A Házibuli tinédzsereként ismerte meg a világ, és aligha akadt olyan kamaszfiú a nyolcvanas években, aki ne lett volna szerelmes belé. Sophie Marceau mindössze 13 évesen került reflektorfénybe, a korán jött hírnév azonban nemcsak sikert, hanem komoly terheket is jelentett számára. A francia színésznő később Hollywoodban is bizonyított. James Bond oldalán tűnt fel, magánéletét pedig viharos szerelmek és fájdalmas szakítások kísérték. Különösen sokat változtatott rajta egy nála 26 évvel idősebb rendezővel folytatott, 17 éven át tartó kapcsolata, amelynek részleteiről csak most kezdett igazán nyíltan beszélni. Hatvanadik születésnapjára időzítve új könyvében is számot vetett a múltjával, miközben az öregedéshez való viszonyáról határozott véleményt fogalmazott meg. Hat érdekességet gyűjtöttünk össze a színésznőről.
Elnyerte a legígéretesebb fiatal színésznőnek járó César-díjat
1. Egy teherautó-sofőr lányából lett Franciaország kedvence
Sophie Marceau 1966. november 17-én született Párizsban, Sophie Danièle Sylvie Maupu néven. Édesapja teherautó-sofőr volt, édesanyja kereskedelmi területen dolgozott, a családnak pedig semmilyen kapcsolata nem volt a filmvilággal. A kislány mindössze 13 évesen kapta meg az 1980-ban bemutatott Házibuli főszerepét, amely egy csapásra ismertté tette. Két évvel később a folytatásban is eljátszotta Vic szerepét, alakításáért pedig elnyerte a legígéretesebb fiatal színésznőnek járó César-díjat. A sikernek azonban árnyoldala is volt. Miközben kortársai még az iskolai hétköznapokkal foglalkoztak, neki már a felnőttek világában kellett boldogulnia.
2. Tizenhét évesen egy nála 26 évvel idősebb rendezőbe szeretett bele
Marceau mindössze 17 éves volt, amikor megismerkedett Andrzej Żuławski lengyel filmrendezővel, aki akkor már 43 éves volt. Kapcsolatuk 1984-ben kezdődött, és 17 éven át tartott. Közös fiuk, Vincent 1995-ben született. A színésznő sokáig visszafogottan beszélt erről az időszakról, nemrég azonban elismerte, hogy kapcsolatukban érzelmi függőség alakult ki, és pszichológiai bántalmazást is átélt. A TF1 televíziónak adott novemberi interjújában ugyanakkor hangsúlyozta, hogy saját döntéséből maradt a rendező mellett.
Nem manipuláltak vakon, beleegyeztem
– fogalmazott. A kapcsolatnak végül 2001-ben lett vége, Żuławski pedig 2016-ban meghalt.
Sophie Marceau Hollywoodban is megmutatta, mire képes
3. James Bondot az ujja köré csavarta
A Házibuli tinédzsere később egészen más szerepekben is bizonyíthatta tehetségét. Az 1995-ös Rettenthetetlen című történelmi filmben Mel Gibson oldalán játszott, 1997-ben Anna Kareninát alakította, 1999-ben pedig Pierce Brosnan partnere lett A világ nem elég című James Bond-filmben. Elektra King szerepében ráadásul nem egyszerű Bond-lányt alakított: karakteréről kiderült, hogy a történet egyik legveszélyesebb szereplője. Marceau azonban nem mindig viselte könnyen, hogy a külseje alapján ítélték meg. A Le Figarónak adott októberi interjújában arról beszélt, hogy pályafutása során gyakran kellett alkalmazkodnia a róla kialakított képhez.
4. A Hegylakó sztárjával is hét évig alkotott egy párt
A lengyel rendezővel való szakítása után Jim Lemley amerikai filmproducer lett a párja, akitől 2002-ben megszületett második gyermeke, Juliette. Később egy másik világsztár oldalán találta meg a boldogságot: 2007-ben összejött Christopher Lamberttel, akit a magyar nézők elsősorban a Hegylakó című filmből ismerhetnek. Kapcsolatuk hét évig tartott, 2014-ben váltak külön. Marceau azóta sokkal óvatosabban kezeli a magánéletét. Egy októberi rádióinterjúban arról is beszélt, hogy fiatalkorában mennyire vágyott egy olyan emberre, aki irányt mutathat neki. Żuławskiban annak idején éppen ezt a mentort találta meg.
Hatvanévesen már a ráncait is büszkén vállalja
5. Hallani sem akar arról, hogy eltüntessék a ráncait
Miközben számos hollywoodi sztár mindent megtesz azért, hogy fiatalabbnak látsszon, Sophie Marceau nem szeretné letagadni a korát. A Le Parisien november 10-én megjelent interjújában különösen találóan fogalmazott:
Ne tüntessék el a ráncaimat, hatvan évembe került, hogy megszerezzem őket!
A színésznő ma már sokkal felszabadultabban viszonyul a külsejéhez, mint fiatalon, amikor folyamatosan meg kellett felelnie a filmipar elvárásainak. A hatvanadik születésnapját sem fogadta különösebb aggodalommal. A francia ELLE magazinnak humorosan csak annyit mondott: „A hatvan kerek szám, szépen gördül!”
6. Tíz évvel egykori szerelme halála után könyvet írt a kapcsolatukról
Marceau legújabb, Warszawa című kötete október 29-én jelent meg Franciaországban. A személyes hangvételű, hosszú levél formájában megírt történetben Andrzej Żuławskival töltött éveit idézi fel, és olyan részletekről is beszámol, amelyeket korábban nem osztott meg a nyilvánossággal. Szó esik a féltékenységről, a kapcsolatukban kialakult függőségről és arról is, hogyan hatott mindez a személyiségére. A színésznő ugyanakkor nem szeretné egykori párját kizárólag negatív színben feltüntetni. Egy november 12-i könyvbemutatón elmondta, hogy az írás segített feldolgoznia a múltját.
A szavak segítenek feltárni a dolgokat
– fogalmazott. A könyv tíz évvel Żuławski halála után született, és Marceau számára lehetőséget adott arra, hogy újraértékelje fiatalkora egyik legmeghatározóbb időszakát. A színésznő hatvanévesen már nemcsak azt látja, mit kapott ettől a kapcsolattól, hanem azt is, milyen árat fizetett érte.