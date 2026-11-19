Különleges televíziós páros áll össze a Sport TV-n: Korda György ezúttal nem egyedül ül majd a pókerközvetítések mikrofonja mögött, hanem Sváby András csatlakozik hozzá. Az énekes több mint húsz éve meghatározó alakja a sportcsatorna pókeres műsorainak, most pedig egy új kollégával osztja meg a feladatokat. A két televíziós a Fókusznak mesélt arról, hogyan működnek majd együtt, és milyen szerepet szánnak egymásnak a közvetítések során.

Sváby András csatlakozik Korda Györgyhöz (Fotó: RTL)

Sváby András Korda György mellett foglal helyet

Korda György neve mára szinte összeforrt a pókerközvetítésekkel, hiszen a színpad mellett a kártyajátékok világában is otthonosan mozog. A népszerű énekes már több mint két évtizede kalauzolja a nézőket a pókerjátszmák izgalmaiba, így komoly tapasztalattal rendelkezik ezen a területen. Most azonban új felállásban folytatja: Sváby András érkezésével egy olyan páros születik, amelynek mindkét tagja jól ismert arca a hazai televíziózásnak. A Fókusznak arról is beszéltek, hogyan képzelik el a közös munkát, és miként egészítik majd ki egymást a közvetítések alatt.

„Nincs megosztás, mert mind a ketten hozzászólunk szakmailag is” – kezdte a Fókusz kameráinak Korda György, majd új társa is kiegészítette a mondandóját.

Azért van leosztás, csak Gyuri szerény. Gyuri a főkommentátor, én megpróbálok alá dolgozni, úgy alá dolgozni, hogy ő jól érezze magát ebben a pozícióban

– magyarázta Sváby András.

A beszélgetésből úgy tűnt, hamar megtalálták a közös hangot, Sváby pedig láthatóan tisztában van azzal, hogy Korda György milyen régóta és milyen nagy rutinnal mozog a pókerközvetítések világában. Az énekes tapasztalata mellett az új kolléga saját televíziós múltja is hozzátehet a műsorhoz, így a nézők egy egészen új páros dinamikáját ismerhetik meg. Kérdés, hogy a közös közvetítések során milyen pillanatokkal lepik majd meg a póker szerelmeseit.

Sváby András és Korda György gyorsan megtalálták a közös hangot (Fotó: RTL)

Korda György Balázs Klárival óriási koncertre készül

Korda Györgynek egyébként a következő időszakban a zenei elfoglaltságokból sem lesz hiánya. Az énekes januárban tölti be 88. életévét, de továbbra sem lassít: Balázs Klárival december 19-én nagykoncertet adnak a Papp László Budapest Sportarénában. A házaspár számára a színpad továbbra is fontos része az életüknek, Gyuri bácsi pedig a pókerközvetítésekkel is aktív marad.