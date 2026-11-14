„A feleségemnek csak egy hibája van” – Alig néhány hónappal ezelőtt még viccelt a váláson Sebestyén Balázs

Ma délelőtt rázta meg a hazai sztárvilágot a hír, közös megegyezéssel, csaknem húsz év együttlét és tizenhét év házasság után különválik Sebestyén Balázs és felesége, Horváth Viktória. A ma érkezett bejelentés fényében különösen pikáns, egyben nosztalgikus színezetet kapnak mindazok a nyilatkozatok, amelyekben a műsorvezető a feleségéről, a kapcsolatuk buktatóiról, sőt, még a nyári rádióadásban elejtett ironikus poénjairól is vallott.
Sebestyén Balázs válik: Voltak rá jelek
A rajongók hozzászokhattak ahhoz, hogy a műsorvezető – miközben mások párkapcsolatát elemezte a képernyőn – a saját magánéletét hét lakat alatt őrizte. A mai napon az Instagram-oldalán közzétett hivatalos közlemény azonban pontot tett egy korszak végére: „Vikivel közös megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk az életünket. Bár a házasságunk véget ért, szülőként továbbra is szeretetben neveljük a gyermekeinket.”
Balázs hangsúlyozta, hogy a szakmai együttműködésüket a válás nem érinti, a reggeli rádióműsorban továbbra is együtt dolgoznak majd, a nyilvánosságot pedig arra kérték, hogy kiskorú fiaik, Benett és Noel érdekében tartsák tiszteletben a döntésüket.
A nyári rádiós vicc, ami ma már más értelmet nyert
A sors különös iróniája, hogy alig néhány hónapja még Balázs a Rádió 1 reggeli műsorában a tőle megszokott fanyar humorral utalt a feleségével való kapcsolatára. Az egyik nyári adásban – amikor a kollégákkal egy elméleti dilemmáról, a „piros vagy kék ajtóról” beszélgettek, ahol a kék ajtó választásával visszamérhetnének az időben, hogy kijavítsák a legnagyobb hibájukat – Balázs azonnal a feleségét hozta fel példaként. A műsorvezető akkor nevetve ezt mondta:
A feleségemnek csak egy hibája van, de az az egész életét meghatározza. Tulajdonképpen nem kell sokat visszamennie az életbe, csak tizennyolc évet... De ez olyan hiba, ami javítható. Visszautazol az időben, és lemondod a randit. Mondd, hogy nem érsz rá, és minden meg van oldva
Akkor ez csupán egy tipikus, adásbeli ugratásnak tűnt a közös évfordulók és a rutinos házasélet margójára, a mai váláshír tükrében azonban különös csengést kapott ez a könnyed évődés.
„A házasság nagyon nagy meló”
A mai hír fényében érdemes felidézni a Meglepetés magazinnak adott korábbi, mélyebb interjúját is, amelyben a rádiós a tőle szokatlan őszinteséggel beszélt arról, mennyi energia kell egy hosszú kapcsolat fenntartásához:
A házasság nagyon nagy meló. Olyan, mint egy gyerek, folyamatosan energiát kell belefektetni. Hullámvölgyek vannak benne, mélységek és magasságok váltogatják egymást. Ennek ellenére a legjobb döntés az ember életében, ha valakivel egy halálig tartó szövetséget vállal, és próbálja azt megtartani
– árulta el Sebestyén Vikiről. Ugyanebben a beszélgetésben elárulta azt is, hogy náluk sem volt mindig felhőtlen az idill: „Vannak komoly vitáink is a feleségemmel, hiszen van két fiunk, márpedig a gyerek mindig feszültségforrás. Állandó meló, hogy életben tartsuk a házasságunkat. Működtetni kell, időt és odafigyelést igényel. Ezért, amikor csak tudunk, kettesben utazunk el hétvégére, hogy együtt legyünk kicsit, csak mi. Színházba is sokat járunk, az a két óra abszolút kikapcsol.”
A kezdetek és a biztos bázis
A pár 2006-ban kezdett el randizni, miután többször is dolgoztak együtt különböző televíziós produkciókon. 2009-ben házasodtak össze egy titkos esküvő keretein belül. Balázs sosem tagadta, hogy az ő pörgős, olykor kaotikus természete mellé egy rendkívül karakteres társra volt szüksége – ahogy egy korábbi Nők Lapja-interjúban fogalmazott: „Olyan nő mellett unatkoznék, aki nem erős személyiség. Szeretem, ha egy nőnek határozott véleménye van.”
A munkamegosztásukról és Viki teherbírásáról is mindig a legnagyobb elismeréssel szólt. Amikor 2022-ben a Celeb vagyok, ments ki innen! kolumbiai forgatásáról nyilatkozott a story.hu-nak, így méltatta a feleségét:
Viki mindig nagyon sokat vállal magára, nemcsak ilyenkor, az év minden napján. Sokszor magam sem értem, hogy képes ennyi mindent kézben tartani, és mindent türelemmel kezelni. Ő teremti meg és jelenti a gyerekek számára az otthont és a biztonságot. Nagyon hálás vagyok neki, hogy egyedül is helytáll otthon, fantasztikus anya
Véget ért egy korszak
Balázs korábban büszkén emelte ki, milyen sokat jelent neki, hogy Viki szakmabeliként pontosan átlátja a televíziózás és a rádiózás nehézségeit: „Jól kezel engem is. A gyerekek büszkék lehetnek arra, hogy ilyen anyukájuk van, és én is büszke vagyok rá, hogy ő a feleségem.”
Bár a közel két évtizedes házasság ma hivatalosan is véget ért, a korábbi nyilatkozatok, a nyári poénok és a kölcsönös tisztelet jól mutatják, hogy a felek mély szövetséget tudhatnak maguk mögött. Ez a tisztelet és a közös múlt lehet most a biztosítéka annak is, hogy a gyerekek nevelésében és a reggeli rádióműsor kulisszái mögött a jövőben is kulturáltan és harmonikusan tudjanak együtt dolgozni.