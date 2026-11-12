Gyászol Singh Viki: "Örökké a szívemben őrizlek!"

Singh Viki gyermekkora óta állatok között él: az énekesnő mindamellett, hogy rendszeresen részt vesz állatvédő kampányokban, nem titkolja: a pihenés és a nyaralás tervezésekor is mindig a kutyái igényeit helyezi előtérbe. A híresség két éve költözött vidékre, ahol egy csendes kertes házban él a kedvenceivel: Bellával, Móval és Dollyval. Nemrég azonban Viki búcsúzni kényszerült, miután az egyik King Charles spánielje, Bella örökre lehunyta a szemét.

Búcsúzik Singh Viki / Fotó: Czerkl Gábor

Búcsúzik Singh Viki

Édes kicsi Bella. Köszönöm az elmúlt 11 évet, hogy a kiskutyám voltál és szerethettelek! Köszönöm, hogy vigyázhattam Rád az utolsó pillanatig! Hiszek benne, hogy találkozunk még egy másik életben… Örökké a szívemben őrizlek!

– írta a közösségi oldalán az énekesnő, amit a Blikk szúrt ki.

Singh Viki egyébként ritkán enged betekintést a magánéletébe, idén májusban azonban elárulta, miért szingli már egy ideje.

Az én döntésem, hogy öt éve nincsen senkim. A nagy átalakulásom az nemcsak a külsőmre vonatkozik, hanem mindenre velem kapcsolatban. Megteremtettem magamnak egy olyan életet, amilyenre mindig is vágytam. Ebbe már nem fér bele az, hogy beengedjek valaki olyat az életembe, aki nem felfele visz, hanem lefele. Egyszerűen nem fér bele az életembe, hogy más elcseszett fiát nevelgessem

- nyilatkozta akkor az énekesnő.