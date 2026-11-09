Gólyahír! Megszületett Stana Alexandra gyermeke

Nemrég érkezett a hír, hogy világra jött Stana Alexandra gyermeke. A Dancing with the Stars táncosnője a közösségi oldalán közzétett posztban jelentette be az örömteli hírt néhány babafotó kíséretében, és amiben a kicsi nevét is megosztotta a követőivel.
Megszületett Stana Alexandra kisfia
Hello Világ! A nevem Dominik és a mai napon megérkeztem Anyához és Apához! Már most sokat magyarázok, de azért még hagyom a szülőket pihenni kicsit!
- olvasható a bejegyzésben, amely alá csakhamar özönleni kezdtek a rajongók jókívánságai és gratulációi. A hozzászólásokban jó egészséget kívántak az egész családnak, illetve kifejezték, mennyire szép nevet választottak a kicsinek.
A Dancing with the Stars sztárja idén májusban újságolta el, hogy a párjával első közös gyermeküket várják, majd nem sokkal később a születendő pici nemét is megosztották a nyilvánossággal. Stana Alexandra egyébként a TV2 táncos vetélkedőjének hála tett szert nagy népszerűségre, A Nagy Duettben pedig egy egészen új oldalát is megvillanthatta Galambos Lajos partnereként.