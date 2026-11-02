Siklósi Örs legutolsó AWS-dalát 6 év után adta ki a zenekar: megríkatta a rajongókat a felvétel

Különleges és megrendítő dallal jelentkezett az AWS. A Szellemidézés a zenekar 2021-ben elhunyt énekese, Siklósi Örs utolsó, eddig kiadatlan ének felvételét őrzi, amely több mint hat évvel a rögzítése után november 1-jén vált hallhatóvá a közönség számára. A dal egy személyes tragédia történetét dolgozza fel: a veszteség pillanatát, az azt követő haragot és tehetetlenséget, valamint azt a kétségbeesett vágyat, hogy még egyszer megszólíthassuk azt, akit elveszítettünk.

Siklósi Örs csupán 29 évet élt, bár legyőzte a leukémiás betegségét, sajnos a szervezete annyira legyengült, hogy egy többszörös fertőzés következtében halt meg 2021-ben (Fotó: YouTube)

Megjelent Siklósi Örs utolsó AWS-dala

A Szellemidézést 2020. június 1-jén rögzítették, amikor az AWS tagjai következő nagylemezük demofelvételein dolgoztak. A tervezett album azonban Siklósi Örs tragikus halála miatt már nem készülhetett el az eredeti formájában. Az énekes halálakor három olyan dal maradt hátra, amelyek énekfelvételei már elkészültek, így a zenekar utólag is be tudta fejezni őket. Elsőként az Emlékszem jelent meg, nem sokkal Örs elvesztése után, majd ezt követte az Útvesztő. A két dal befejezése azonban érzelmileg rendkívül megterhelő volt a zenekar számára, ezért a harmadik szerzeményhez, a Szellemidézéshez már nem tudtak hozzányúlni.

„Örs elvesztése után elsőként az Emlékszem című dalt jelentettük meg, de akkoriban minden annyira gyorsan történt, hogy szinte fel sem fogtuk, mi történik velünk. Később amikor az Útvesztő videóklipjét forgattuk, azt éreztük, hogy elfáradtunk, és időre van szükségünk. A dalok utómunkája és a videók elkészítése során számtalanszor meg kellett hallgatunk ugyanazokat a felvételeket, újra és újra szembesülni a dalszöveggel, ami egy ilyen helyzetben különösen megterhelő volt.” – mesélte Brucker Bence, az AWS gitárosa.

Fontosnak tartom elmondani, hogy amikor Örs ezeket a szövegeket írta, még nem tudott a betegségéről. Amikor pedig felénekelte őket, ugyan voltak már tünetei, de diagnózisa továbbra sem. A dalszövegek ismeretében ez számomra a mai napig egészen megdöbbentő.

„A Szellemidézéshez hosszú évekig nem nyúltunk hozzá, de mindig tudtuk, hogy egyszer be szeretnénk fejezeni, hiszen korábban ezt ígértük a közönségünknek is. A visszatekintés amúgy is természetesen szerves része a jubileumi évünknek, ezért gondoltuk, hogy most jött el az ideje, hogy eleget tegyünk ennek a régi tartozásunknak” – tette hozzá Brucker.