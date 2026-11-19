A cég igazgatótanácsa szerdán értesítette a munkatársakat arról, hogy 2027 végén megszűnik a SkyShowtime. Ezzel párhuzamosan Monty Sarhan vezérigazgató is távozik a vállalat éléről.

Leáll a SkyShowtime / Fotó: SEM VAN DER WAL / ANP MAG

Leáll a SkyShowtime

A SkyShowtime-ot 2021-ben alapította a Comcast és az akkor még ViacomCBS nevű vállalat, amelyet Shari Redstone egyesített, mielőtt a vállalat Paramount Globalra váltott. A vállalatot egy széleskörű szórakoztató streaming platformnak szánták, több mint 10 ezer órányi tartalommal, amely külföldön olyan produkciókat is kínál, mint a Showtime, a Nickelodeon, a Paramount Pictures, a Paramount+ Originals, a Sky Studios, a Universal Pictures és a Peacock.

A vállalat indulása óta a streaming piac jelentősen átalakult. Idén júniusban a Comcast társ-vezérigazgatói, Brian Roberts és Mike Cavanagh bejelentették, hogy két független vállalatra válnak szét, és kivonják az NBCUniversal és a Sky tartalom részlegét a cég távközlési hálózati tevékenységétől. A különválás a tervek szerint jövőre zárul le. Mindeközben az egykori ViacomCBS, a Paramount Global névváltást követően, a David Ellison vezette Skydance égisze alatt egyesült a Warner Bros. Discoveryvel.

Szeptemberben a SkyShowtime igazgatótanácsa még a "stratégiai lehetőségek felülvizsgálatáról" tájékoztatta a munkatársakat: Sarhan ekkor megjegyezte, a szolgáltatásnak "több millió előfizetője" van, és "méretben megállhatja a piac legismertebb szereplői mellett." A tervek szerint most a SkyShowtime a megszokott módon működik egy évig, mielőtt végleg megszűnne - írja a Hollywood Recorder.

A nagyobb globális platformok folyamatosan bővítik hatókörüket, és jelentős összegeket fektetnek be a tartalomba, a technológiába és a sportba. Ezek a versenydinamikák egyre nagyobb kihívást jelentenek az olyan regionális szereplők, mint amilyen a SkyShowtime számára ahhoz, hogy elérjék a hosszú távú sikerhez szükséges méretet. A csapat kiváló munkája és elkötelezettsége ellenére a részvényesek úgy döntöttek, hogy az üzletág leépítése a legmegfelelőbb út

- fogalmaztak a közleményükben.

Oficialmente, a Skydance e a Comcast anunciaram o fim do SkyShowtime. O serviço de streaming exclusivo da Europa será encerrado em 2027. https://t.co/G0UaFAg9bI — Portal HBO Max (@hbomax_portal) November 19, 2026





