Szikora Róbert zongorajátékát Fenyő Miklós is megsiratta! Exkluzív interjút adott a Origónak az R-GO frontembere

A négytagú Hungária volt a magyar zene akkori legsikeresebb csapata (Fotó: Potzmann János)

O.: Ha bárkinek azt mondom ma Magyarországon, hogy Szikora Róbert, akkor szinte mindenkinek az ugrik be, hogy Csikidám. Hogy pattant ki ez az ötlet a fejedből?

Sz. R.: Megkérdezte egyszer valaki, hogy ez az új banda milyen stílusban fog játszani? Mondtam, hogy semmilyenben. Erre azt a választ kaptam, hogy olyan nincs, mert mindenképp kell valamilyen stílus. Annyit fűztem ehhez: egy biztos, hogy rock'n'roll-t nem fogok játszani. Egyszerűen nem fért bele az agyukba, hogy nem akarok stílust mondani és akkor azt mondtam, hogy csikidám. Hogy miért mondtam ezt? Mert eszembe jutott egy Paul McCartney koncert, ahol beordította, hogy „shake it up”. Akkor én azt csikidámnak értettem. Aztán visszakérdezett, hogy: Azt hogy írják? Két m-el? Egyben? Ahogy akarja, úgy írja. Miután megjelent, még a tévében is megkérdezték, hogy milyen stílusban játszik az együttes? Akkor mondtam, hogy mint a tevék, ahogy mennek a sivatagban, és a patájuk kiadja a ritmust, hogy csikidám, csikidám. Hú, ez nagyon jó volt, és mindenkinek tetszett. Ezt meg is jegyezték. Tehát a régi R-GO-sok még mindig ezt tartják az etalon meghatározásnak. Ez a definíció. Csikidám.

Egy életérzés volt, semmi más. Amiben nem akartuk megváltoztatni a világot, de úgy gondoltam, hogy mindent láttatni kell. Megtanultuk a nyugati fellépéseken, hogy nincsen olyan, hogy elég, ha jól játszol, mert akkor csak egy s*ar vendéglátózenész leszel. Egy show-zenekarnak azonban többet kell nyújtania és nekünk ez volt a tervünk. Elképzeltük a ruhákat és Attilának volt egy szalmakalapja, amit rátett a fejemre, és azt mondta, ez zseniális. Figyelj, ez így jó. Szemtelen. Jóképű, de mégiscsak erő van benne.

Úgyhogy, így megvolt a fazon is. A ruhákat az úttörő áruházban vettük, légiós stílusú, kheki színű úttörő ingeket. Megvolt a ruha, az én fazonom, a hangszerek miatt pedig az R-GO zenei hangzása is.

Szikora Róbert és az R-GO a mai napig koncerteznek és az emberek még mindig óriási érdeklődést mutatnak irányukba (Fotó: Mediaworks Archív)

Ugye a Beatles-ban is a hangzás volt a meghatározó, ahogy John és Paul együtt énekelt. A mai napig az egy kábítószer nekem. Első fellépésünkkor a Bombázót játszottuk egy televíziós felvételen. A bombázó, az nyilván egy csajról szól és Környeit kértem meg, hogy szerezzen egy csajt. Ő volt Clavier Charlotte és most jön az a pont, amikor megint bele találsz a százas körbe. Valamelyik dramaturgia pontján a számnak egyszer csak elhúz egy bombázó, és akkor sétált át Charlotte jobbról balra, akit egy nagy darab izompacsirta kísért. Abban a pillanatban leállította a rendező, Bodnár István a felvételt. Megkérdezte, hogy Charlotte mindig így be fog jönni? Mire én: nem mindig, most jött be, és aztán el is megy. Azt mondta, nem, nem, nem, akkor maradj itt, és felordította a világosítóknak, hogy Béluskám! Béluskám, vedd elő a Jupiter lámpákat onnan hátulról, és lődd be őket, három Jupiterrel, na te meg, Lajoskám, menj a Charlotte alá, egészen a szoknyája alá, és akkor elkezdtek dolgozni, de már mint az igazi filmesek.

