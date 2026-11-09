Gólyahír! Megszületett Stana Alexandra gyermeke

Nemrég érkezett a hír, hogy világra jött Stana Alexandra gyermeke. A Dancing with the Stars táncosnője a közösségi oldalán közzétett posztban jelentette be az örömteli hírt néhány babafotó kíséretében, és amiben a kicsi nevét is megosztotta a követőivel.

Megszületett Stana Alexandra kisfia / Fotó: MW Bulvár

Megszületett Stana Alexandra kisfia

Hello Világ! A nevem Dominik és a mai napon megérkeztem Anyához és Apához! Már most sokat magyarázok, de azért még hagyom a szülőket pihenni kicsit!

- olvasható a bejegyzésben, amely alá csakhamar özönleni kezdtek a rajongók jókívánságai és gratulációi. A hozzászólásokban jó egészséget kívántak az egész családnak, illetve kifejezték, mennyire szép nevet választottak a kicsinek.