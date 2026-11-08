Szikora Róbert zongorajátékát Fenyő Miklós is megsiratta! Exkluzív interjút adott a Origónak az R-GO frontembere

Szikora Róbert, Máté Péter-díjas énekes, akinek pályája a Ferm együttestől a Hungárián keresztül vezetett az R-GO zenekarig. Ezekről az időkről és a mostani életéről mesélt lapunknak és eddig nem hallott titkokról is lerántotta a leplet.
Szikora Róbert édesapja által ismerkedett meg az énekesek életével
Origo: Édesapád közismerten egy hatalmas tehetséggel rendelkező énekes volt. Mekkora szerepe volt neki abban, hogy te is zenész lettél és hogyan tekintesz vissza a gyerekkorodra?
Szikora Róbert: Apámat az '50-es évek vége felé, 1958 felé kapták fel és az akkori énekesek között ő volt a fiatal tehetség. Sok koncertre vitt el engem akkoriban és ezek tényleg igazi koncertek voltak. Akkor még léteztek szabadtéri színpadok, például a Rózsavölgyi szabadtéri színpad és még sok-sok ilyen volt. Vagy amikor megnyílt az Ifjúsági Park, apám akkor is ott volt. Úgy felkapták, hogy Korda György, Koós János és Németh Lehel – akik akkoriban az abszolút sztárnak számítottak –, de sorolhatnám őket hosszasan, ahogy Kovács Erzsi, Mikes Éva, Sárosi Kati is, hívták és apám velük együtt lépett fel. Engem pedig elvitt ezekre a koncertekre. Letett az öltözőbe, ücsörögtem és vártam.
Már akkor beleszerettem ebbe az életbe, mert valami egészen csodálatos, mondhatni meseszerű dolog volt az, hogy felállítanak egy kicsi színpadot, ami akár csak 30 centire van a földtől és onnantól kezdve az egy varázslatos hellyé vált. Minden hangszer, ami megszólalt, elkapta az embert, mert olyan hangokat nem hallott még a természetben. Tehát madár csiripelést hallottál, disznóröfögést, kutyaugatást, de ez valami egészen más volt. Látod, ahogy megüti a dobot a dobos, aki egyébként a keresztapám volt: a lábával dobolt és a kezével gitározott, mert két szerepet vitt egyben. A csodák birodalmában találtam magam, ahogy az apám énekelt, és a hangszórókból jött a hangja. Mikor a gitártokot kinyitották, az is furcsa volt, hogy a húrok egymás mellett vannak.
Ez egy 3-4 éves gyereknek a fantáziáját nagyon megragadja, mert kilépsz abból a világból, ahol egyébként élsz, ahol egy hokedli, egy mosdó, ágy van és egy rádió magasan. Szóval, egy ilyen világból lépsz ki. Hát ez nekem nagyon tetszett.
Nem mondom, hogy eldöntöttem, hogy énekes leszek, de azért, amikor már az öltözőben az apámhoz bejöttek a nagyon dekoratív hölgyek és hoztak neki egy pralinét, vagy egy csokor virágot, akkor felnéztem az apámra. Amikor pedig a Beatles együttest először meghallottam, az mindent elsöprő élményt adott. Az én életemben és úgy érzem az egész világ életében. Úgy gondoltam, hogy a Beatles bandát nem négy liverpooli csinálta, hanem a Jóisten állította össze, hogy ezután a mocskos második világháború után, ahol több mint 50 millió ember meghalt, legyen valami öröme Európának. Mert ezt az örömérzést, amit hozott, amit sugárzott a Beatles, ezt nem tudta a rock'n'roll. A rock'n'roll erőt és energiát sugárzott. Mindig úgy éreztem, hogy ők mosolyogva énekelnek. Annyira olyan akartam lenni, mint ők. Azt gondoltam, hogy most jött el az ideje és vettem egy dobot, illetve becseréltem egy dobot.
