„Egy eltávozott lélek után érkezik egy másik” - babát vár a Barátok közt sztárja és felesége

Két kislány - az ötéves Linett és a másfél éves Glenda -, után ismét babát vár a színész házaspár. Szabó Máté és felesége, Laurinyecz Réka harmadik gyermeke előreláthatóan december 31-én érkezik. A Barátok közt korábbi sztárja a a Duna Család-barát című magazinműsorában tért ki a részletekre: ekkor a születendő kicsi nemét is elárulta, valamint elmondta, egy szomorú veszteség után érte őket az újbóli gyermekáldás.
Harmadik gyermekét várja Szabó Máté és Laurinyecz Réka
Április 11-én sajnos volt egy haláleset a családban. A szeretett kiskutyánk, Sheldon felköltözött a csillagok közé. Nagyon beteg volt, szívbeteg. Borzasztó nehezen tettük túl magunkat rajta. Rá pár napra fogant meg a harmadik gyermekünk, aki ráadásul – nagyon úgy tűnik – kisfiú lesz
- jelentette be a színész, majd könnyek közt vallott arról: szerinte a szeretett kedvenc elvesztése nyitott utat a születendő gyermek előtt.
Szeretném azt hinni, hogy egy eltávozott lélek után érkezik egy másik vagy ugyanaz a lélek más formában
- magyarázta Szabó Máté, kiemelve, hogy a kutyust mindannyian családtagként szerették.
A színész kitért arra is, hogy fogadták a lányai a kistestvér érkezését: mint mondta, az idősebb Linett, eleinte nem volt elragadtatva az újabb tesó gondolatától, mondván, a kishúga, Glenda sokat sír. A szülei ezután felvilágosították őt arról, a babáknál ez így normális és annak idején nála is gyakran eltört a mécses, így azóta már izgatottan várja a család új tagját - szemlézte a story.hu.
Szabó Máté az érettségit követően a Pesti Magyar Színiakadémián tanult, ahol 2003-ban végzett.
Színházi szerepei mellett játszott A mi kis falunkban és a Barátok köztben, mialatt szinkronszínészként is nagyon sikeres. Felesége, Laurinyecz Réka ugyancsak színész, aki rendszeresen szinkronizál.