Szeleczky Ádám, a közmédia megbízott programigazgatója jelentette be egy, Rekláminváziónak adott interjú során, hogy decemberben a Duna műsorára kerül a Szomszédok, így tehát kilenc év után újra a a képernyőn láthatják a nézők a Magyar Televízió híres sorozatát. A portál már nyáron érdeklődött afelől a közmédiánál, tervezik-e ismételni a teleregényt, érdemi választ azonban akkor még nem kaptak.

Pásztor Erzsi emlékezeteset nyújtott a Szomszédokban Janka néni szerepében / Fotó: / MW Bulvár

Hamarosan ismét műsorra tűzik a Szomszédokat

Szeleczky azt is megerősítette, már tervben volt a vetítés, viszont úgy döntöttek, későbbre időzítik, hogy több nézőhöz eljuthasson - írja az Index.

A Szomszédok - amely 1987-ben indult és 1999 decemberéig tartott -, utoljára 2017-ben szerepelt a televízió műsorán, akkor az M3 ismétlőcsatornán vetítették, egyes részeket pedig több mint százezren megnéztek. Így tehát nyugodtan kijelenthetjük, a magyar sorozatra ennyi évvel az utolsó, 331. epizód levetítését követően is bőven van érdeklődés.