Kaptam Kossuth, illetve Horthy ötösöket, és azon vettem egy kis dobot. Hetedikes voltam, amikor bejött a Gombkötő Gyuláné az osztályunkba, az osztályfőnöknő, és azt mondta: gyerekek, ki tud valami érdekeset, mert iskola bál lesz. Minden osztálynak kell magát képviseltetni. Ki az, aki tud valami különlegeset, ami nem vers, nem kell József Attila, Arany János. Feltettem a kezem, majd azt mondtam, hogy Tanárnő, én tudok Beatles számot gitározni. És azt mondták, jól van.
Eljött a szombat, délután odamentem, vittem a kis gitáromat, amit a keresztapám a padláson hagyott, mert két hónappal előtte disszidált. Én közben megtanultam magamtól ezt a Rock'n'Roll Music című dalt, ami egyébként Chuck Berry szám, de a Beatles-től ismertem. És az volt a legegyszerűbb. Nem volt nekem semmilyen rögzítő készülékem, még magnóm sem. Nekünk úgy kellett megtanulni, ahogy te hallod, és utána kikapcsolod a rádiót, és azonnal megpróbálod emlékezetből visszajátszani. Ez mondjuk egy speciális kor volt, speciális embereknek, mert a nagyok is, az Illésék vagy a Radics Béláék ebben a korban ugyanígy csinálták. Amikor lejátszottam a dalt, óriási sikerem volt, elsősorban a lányoknál.
Mondták, hogy vigyem máskor is be a gitárt, akkor történt meg az, hogy a lányok elkezdtek érdeklődni irántam, mint fiú iránt. Az iskolabál másnapján, azaz hétfőn, az osztály legszebb lánya, Becskeházi Anikó azt mondta, hogy kísérjem haza és közben beszéljek erről a gitározásról, hogyan kell ezt csinálni. Viszont én nem azért kezdtem, mint a pályatársaimnak a nagy része, hogy könnyebb legyen a csajozás.
O.: Aztán hamar beindult a karriered és végül elérkeztél a Hungária együtteshez. Hogyan emlékszel vissza az első pillanatokra, mint a banda dobosa?
Sz. R.: Sok amatőr vagy fél amatőr zenekar után bekerültem a Fermbe, és ott töltöttem az életem legszebb három évét. 17 és fél éves voltam, amikor odakerültem. Nagyon profi hangzású zenekar volt a Ferm. Kis kluboktól, ifjúsági parkokig mindenhol játszottunk. Egyszer be akartuk venni, és be is vettük háromnegyed évre a Kékes Zolit, aki akkor a Gemini együttes gitárosa volt, mégis sikerült elcsábítanunk. Később, amikor a Hungáriában dobos válság volt, akkor azt mondta a Kékes, hogy gyerekek, én ismerek egy kis srácot, én miatta mentem a Fermbe és beajánlott. Utána kijöttek, megnéztek két helyen is, és Lőrincen volt az egyik klubunk, oda eljöttek hárman, aztán eljöttek Csepelre, és ott már el is vitték a dobomat. Mikinek a fehér kisbuszába bepakoltunk úgy, hogy még a zenekar is könyörgött nekem, hogy menj el, hát lemezed lesz, pénzed lesz, külföldre utazol. Akkoriban egy zenekarból való távozás a közönség számára, pláne, ha nagyobb zenekarban mentél, az árulás volt. Tehát utánad mentek, és ordították, hogy áruló, áruló. Az olyan volt, mint a Fradi B-közép.
Bekerültem a Hungáriába, nagyon nehéz volt akklimatizálódni, mert egy amatőr zenekarnál testvériség van. Nem tudom ezt jobban elmondani, ezek most nagy szavak, de úgy volt. És volt az az egy pillanat, ami azonnal megszűnt. Mind a hármuknak volt már kocsija, de általában senki nem vitt engem haza. Vége volt a koncertnek, aztán kitettek a Keletinél, hogy menjek haza. Kicsit később aztán, amikor szavam lett – ez még a négytagú Hungária a '70-es évek közepénél –, Miki engem nagyon megszeretett. Azt is megmondom, miért.
