260 millióért árulják Szabó Gyula villáját! – Fotókon a színészlegenda otthona

1992-ben vásárolta meg Szabó Gyula és felesége, Madarász Pálma a villát, ami akkor még csupán 80 négyzetméter volt. Amikor odaértek a házhoz, melyhez akkoriban csak egy sáros út vezetett, ki sem szállt a kocsiból, máris kijelentette a Nemzet Színésze, hogy ott a jövőjét nem tudja elképzelni. Pálma azonban látott benne valamit, ami miatt egyből beleszeretett a házba. Meggyőzte férjét és öt éven keresztül újították az ingatlan.

Szabó Gyula 22 évet töltött a XXII. kerületi otthonában (Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán)

Szabó Gyula villája életének középpontja lett

A 350 négyzetméteres villához egy hatalmas telek, fedett medence és egy szauna is tartozik, ám a színművész párja az építkezés elején nagyon ellenezte a medence építtetését. Végül Szabó Gyula felesége belátta, hogy nem is rossz az ötlet, ugyanis férje nem igazán szeret utazni és nyaralni, sokkal inkább érzi komfortosan magát a saját környezetében, ha pihenésről van szó.

A villa, a Nemzet Színészének halála után sem lett lakatlan, mivel felesége a mai napig ott él fiával, Gyulával, menyével és unokájával. Szabó Zsófi pedig már régen kiköltözött a szülői házból.

Már 20 millió forintot csökkentettek a villa eredeti árán (Fotó: Ingatlan.com)

Mi lesz a család jövője?

Egyelőre nem tudni, hogy az ott élő négy személynek mi a terve a költözés tekintetében, ám az eladás oka valószínűleg az, hogy ennyi főnek egyszerűen feleslegessé vált a hat szobás, 350 négyzetméteres villa.

A vevő pedig nemcsak egy villát kap ennyi pénzért, hanem egy emlékekkel teli otthont, amiben korábban a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész élt családjával.