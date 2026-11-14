Sebestyén Balázs és a felesége volt a sztárvilág legtöbbet dolgozó házaspárja

Ma reggel érkezett a hír, hogy hivatalosan véget ért a hazai sztárvilág egyik leghosszabb és legstabilabbnak tűnő házassága, ugyanis közös megegyezéssel, közel két évtized együttlét után különválik Sebestyén Balázs és felesége, Horváth Viktória. Miközben a nyilvánosság még a szűkszavú közlemény sorait emészti, sokakban merülnek fel kérdések, amikre az érintettek feltehetően nem fognak választ adni, hiszen eddig sem teregették ki a magánéletük minden egyes részletét. De az jól ismert tény, hogy mindketten rengeteg munkát vállaltak.

Sebestyén Balázs válása meglepte az embereket (Fotó: Schumy Csaba)

Megállás nélküli pörgés: Sebestyén Balázs végtelenített naptára

Bár Sebestyén Balázs korábban többször is hangsúlyozta, mennyire szerencsésnek érzi magát, amiért a reggeli rádióműsor után, délelőtt tíztől már a családjáé lehet, a valóságban az elmúlt években szinte alig volt üresjárat a naptárában. A Rádió 1 hajnali élő adásai mellett egyik nagyszabású televíziós produkcióból esett a másikba: az RTL képernyőjén olyan népszerű formátumokban tűnt fel csak az elmúlt egy évben, mint a Nyerő Páros, a Visszavágó - Kapj el, ha tudsz!, az Álarcos énekes, vagy éppen a hatalmas figyelmet kapó Most Wanted című hajsza-reality.

Sebestyén Balázs felesége hasonlóan elfoglalt életet él (Fotó: Schumy Csaba)

És még a DJ Oti projekt is ott volt

A képernyős és rádiós kötelezettségeken túl ráadásul Balázs zenei projektje, a DJ Oti-bulik is hatalmas energiákat kötöttek le, elég, ha az idei, történelmi Szigetes fellépésére gondolunk. Mindezek mellett önálló előadásokkal járta az országot, és a mindennapi, kemény edzésekből sem engedett – így a szabadideje jelentős részét is a szakmai feladatok és az önfejlesztés töltötte ki.

A válás ellenére továbbra is kollégák maradnak (Fotó: DFP)

Viki is duplán teljesített a háttérben

Nemcsak a műsorvezető, hanem Sebestyén Viktória is rendkívül feszes tempót diktált az elmúlt években. Viki a reggeli rádióműsor, a Balázsék szerkesztőjeként ugyanúgy korán kel, és a háttérből irányítja a stáb munkáját, emellett podcast-szerkesztőként is aktívan dolgozik, a Vadon Jani és Miskovits Marci nevével fémjelzett Mi a szar adásain dolgozik. Sőt egy időben saját ruhamárkáját is építette.