Mert Miki a tehetségeket kedvelte. Ez az egyik, a másik, hogy a Hungáriába nem szállhatott be olyan zenész, aki nem volt helyes gyerek. Az hozta a csajokat és az egy nagyon fontos szempont volt. Akkor a Mikinek mutattam saját számokat, zongoráztam, és hát egyszer – ezt még soha nem mondtam el, de most elmesélem, Miki halála után. Rákospalotán vettem egy zongorát, és megtanultam egy Beatles számot, és ezt eljátszottam Mikinek, aki ezt megkönnyezte. Nem is hittem el, hogy ez megtörtént, hiszen gitározni és zongorázni is magamtól tanultam meg, nem tudtam tökéletesen játszani, mégis ilyen hatással voltam rá.
Akkor azt mondta a zenekarnak, a négy tagú Hungáriának: szeretne engem kiemelni, hogy a dobom ne ott legyen, ahol van, hanem két méterrel feljebb. Kékes Zoli azt mondta erre – ezt csak később tudtam csak meg–, hogy ne kapasd el a Robikát, mert a Robika olyan, hogy a fejébe tud szállni a dicsőség. Pontosan azért, mert nagy tehetség. Ezek nagyon csodálatos évek voltak, mert miután kiszálltam a Ferm együttesből, három hónap múlva már Spanyolországban, Madridban, a televízióban játszottunk angolul és magyarul is. Miki buszával mentünk és megálltunk Monte Carlóban, egy kicsit játszottunk a kaszinóban éjszaka, ahol azt hitték, hogy ausztrálok vagyunk, mert olyan fényes ruhákban jelentünk meg, ami akkor divatos volt. Előtte legmesszebb Dunaújvárosban koncerteztem. Aztán jött Németország. Akkor már gyakorlatilag a Hungáriát itt nem nagyon kedvelték. Minden fesztiválra el akartunk menni, de nem sikerült. Minden évben egy dalunk bekerült a rádióba, vagy így-úgy, de lemezt nem tudtunk csinálni. Abban az időben, ha nem volt lemezed, akkor nem léteztél. Mert a lemez kapcsán tudtál elmenni a tévébe, akkor kezdték játszani a számaidat, de ilyen nem volt nálunk. Ezek az emlékek később megszépültek és visszatekintve tényleg csodálatos időszakok voltak. Aztán következett két és fél brutálisan sikeres év, a már hattagúvá bővült zenekarral.
O.: Aztán egyik történés követte a másikat és 1982-ben otthagytad a bandát. Mekkora törés volt ez neked, zenészként és magánemberként?
Sz. R.: Megkeresett a lemezgyár, hogy készül Szűcs Judithnak egy szuper lemez. Jutka épp az első számú énekesünk volt akkor, népszerűségben és lemezeladásban is. Azt mondták nekem, hogy a legnagyobbak írnak neki dalokat: Demjén Ferenc, Lerch István, Frenreisz Károly és engem is megkérnek. Nem ismertem Jutkát, de a lemezgyár kérésére írtam egy számot neki. Ezek után azt mondták, hogy nagyon jó, még egyet szeretnének kérni. Megírtam a Szexideál című dalt, az első pedig a Kihajolni veszélyes volt. Egyébként ezt magamnak mondtam: ha most „kihajolok”, akkor ez veszélyes lesz.
Ugye nekünk volt egy megállapodásunk a zenekaron belül, hogy nem borítjuk fel a rock’n roll egységét és csak ilyen stílusú nótákat írunk. Aztán már Jutka hívott fel és azt kérte, gyere át, mert szeretném, ha te írnád meg az egész lemezt, annyit tudtam mondani erre, hogy ne szórakozzál.
Felmentem hozzá, majd annyit mondtam: figyelj, én nem fogom elvállalni ezt, hogy ti vagy a lemezgyárt mindenkit kirúgtok, mert majd a kis Szikora megírja. Hát ezeket az embereket én tisztelem, akikről most beszéltünk, akik írnák a lemezedet. De azt mondta a lemezgyár, hogy ezt vállalják, és majd ők fogják elmondani nekik. Ez pedig kacsaszerűen bekerült az oviba. Aztán az egyik Hungária próbán felkérdeztek, hogy meséljek nekik a lemezről.
