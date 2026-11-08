„Egy eltávozott lélek után érkezik egy másik” - babát vár a Barátok közt sztárja és felesége

Két kislány - az ötéves Linett és a másfél éves Glenda -, után ismét babát vár a színész házaspár. Szabó Máté és felesége, Laurinyecz Réka harmadik gyermeke előreláthatóan december 31-én érkezik. A Barátok közt korábbi sztárja a a Duna Család-barát című magazinműsorában tért ki a részletekre: ekkor a születendő kicsi nemét is elárulta, valamint elmondta, egy szomorú veszteség után érte őket az újbóli gyermekáldás.

Harmadik gyermekét várja Szabó Máté és Laurinyecz Réka / Fotó: Szabolcs László / Mediaworks Archívum

Harmadik gyermekét várja Szabó Máté és Laurinyecz Réka

Április 11-én sajnos volt egy haláleset a családban. A szeretett kiskutyánk, Sheldon felköltözött a csillagok közé. Nagyon beteg volt, szívbeteg. Borzasztó nehezen tettük túl magunkat rajta. Rá pár napra fogant meg a harmadik gyermekünk, aki ráadásul – nagyon úgy tűnik – kisfiú lesz

- jelentette be a színész, majd könnyek közt vallott arról: szerinte a szeretett kedvenc elvesztése nyitott utat a születendő gyermek előtt.

Szeretném azt hinni, hogy egy eltávozott lélek után érkezik egy másik vagy ugyanaz a lélek más formában

- magyarázta Szabó Máté, kiemelve, hogy a kutyust mindannyian családtagként szerették.

A színész kitért arra is, hogy fogadták a lányai a kistestvér érkezését: mint mondta, az idősebb Linett, eleinte nem volt elragadtatva az újabb tesó gondolatától, mondván, a kishúga, Glenda sokat sír. A szülei ezután felvilágosították őt arról, a babáknál ez így normális és annak idején nála is gyakran eltört a mécses, így azóta már izgatottan várja a család új tagját - szemlézte a story.hu.