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táncosnő

Gólyahír! Megszületett Stana Alexandra gyermeke

1 órája
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Örömhírt jelentett be a közösségi oldalán a Dancing with the Stars táncosnője. Stana Alexandra ekkor örömmel újságolta el, hogy megszületett a kisfia, aki a Dominik nevet kapta.
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táncosnőStana Alexandragólyahír

Nemrég érkezett a hír, hogy világra jött Stana Alexandra gyermeke. A Dancing with the Stars táncosnője a közösségi oldalán közzétett posztban jelentette be az örömteli hírt néhány babafotó kíséretében, és amiben a kicsi nevét is megosztotta a követőivel.

20260426 Budapest Szenes Iván emlékkoncert. 10 éves a Szenes Iván tér. Fotó: Tumbász Hédi (TUM) MW Bulvár képen: Stana Alexandra
Megszületett Stana Alexandra kisfia  / Fotó: MW Bulvár

Megszületett Stana Alexandra kisfia

Hello Világ! A nevem Dominik és a mai napon megérkeztem Anyához és Apához! Már most sokat magyarázok, de azért még hagyom a szülőket pihenni kicsit!

- olvasható a bejegyzésben, amely alá csakhamar özönleni kezdtek a rajongók jókívánságai és gratulációi. A hozzászólásokban jó egészséget kívántak az egész családnak, illetve kifejezték, mennyire szép nevet választottak a kicsinek.

A Dancing with the Stars sztárja idén májusban újságolta el, hogy a párjával első közös gyermeküket várják, majd nem sokkal később a születendő pici nemét is megosztották a nyilvánossággal. Stana Alexandra egyébként a TV2 táncos vetélkedőjének hála tett szert nagy népszerűségre, A Nagy Duettben pedig egy egészen új oldalát is megvillanthatta Galambos Lajos partnereként.

 

 

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