Megmondtam, hogy igen, ez így történt és szó szót követett, végül rájuk csaptam az ajtót. Este kaptam egy táviratot, hogy menjek próbára, de mondtam, hogy én nem megyek, mivel kiléptem a zenekarból. Ahogy pedig kiléptem az ajtón, Fekete Gyula is mondta, hogy jön velem, de ő másnap visszament a Hungáriába, én meg ott maradtam egyedül. A feleségem szerint jól tettem, hogy kiléptem, de már én is azt éreztem, hogy jobb lesz ez így. Ahogy a feleségem mondta: „Majd csak megélünk az óvonői fizetésemből”. Mára már legendás ez a mondat. Ez nagyon belső dolog, de olyan sikerünk volt, hogy még Miki sem találkozott hasonlóval sem. Az pedig megváltoztatja egy kicsit az ember személyiségét. Amikor először elkezdtem játszani, már akkor bennem volt, hogy sztárrá válhatok. Olyan akarok lenni, mint a Beatles. Valahogy éreztem, hogy megvan a tehetség, a karizma ehhez.
Dolly is igazából a semmiből nőtte ki magát. Miki a Miki. Ő világsztár szinten énekelt, játszott és írta a dalokat. Ott volt Gyula is, aki pedig egy nagyon érdekes jelenség volt, mivel úgy énekelt, mint Little Richard, olyan magasan és őrülten jól szaxofonozott is. Kékes volt a „profi”, életem egyetlen gitárosa, aki sosem hibázott és remek stílusérzéke is volt. Nova pedig egy borzasztóan jó zenész, aki addigra már klasszul összenőtt Mikivel. A kohézió azt is meghozta, hogy a feszültséget, ami jelen volt az együttesen belül, azt ki tudtuk adni a színpadon. Mindenki jobb akart lenni, jobb dalt akart írni, mint a másik, de a Beatles is így működött egyébként.
Ezek után kaptam egy újabb táviratot, hogy fáradjak be az Országos Rendezői Irodába és utána menjek be a lemezgyárhoz is. Ott megpróbált meggyőzni az igazgató, hogy térjek vissza a Hungáriába, de akkoriban még nagyon naiv voltam és mondtam, hogy engem ott megbántottak és oda nem megyek vissza. Aztán közölték, hogy szerződésem van és jogilag is veszíteni fogok, ha nem megyek vissza. Ekkor azt is közölték velem, hogy nem engedik majd, hogy a jövőben lemezeket adjak ki. Erre én mondtam egy rákospalotai cifrát, hogy engem ne fenyegessen senki. Felhívtam a Környei Attilát, hogy csinálni fogunk egy zenekart. Még ő is erősítette bennem, hogy nem szállhatok ki, de mondtam neki, hogy már megtettem. És hipp-hopp, megalakult az R-GO!
O.: Ha bárkinek azt mondom ma Magyarországon, hogy Szikora Róbert, akkor szinte mindenkinek az ugrik be, hogy Csikidám. Hogy pattant ki ez az ötlet a fejedből?
Sz. R.: Megkérdezte egyszer valaki, hogy ez az új banda milyen stílusban fog játszani? Mondtam, hogy semmilyenben. Erre azt a választ kaptam, hogy olyan nincs, mert mindenképp kell valamilyen stílus. Annyit fűztem ehhez: egy biztos, hogy rock'n'roll-t nem fogok játszani. Egyszerűen nem fért bele az agyukba, hogy nem akarok stílust mondani és akkor azt mondtam, hogy csikidám. Hogy miért mondtam ezt? Mert eszembe jutott egy Paul McCartney koncert, ahol beordította, hogy „shake it up”. Akkor én azt csikidámnak értettem. Aztán visszakérdezett, hogy: Azt hogy írják? Két m-el? Egyben? Ahogy akarja, úgy írja. Miután megjelent, még a tévében is megkérdezték, hogy milyen stílusban játszik az együttes? Akkor mondtam, hogy mint a tevék, ahogy mennek a sivatagban, és a patájuk kiadja a ritmust, hogy csikidám, csikidám. Hú, ez nagyon jó volt, és mindenkinek tetszett. Ezt meg is jegyezték. Tehát a régi R-GO-sok még mindig ezt tartják az etalon meghatározásnak. Ez a definíció. Csikidám.
