Sophie Marceau hatvanévesen is aktív, 2026 februárjában a LOL 2.0 című film párizsi premier előtti vetítésén vett részt (Fotó: Christophe Aubert via Bestimage )

Sophie Marceau Hollywoodban is megmutatta, mire képes

3. James Bondot az ujja köré csavarta

A Házibuli tinédzsere később egészen más szerepekben is bizonyíthatta tehetségét. Az 1995-ös Rettenthetetlen című történelmi filmben Mel Gibson oldalán játszott, 1997-ben Anna Kareninát alakította, 1999-ben pedig Pierce Brosnan partnere lett A világ nem elég című James Bond-filmben. Elektra King szerepében ráadásul nem egyszerű Bond-lányt alakított: karakteréről kiderült, hogy a történet egyik legveszélyesebb szereplője. Marceau azonban nem mindig viselte könnyen, hogy a külseje alapján ítélték meg. A Le Figarónak adott októberi interjújában arról beszélt, hogy pályafutása során gyakran kellett alkalmazkodnia a róla kialakított képhez.

4. A Hegylakó sztárjával is hét évig alkotott egy párt

A lengyel rendezővel való szakítása után Jim Lemley amerikai filmproducer lett a párja, akitől 2002-ben megszületett második gyermeke, Juliette. Később egy másik világsztár oldalán találta meg a boldogságot: 2007-ben összejött Christopher Lamberttel, akit a magyar nézők elsősorban a Hegylakó című filmből ismerhetnek. Kapcsolatuk hét évig tartott, 2014-ben váltak külön. Marceau azóta sokkal óvatosabban kezeli a magánéletét. Egy októberi rádióinterjúban arról is beszélt, hogy fiatalkorában mennyire vágyott egy olyan emberre, aki irányt mutathat neki. Żuławskiban annak idején éppen ezt a mentort találta meg.

Hatvanévesen már a ráncait is büszkén vállalja

5. Hallani sem akar arról, hogy eltüntessék a ráncait

Miközben számos hollywoodi sztár mindent megtesz azért, hogy fiatalabbnak látsszon, Sophie Marceau nem szeretné letagadni a korát. A Le Parisien november 10-én megjelent interjújában különösen találóan fogalmazott:

Ne tüntessék el a ráncaimat, hatvan évembe került, hogy megszerezzem őket!

A színésznő ma már sokkal felszabadultabban viszonyul a külsejéhez, mint fiatalon, amikor folyamatosan meg kellett felelnie a filmipar elvárásainak. A hatvanadik születésnapját sem fogadta különösebb aggodalommal. A francia ELLE magazinnak humorosan csak annyit mondott: „A hatvan kerek szám, szépen gördül!”