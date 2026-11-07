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sztárban sztár

Elképesztő pillanatok a Sztárban Sztár 12. évadában: Stohl András sírt, nyugdíjasokkal táncolt és pultra is mászott

18 órája
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Vasárnap véget ér az ország házibulijának 12. szezonja, és kiderül, ki kerül ki győztesként a négy döntős közül. A döntőig azonban még néhány nap hátra van, így addig is összegyűjtöttük a Sztárban Sztár 2026-os évadának legemlékezetesebb pillanatait.
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sztárban sztárvillantásdöntőmeghatódás

Vasárnap sor kerül a Sztárban Sztár 12. évadának döntőjére, és végre megtudhatjuk, hogy Ádám Szofi, Takács Nikolas, Brasch Bence vagy Dr. Mátyás állhat a dobogó legfelső fokára. Ráadásul a két legjobb előadó arra is lehetőséget kap, hogy a jövő héten induló Sztárban Sztár Gálában is megmérettesse magát 10 korábbi versenyző között. Ráadásul a döntősök mellett az évad már kiesett énekesei is visszatérnek, így bizonyára a finálé tartogat még néhány vidám pillanatot, ahogy az eddigi adások is. Mutatjuk az évad legemelékezetesebb pillanatait. 

A Sztárban Sztár zsűrije az érzelmek legszélesebb skáláját élte át.
A Sztárban Sztár Stohl András számára egy igazi érzelmi hullámvasút volt, sírt és nevetett minden adásban (Fotó: Origo)

Nem csak a versenyzők, a Sztárban Sztár zsűrije szintén igazán kitett magáért, amivel okoztak néhány vidám vagy épp megható pillanatot a nézőknek. A legtöbb ilyen eset kétségtelenül Stohl András nevéhez fűződik, aki a produkcióknak köszönhetően többször is meghatódott. A színész már az első adásban elsírta magát, hiszen Tóth Abigél Csinszkaként elképesztő teljesítményt nyújtott. De az elődöntőben is volt példa ilyesmire, ugyanis bár Brasch Bence Koós János utánzása nem sikerült tökéletesre, a dal története a gyermekétől távol lévő apáról igazán meghatotta, hiszen akárcsak maga Bence, ő is nagyon tudott azonosulni a dalszöveggel.

Persze, az egykori Nagy Ő nemcsak szívszorító pillanatokat, hanem hatalmas nevetéseket is biztosított a nézőknek, például, amikor a különböző állatok párzási időszakairól és hangjairól tartott gyorstalpalót, felidézve ezzel az ominózus szarvasbőgéses esetet. Ráadásul Stohl András még azt is bevállalta, hogy Dr. Mátyás Nem csak a húszéveseké a világ előadása közben felszaladt a színpadra az idősödő statiszták közé táncolni, ezzel megnevettetve mindenkit, különösen Tillát, aki utólag poénosan András gimnáziumi szerelmeinek köszönte meg a részvételt. Ez azonban még mindig nem vetekedhetett Gudics Máté Grease előadásával, ami annyira megnevettette a műsorvezetőt, hogy a színpadra érve képtelen volt megszólalni a röhögőgörcs miatt, és már a szeme is könnyezett. 

Kovács Áron Meghan Trainorként véletlenül kivillantotta a bugyiját.
Kovács Áron ugyan a Sztárban Sztár döntőéig nem jutott el, de hagyott néhány emlékezetes pillanatot maga után (Fotó: Origo)

A Sztárban Sztár versenyzői villantottak is néhányat

Ahogy az lenni szokott, ebben az évben sem volt hiány kivillanó fehérneműkből, amelyek mindegyike sajnos a fiúkhoz köthető. Kovács Áron Meghan Trainorként már az első adásban megmutatta a bugyiját véletlenül, ami a Sztárban Sztár zsűrijét szinte sokkba taszította. De Brasch Bence sem volt szégyenlős, aki a második adásban Tina Turnerként lépett színpadra, és mivel mini ruháját szemlélve a női ítészek, Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna a szerszámát keresték, a színész készségesen megmutatta a tangát, amit a produkcióhoz kapott. Gudics Máté pedig az elődöntő előtt élte bele magát kicsit túlságosan is a Kovács Áronnal közös duettjébe, ugyanis annyira táncolt, hogy a miniszoknyája alá könnyedén be lehetett látni, ezzel közszemlére téve a fehérneműjét. És ez még nem minden! Kattints a galériánkra, ha kíváncsi vagy a többi döbbenetes pillanatra is!

Sztárban sztár, Sztárbansztár, elődöntő, 2026.11.01.
2026_09_20_Sztárban Sztár 2026 első adás_SZL
Tóth Abigél Sztárban Sztár
Sztárban Sztár
Sztárban sztár2026, Sztárban sztár második adás, Sztárbansztármásodikadás, 2026,09,27,
Sztárban sztár2026, Sztárban sztár hatodik adás, Sztárbansztárhatodikadás, 2026.10.25.,
Sztárban Sztár, SztárbanSztár, TV2, 2026.10.04.
Gudics Máté Deák Bill Gyulaként Sztárban Sztár 2026. 11. 11.
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Sztárban sztár, Sztárbansztár, elődöntő, 2026.11.01.
Sztárban sztár, Sztárbansztár, elődöntő, 2026.11.01.
Galéria: Könnyek, pulton táncolás és röhögőgörcs: ezek voltak a Sztárban Sztár legemlékezetesebb pillanatai
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