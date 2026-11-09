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Sylvester Stallone

"Minél jobban felhúztam, ő annál jobban felhúzott engem" – Sylvester Stallone kitálalt az Arnold Schwarzenegger-viszályról

3 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A Terminátor és Rambo sztárja között évtizedeken át heves versengés folyt a képernyőn és azon túl is. Sylvester Stallone most elárulta, hogy pontosan mikor robbant ki az Arnold Schwarzenegger-viszály, ami mára már a múlté.
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Sylvester StalloneviszályArnold Schwarzenegger

Sylvester Stallone őszintén beszélt évtizedekig tartó viszályának eredetéről Arnold Schwarzeneggerrel.

Évtizedeken át tartott Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger viszálya
Évtizedeken át tartott Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger viszálya. Fotó: UPI Photo / eyevine / NORTHFOTO

Évtizedeken át tartott Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger viszálya

A 80 éves Stallone a The Rest Is Entertainment podcast egyik epizódjában azt mondta, hogy ő és a 79 éves Schwarzenegger a kezdetektől fogva ellenségesek voltak egymással. A viszályuk abból fakadt, hogy mindketten az akció-műfaj vezetői akartak lenni.

Felidézte azt a pillanatot, amikor rájött, hogy Schwarzenegger problémát fog jelenteni: elmondása szerint a Terminátor sztárja szúrós tekintettel nézett rá, amikor egy évben összefutottak a Golden Globe-gálán. A következő találkozásuk alkalmával Stallone merészen egy tál virágot vágott hozzá.

Úgy tettem, mintha ünnepelnék, mintha azt mondanám, hogy "hurrá". Ezzel el volt dobva a kesztyű, és kezdetét vette a harc.

Stallone szerint a riválisa természetéből fakadóan ellenséges volt, és mindketten fizikailag erősek voltak, valamint szerették kihívás elé állítani a másikat. Miközben a mozikasszáknál olyan kasszasikerekkel harcoltak egymással, mint a Rambo és a Kommandó, a magánéletben is rossz volt közöttük a viszony.

Bízz bennem, nagyon feszült volt a hangulat, amit én kifejezetten élveztem. Ugyanis minél jobban felhúztam őt, ő annál jobban felhúzott engem, mi pedig annál keményebben küzdöttünk azért, hogy a következő akciófilm még nagyobb legyen: nagyobb kés, hangosabb fegyver, több halálos áldozat, ez meg az, jobb helyszín. Egyszerűen folyamatosan emeltük a tétet.

Az ötgyermekes apa elmondta, hogy a versengésük annyira intenzív volt, hogy amikor 1991-ben tagjai voltak annak a hírességekből álló alapító- és befektetői csoportnak, amely elindította a Planet Hollywood étteremláncot, ki nem állhatták, ha egy színpadon kellett állniuk a promóciós események során.

Egy szivarboltban békült ki egymással a két akciósztár.
Egy szivarboltban békült ki egymással a két akciósztár. Fotó: face to face / NORTHFOTO

A viszályuknak csak 20 évvel később szakadt vége, amikor Schwarzenegger politikai pályára lépett, és 2003-ban elindult Kalifornia kormányzói székéért - amit meg is nyert. Stallone ekkor egy  szivarboltban futott össze a Terminátor sztárjával, és azt mondta, elásta a baltát a kettőjük között, megjegyezve, hogy már nem voltak versenytársak a filmiparban.

Mindig is versenyképesek leszünk. Ez a szörnyeteg természete, és én élvezem. Már nem vagyunk annyira versenyképesek anyagilag... ez már rég a múlté.

A színész azzal zárt gondolatait, hogy szerinte soha nem fog történni ehhez hasonló viszály két színész között - írja a Page Six.

Megbánta veszélyes mutatványait Stallone

Stallone nemrégiben a Tulsa királya negyedik évadának promóciója során évtizedes hollywoodi karrierjének fizikai terheiről is beszélt. Elárulta, hogy a 2010-es A feláldozhatók című filmben végzett munkája súlyos hát-, nyak- és vállsérüléseket okozott neki.

Sokszor sérültem már meg, de A feláldozhatók után kilenc hátműtéten és három nyakfúzión estem át. Mindkét vállam kiszakadt. Brutális volt.

A színész bevallotta, hogy már bánja, hogy éveken át veszélyes mutatványokat csinált filmjeiben.

 

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