Azt gondoltam, na, ez nem igaz, hatszor vettük fel a felvételt és szimatot fogtam, mint a vadászkutya, és azt mondtam Charlotte-nak, most vagy itt először, kérdezem tőled, hogy van-e egy hasonló lány, mint te? Mert ha egynek ekkora a hozama, akkor kettőnek mekkora lesz? Erre azt mondta, hogy van, Varga Évi, aki minden idők legszebb gidája volt. Ők lettek ketten az elsők. Ez lett a kép, ami rögzült az emberekben, hogy van egy jópofa zenekar, kicsit karibi hangzással, Csikidámnak nevezik a stílusukat, és még gidákkal is kiegészülnek. Táncolnak, de nem úgy, mint egy balettos, vagy egy jazzbalettos, hanem különös mozgásokkal. Ekkor jutottunk el odáig, hogy mitől lesz valami olyan, amilyen. Geszti Péter nekem mindig mondta, hogy jelenség lettetek, jelenség, és nem csak egy jó zenekar, akik hatszor lettek az év zenekarra. Mindenki rólatok, az R-GO-ról beszél, a portás, a sportoló, a művész, a trafikos.Na, ezt nem lehet csak úgy elérni, ez az, hogy jelenség vagy. Ez igen.

Az Úristen című dallal megmutatta Szikora Róbert, hogy képes nyitni a zene új stílusa felé is (Fotó: Szerencsejáték Zrt.)

O.: Az R-GO sikertörténetét a mai fiataloknak sem kell bemutatni. Ennyi idő után hogyan tudsz kikapcsolódni? Hogyan tudod kizárni a külvilágot?

Sz. R.: Nem vagyok egocentrikus, csak egy kicsit, de azért nem ennyire. Nekem beállt az életem 1968-ban, és azóta szó szerint ugyanazt csinálom minden nap. Soha nem volt Istenen kívül senki a főnököm. Van egy társam, a feleségem Zsuzsika, aki több, mint csak a társam. A zsidók mondják, hogy össze voltunk baserolva, tehát az Isten összekötött minket. Nekem négy nagy szerelmem van az életemben: Isten, a feleségem, a zene és a sport. Mindig ezek körül forgott a világom. A mai napig minden reggelem úgy kezdődik, hogy leülök a kávémmal a zongorához, bekapcsolom a tévét, majd átülök a gitáromhoz, megnézem a leveleimet, Zsuzsika hoz reggelit, vagy én viszek neki. Egy héten kétszer elmegy teniszezni, én pedig minden délután szentmisén vagyok. A zsolozsmán is ott maradok, ami a mise után van. Nem kívánok utazgatni ide-oda, mert már annyit mászkáltam, hogy ennyit Marco Polo sem utazott. És ezt mind a munkám révén. Hétszer voltam szerte Amerikában fellépéseken, Európában meg aztán pláne.

Nem tud újat mutatni semmi, mert én magyar vagyok, nekem a magyar közönség jelent mindent. Az R-GO még 40 év után is válogathat, hogy melyik fesztiválnak a felkérését fogadja el. Azt hiszem, ez a legnagyobb bizonyíték arra, hogy egy zenekar életben tud maradni, ha érez valami frissességet a fiatal közönség is. A mai fiatalság sokkal nyitottabb, mint mi voltunk. Őket nem nagyon érdekli, hogy egy számot ismernek-e az R-GO-tól, mert már az első 10 percben eldöntik, hogy ez tetszik nekik és akkor maradnak. Azt látjuk, hogy a közönségben szinte nincs fluktuáció, mert nem mennek el a koncertek közepén, hanem ott ragadnak.

Az a klassz, hogy általában mindig többen és többen vannak a koncert végén – annyira, hogy már alig lehet megmozdulni. Ilyenkor bejön az én alapmondatom: nem az a lényeg, hogy mekkora tapsod van, amikor felkonferálnak, hanem mekkora tapsod van, amikor lejössz. Az első taps a múltadnak szól, amíg a végső az utolsó 1-2 órának.