Egy életérzés volt, semmi más. Amiben nem akartuk megváltoztatni a világot, de úgy gondoltam, hogy mindent láttatni kell. Megtanultuk a nyugati fellépéseken, hogy nincsen olyan, hogy elég, ha jól játszol, mert akkor csak egy s*ar vendéglátózenész leszel. Egy show-zenekarnak azonban többet kell nyújtania és nekünk ez volt a tervünk. Elképzeltük a ruhákat és Attilának volt egy szalmakalapja, amit rátett a fejemre, és azt mondta, ez zseniális. Figyelj, ez így jó. Szemtelen. Jóképű, de mégiscsak erő van benne.
Úgyhogy, így megvolt a fazon is. A ruhákat az úttörő áruházban vettük, légiós stílusú, kheki színű úttörő ingeket. Megvolt a ruha, az én fazonom, a hangszerek miatt pedig az R-GO zenei hangzása is.
Ugye a Beatles-ban is a hangzás volt a meghatározó, ahogy John és Paul együtt énekelt. A mai napig az egy kábítószer nekem. Első fellépésünkkor a Bombázót játszottuk egy televíziós felvételen. A bombázó, az nyilván egy csajról szól és Környeit kértem meg, hogy szerezzen egy csajt. Ő volt Clavier Charlotte és most jön az a pont, amikor megint bele találsz a százas körbe. Valamelyik dramaturgia pontján a számnak egyszer csak elhúz egy bombázó, és akkor sétált át Charlotte jobbról balra, akit egy nagy darab izompacsirta kísért. Abban a pillanatban leállította a rendező, Bodnár István a felvételt. Megkérdezte, hogy Charlotte mindig így be fog jönni? Mire én: nem mindig, most jött be, és aztán el is megy. Azt mondta, nem, nem, nem, akkor maradj itt, és felordította a világosítóknak, hogy Béluskám! Béluskám, vedd elő a Jupiter lámpákat onnan hátulról, és lődd be őket, három Jupiterrel, na te meg, Lajoskám, menj a Charlotte alá, egészen a szoknyája alá, és akkor elkezdtek dolgozni, de már mint az igazi filmesek.
Azt gondoltam, na, ez nem igaz, hatszor vettük fel a felvételt és szimatot fogtam, mint a vadászkutya, és azt mondtam Charlotte-nak, most vagy itt először, kérdezem tőled, hogy van-e egy hasonló lány, mint te? Mert ha egynek ekkora a hozama, akkor kettőnek mekkora lesz? Erre azt mondta, hogy van, Varga Évi, aki minden idők legszebb gidája volt. Ők lettek ketten az elsők. Ez lett a kép, ami rögzült az emberekben, hogy van egy jópofa zenekar, kicsit karibi hangzással, Csikidámnak nevezik a stílusukat, és még gidákkal is kiegészülnek. Táncolnak, de nem úgy, mint egy balettos, vagy egy jazzbalettos, hanem különös mozgásokkal. Ekkor jutottunk el odáig, hogy mitől lesz valami olyan, amilyen. Geszti Péter nekem mindig mondta, hogy jelenség lettetek, jelenség, és nem csak egy jó zenekar, akik hatszor lettek az év zenekarra. Mindenki rólatok, az R-GO-ról beszél, a portás, a sportoló, a művész, a trafikos.Na, ezt nem lehet csak úgy elérni, ez az, hogy jelenség vagy. Ez igen.
O.: Az R-GO sikertörténetét a mai fiataloknak sem kell bemutatni. Ennyi idő után hogyan tudsz kikapcsolódni? Hogyan tudod kizárni a külvilágot?
