dolgoznak majd, a nyilvánosságot pedig arra kérték, hogy kiskorú fiaik, Benett és Noel érdekében tartsák tiszteletben a döntésüket.

A nyári rádiós vicc, ami ma már más értelmet nyert

A sors különös iróniája, hogy alig néhány hónapja még Balázs a Rádió 1 reggeli műsorában a tőle megszokott fanyar humorral utalt a feleségével való kapcsolatára. Az egyik nyári adásban – amikor a kollégákkal egy elméleti dilemmáról, a „piros vagy kék ajtóról” beszélgettek, ahol a kék ajtó választásával visszamérhetnének az időben, hogy kijavítsák a legnagyobb hibájukat – Balázs azonnal a feleségét hozta fel példaként. A műsorvezető akkor nevetve ezt mondta:

A feleségemnek csak egy hibája van, de az az egész életét meghatározza. Tulajdonképpen nem kell sokat visszamennie az életbe, csak tizennyolc évet... De ez olyan hiba, ami javítható. Visszautazol az időben, és lemondod a randit. Mondd, hogy nem érsz rá, és minden meg van oldva

Akkor ez csupán egy tipikus, adásbeli ugratásnak tűnt a közös évfordulók és a rutinos házasélet margójára, a mai váláshír tükrében azonban különös csengést kapott ez a könnyed évődés.