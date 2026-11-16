Válása bejelentése után először jelentkezett élőben Sebestyén Balázs, erre senki sem számított

A múlt hétvégi bejelentés óta a hazai sajtó egyik legnagyobb visszhangot kiváltó híre Sebestyén Balázs és felesége, Sebestyén-Horváth Viki kapcsolatának lezárása. Sokan azt találgatták, vajon a műsorvezető hogyan viselkedik majd hétfő reggel a Rádió 1 stúdiójában. Végül meglehetősen egyértelmű választ adott – anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna a történtekről.
A szombati bejelentést követően sorra jelentek meg az írások a húsz évig tartó kapcsolatukról, korábbi nyilatkozataikról és a házasságuk utolsó időszakáról. Még azt a dalt is sokan elemezni kezdték, amelyet Viki a bejelentéshez választott.
Ezek után érthető módon nagy érdeklődés övezte a hétfő reggeli Balázsék műsort. A hallgatók arra számítottak, hogy legalább néhány mondat erejéig szóba kerül majd a magánéleti fordulat.
Egyetlen utalást sem tett Sebestyén Balázs a válásra
Sebestyén Balázs végül a tőle megszokott módon kezdte a hetet. Bár némi késéssel érkezett, hamar felvette a megszokott ritmust: viccelődött, beszélgetett Rákóczi Ferivel és Ráskó Eszterrel, és ugyanúgy folytatta a munkát, mint máskor.
A legfeltűnőbb azonban éppen az volt, ami nem hangzott el.
A műsorvezető egyszer sem említette feleségét, a házasságuk végét, és még egy burkolt megjegyzést sem tett a történtekre.
Kollégái sem hozták szóba a családi ügyet, vélhetően azért, hogy tiszteletben tartsák Balázs döntését.
Mindez azért is szembetűnő, mert a rádióműsorban rendszeresen beszélnek az aktuális sztárhírekről, és a készítők saját életükből is gyakran merítenek.
Balázs egyértelmű határt húzott
A történtek alapján úgy tűnik, a műsorvezető valóban külön kezeli a munkáját és a magánéletét.
A házaspár a bejelentéskor azt is jelezte, hogy kapcsolatuk lezárása a szakmai együttműködésüket nem érinti, továbbra is együtt dolgoznak a reggeli rádióműsorban.
A Story korábban arról írt, hogy már hosszabb ideje lehettek problémák közöttük. Balázs korábban rendszeresen mesélt feleségéről, az utóbbi időszakban azonban Viki neve egyre ritkábban hangzott el a rádióban.
A hétfő reggeli szereplése alapján pedig úgy tűnik, egyelőre nem szeretne részletesebben beszélni a magánéletéről. Aki további részletekre kíváncsi, annak jelenleg a szombaton kiadott közös bejelentéssel kell beérnie.