Sz. R.: Nem vagyok egocentrikus, csak egy kicsit, de azért nem ennyire. Nekem beállt az életem 1968-ban, és azóta szó szerint ugyanazt csinálom minden nap. Soha nem volt Istenen kívül senki a főnököm. Van egy társam, a feleségem Zsuzsika, aki több, mint csak a társam. A zsidók mondják, hogy össze voltunk baserolva, tehát az Isten összekötött minket. Nekem négy nagy szerelmem van az életemben: Isten, a feleségem, a zene és a sport. Mindig ezek körül forgott a világom. A mai napig minden reggelem úgy kezdődik, hogy leülök a kávémmal a zongorához, bekapcsolom a tévét, majd átülök a gitáromhoz, megnézem a leveleimet, Zsuzsika hoz reggelit, vagy én viszek neki. Egy héten kétszer elmegy teniszezni, én pedig minden délután szentmisén vagyok. A zsolozsmán is ott maradok, ami a mise után van. Nem kívánok utazgatni ide-oda, mert már annyit mászkáltam, hogy ennyit Marco Polo sem utazott. És ezt mind a munkám révén. Hétszer voltam szerte Amerikában fellépéseken, Európában meg aztán pláne.
Nem tud újat mutatni semmi, mert én magyar vagyok, nekem a magyar közönség jelent mindent. Az R-GO még 40 év után is válogathat, hogy melyik fesztiválnak a felkérését fogadja el. Azt hiszem, ez a legnagyobb bizonyíték arra, hogy egy zenekar életben tud maradni, ha érez valami frissességet a fiatal közönség is. A mai fiatalság sokkal nyitottabb, mint mi voltunk. Őket nem nagyon érdekli, hogy egy számot ismernek-e az R-GO-tól, mert már az első 10 percben eldöntik, hogy ez tetszik nekik és akkor maradnak. Azt látjuk, hogy a közönségben szinte nincs fluktuáció, mert nem mennek el a koncertek közepén, hanem ott ragadnak.
Az a klassz, hogy általában mindig többen és többen vannak a koncert végén – annyira, hogy már alig lehet megmozdulni. Ilyenkor bejön az én alapmondatom: nem az a lényeg, hogy mekkora tapsod van, amikor felkonferálnak, hanem mekkora tapsod van, amikor lejössz. Az első taps a múltadnak szól, amíg a végső az utolsó 1-2 órának.
Interjúnk elkészülte után derült ki, hogy Szikora Róbert neve is szerepel a nyilvánosságra került ügynökaktákban. Ami persze semmi konkrétumot nem jelent. Hiszen tényleges aktát senkiről nem hoztak nyilvánosságra, így egyáltalán nem biztos, hogy akinek van hatos kartonja, az jelentett is valakiről. Ahogy az sem biztos, hogy akire most nincs találat, az nem volt besúgó. A legendás énekes így reagált az ügynökaktás fejleményre:
„Az R-Go megalakulásától kezdve fontos ember voltam. Ha Budapesten vagy egy vidéki nagyvárosban fontos koncertünk jött, akkor le kellett ülni az ORI akkori vezetőjével, a Bulányi elvtárssal beszélgetni. Ennek az volt a lényege, hogy átbeszéljük, milyen koncertre számíthatnak, ne legyen balhé, illetve ne mondjak semmit, ne szóljak be a rendszernek, ne mondjam azt, hogy a Jóisten veletek van. Szerették volna, ha jelentéseket írok, de nem kértek rá, és nem is tettem ilyet. Ez abszolút kizárt. Az útlevélosztályon, amikor átadták a külföldi koncertek előtt az útlevelem, a szemembe néztek, és azt mondták, hogy Szikora elvtárs, azért ha valamit hall, mondja el nekünk, és ne találkozzon újságírókkal, ne mondjon semmit disszidenseknek se a rendszerről, se arról, hogy maga mit tervez vagy mit nem tervez. A biztonságra játszottak. Veszélyes embernek számított, akinek mikrofon volt a szája előtt, megfigyelték őket” - mondta az Indexnek Szikora.