"Minél jobban felhúztam, ő annál jobban felhúzott engem" – Sylvester Stallone kitálalt az Arnold Schwarzenegger-viszályról

Sylvester Stallone őszintén beszélt évtizedekig tartó viszályának eredetéről Arnold Schwarzeneggerrel.

Évtizedeken át tartott Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger viszálya. Fotó: UPI Photo / eyevine / NORTHFOTO

Évtizedeken át tartott Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger viszálya

A 80 éves Stallone a The Rest Is Entertainment podcast egyik epizódjában azt mondta, hogy ő és a 79 éves Schwarzenegger a kezdetektől fogva ellenségesek voltak egymással. A viszályuk abból fakadt, hogy mindketten az akció-műfaj vezetői akartak lenni.

Felidézte azt a pillanatot, amikor rájött, hogy Schwarzenegger problémát fog jelenteni: elmondása szerint a Terminátor sztárja szúrós tekintettel nézett rá, amikor egy évben összefutottak a Golden Globe-gálán. A következő találkozásuk alkalmával Stallone merészen egy tál virágot vágott hozzá.

Úgy tettem, mintha ünnepelnék, mintha azt mondanám, hogy "hurrá". Ezzel el volt dobva a kesztyű, és kezdetét vette a harc.

Stallone szerint a riválisa természetéből fakadóan ellenséges volt, és mindketten fizikailag erősek voltak, valamint szerették kihívás elé állítani a másikat. Miközben a mozikasszáknál olyan kasszasikerekkel harcoltak egymással, mint a Rambo és a Kommandó, a magánéletben is rossz volt közöttük a viszony.

Bízz bennem, nagyon feszült volt a hangulat, amit én kifejezetten élveztem. Ugyanis minél jobban felhúztam őt, ő annál jobban felhúzott engem, mi pedig annál keményebben küzdöttünk azért, hogy a következő akciófilm még nagyobb legyen: nagyobb kés, hangosabb fegyver, több halálos áldozat, ez meg az, jobb helyszín. Egyszerűen folyamatosan emeltük a tétet.

Az ötgyermekes apa elmondta, hogy a versengésük annyira intenzív volt, hogy amikor 1991-ben tagjai voltak annak a hírességekből álló alapító- és befektetői csoportnak, amely elindította a Planet Hollywood étteremláncot, ki nem állhatták, ha egy színpadon kellett állniuk a promóciós események során.

Egy szivarboltban békült ki egymással a két akciósztár. Fotó: face to face / NORTHFOTO

A viszályuknak csak 20 évvel később szakadt vége, amikor Schwarzenegger politikai pályára lépett, és 2003-ban elindult Kalifornia kormányzói székéért - amit meg is nyert. Stallone ekkor egy szivarboltban futott össze a Terminátor sztárjával, és azt mondta, elásta a baltát a kettőjük között, megjegyezve, hogy már nem voltak versenytársak a filmiparban.

Mindig is versenyképesek leszünk. Ez a szörnyeteg természete, és én élvezem. Már nem vagyunk annyira versenyképesek anyagilag... ez már rég a múlté.

A színész azzal zárt gondolatait, hogy szerinte soha nem fog történni ehhez hasonló viszály két színész között - írja a Page Six.