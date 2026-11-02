Siklósi Örs legutolsó AWS-dalát 6 év után adta ki a zenekar: megríkatta a rajongókat a felvétel

Különleges és megrendítő dallal jelentkezett az AWS. A Szellemidézés a zenekar 2021-ben elhunyt énekese, Siklósi Örs utolsó, eddig kiadatlan ének felvételét őrzi, amely több mint hat évvel a rögzítése után november 1-jén vált hallhatóvá a közönség számára. A dal egy személyes tragédia történetét dolgozza fel: a veszteség pillanatát, az azt követő haragot és tehetetlenséget, valamint azt a kétségbeesett vágyat, hogy még egyszer megszólíthassuk azt, akit elveszítettünk.
Megjelent Siklósi Örs utolsó AWS-dala
A Szellemidézést 2020. június 1-jén rögzítették, amikor az AWS tagjai következő nagylemezük demofelvételein dolgoztak. A tervezett album azonban Siklósi Örs tragikus halála miatt már nem készülhetett el az eredeti formájában. Az énekes halálakor három olyan dal maradt hátra, amelyek énekfelvételei már elkészültek, így a zenekar utólag is be tudta fejezni őket. Elsőként az Emlékszem jelent meg, nem sokkal Örs elvesztése után, majd ezt követte az Útvesztő. A két dal befejezése azonban érzelmileg rendkívül megterhelő volt a zenekar számára, ezért a harmadik szerzeményhez, a Szellemidézéshez már nem tudtak hozzányúlni.
„Örs elvesztése után elsőként az Emlékszem című dalt jelentettük meg, de akkoriban minden annyira gyorsan történt, hogy szinte fel sem fogtuk, mi történik velünk. Később amikor az Útvesztő videóklipjét forgattuk, azt éreztük, hogy elfáradtunk, és időre van szükségünk. A dalok utómunkája és a videók elkészítése során számtalanszor meg kellett hallgatunk ugyanazokat a felvételeket, újra és újra szembesülni a dalszöveggel, ami egy ilyen helyzetben különösen megterhelő volt.” – mesélte Brucker Bence, az AWS gitárosa.
Fontosnak tartom elmondani, hogy amikor Örs ezeket a szövegeket írta, még nem tudott a betegségéről. Amikor pedig felénekelte őket, ugyan voltak már tünetei, de diagnózisa továbbra sem. A dalszövegek ismeretében ez számomra a mai napig egészen megdöbbentő.
„A Szellemidézéshez hosszú évekig nem nyúltunk hozzá, de mindig tudtuk, hogy egyszer be szeretnénk fejezeni, hiszen korábban ezt ígértük a közönségünknek is. A visszatekintés amúgy is természetesen szerves része a jubileumi évünknek, ezért gondoltuk, hogy most jött el az ideje, hogy eleget tegyünk ennek a régi tartozásunknak” – tette hozzá Brucker.
A dal története különösen személyes. Örsben a dal születésének időszakában fogalmazódott meg a gondolat, hogy ne csak kizárólag saját érzéseiről és tapasztalatairól írjon, hanem a zenekar többi tagjának történeteit is megörökítse. Ez a szerzemény az AWS basszusgitárosáról, Schiszler Somáról szól, aki tragikusan fiatalon veszítette el édesanyját.
A dal a Szellemidézés címet is Örstől kapta, nem a zenekar választotta utólag. A szöveg a veszteség konkrét estéjét idézi fel, és azt a nyers, ösztönös fájdalmat, amelyben a gyász haraggal, tehetetlenséggel és a búcsú elfogadásának képtelenségével keveredik. Azt a pillanatot, amikor az ember még minden erejével visszatartaná azt, akit elveszített, mert annyi mindent szeretne még elmondani neki.
A dal az elmúlt évek történéseinek fényében újabb, különösen személyes jelentést kapott. Az eredetileg Soma veszteségéről írt szerzemény ma már elkerülhetetlenül a zenekar saját gyászát is felidézi. Siklósi Örs hangján egy olyan történet szólal meg, amelynek fájdalmát a zenekar tagjai akkor még nem sejthették, hogy hamarosan maguk is átélik.
A Szellemidézés megjelenésével az utolsó, Örs hangját őrző, befejezetlen AWS-dal is eljutott a közönséghez. A zenekar 20 éves történetének egyik legfontosabb fejezete ezzel lezárult. A dal pedig, amelyet Örs eredetileg egy szeretett ember elvesztéséről írt, most különös módon az ő emlékét is megidézi.
Siklósi Örs utolsó dala megríkatta a rajongókat
Az AWS YouTube-csatornáján már elérhető a Szellemidézés videóklipje, a rajongók reakcióiból jól kirajzolódik, mennyire hiányzik nekik a tragikusan fiatalon elhunyt énekes, többen könnyeikkel küzdve tudták csak végighallgatni a számot: „Miután meghallottam a hangját, jobban megríkatott mint a One More Light... (a Linkin Park egyik dala - a szerk.) Nagyon jó lett...”, „Amint meghallottam Örs hangját, egyből bekönnyeztem, jó volt újra hallani téged, te csoda, ez a dal a világ legjobb meglepetése volt”, „A saját zokogasomtól alig hallom a számot, holnap újra próbálom.. Aztán újra és újra és újra”, „2 sor kellett és már sírok, nagyon tetszik a dal. Fura új dalban hallani Örs hangját, hiányzott már. Félreértés ne essék, Tomi, a te hangod is imádom és örülök, hogy itt vagy!” – fogalmazták a kommentelők.