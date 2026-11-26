Óriási felfordulás és történelmi átalakulás zajlik a hazai közszolgálati médiában, amely mellett Szinetár Miklós sem tudott szó nélkül elmenni! A jövőre 95. születésnapját ünneplő, Kossuth-díjas tévés szakember a Facebook-oldalán fakadt ki a magyar televíziózás állapota miatt, miközben a háttérben épp most rajzolják újra a teljes intézményrendszer jövőjét.

Szinetár Miklós Facebook-bejegyzése nagy port kavart (Fotó: Bors)

Szinetár Miklós reagált a közmédiát érintő változásokra

A nyári törvénymódosítások után az MTVA beolvadt a jogutód szervezetbe, és ősszel megalakult az új Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV), amelynek vezérigazgatói posztjára nemrég Kert Attilát választották meg. A friss tervek szerint a költségvetést drasztikusan megvágják, és az eddigi gyakorlattal szakítva nem öntenek többé tetemes összegeket olyan drága sportjogokba és kereskedelmi típusú műsorokba, amelyek a piaci csatornákon is elérhetők. Ehelyett négy tévécsatorna maradna, a tervek szerint az M3 kulturális, gyermek- és ismeretterjesztő profilt kapna, új magyar filmek és sorozatok készülnének, sőt egy modern streamingplatform és egy külön gyerekalkalmazás is indulna.

„Nem kell nyitni még egy hamburgeres boltot!”

Úgy tűnik, pont ezek a műsorpolitikai kérdések gondolkodtatták el a legjobban Szinetár Miklóst is, aki a Magyar Televízió egykori elnökhelyetteseként pontosan tudja, miről beszél. Szerinte ugyanis óriási baj, hogy a változások kapcsán mindig csak a hírekről és a politikáról folyik a vita, miközben a színház, a koncertek, az ismeretterjesztés és a saját gyártású tévéjátékok teljesen háttérbe szorulnak.

Ha az utcában van több jól menő hamburgeres, akkor nem kell nyitni még egy hamburgeres boltot, hanem inkább olyat, ami egészséges ételeket árul

– fogalmazott sarkosan a rendező, aki szerint hatalmas tévedés a kereskedelmi csatornák milliós nézettségével versenyezni.

Reménytelen a jövő?

Szinetár hangsúlyozta, nem elvont, magas értelmiségi műsorokra van szükség, hanem értékes, emberi fogyasztásra alkalmas tartalmakra, amelyek megszólítják azt a pár százezer véleményformáló nézőt, akik a munkahelyükön és a barátaikkal is beszélgetnek a látottakról. Végül pedig kissé keserűen summázott: „Persze ha csak a politika meg a spórolás a fontos, akkor a jövő még mindig reménytelen”.