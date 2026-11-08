Sztárban Sztár 2026: elszabadultak az indulatok a döntőben – Lékai-Kiss Ramóna beszólt, Stohl András sem fogta vissza magát

A fináléig hosszú út vezetett, a versenyzőknek hétről hétre egyre nehezebb feladatokat kellett teljesíteniük, miközben a zsűri és a nézők kegyeiért is meg kellett küzdeniük. A Sztárban Sztár múlt heti elődöntőjében már csak öten maradtak versenyben, ám a döntőbe végül négyen jutottak be: Ádám Szofi, Brasch Bence, Dr. Mátyás és Takács Nikolas. Egy nagy esélyesnek tartott énekesnek, Gudics Máténak kellett búcsúznia.

Sztárban Sztár 2026: Gudics Mátétól kellett búcsúznunk a múlthéten (Fotó: MEDIAWORKS)

Hiába remekelt a Sztárban Sztárban, kiesett a döntő előtt

Gudics Máté az este egyik legerősebb teljesítményét nyújtotta, ráadásul mindkét átalakulásával nagyot alakított. Először az AC/DC legendás frontembereként, Brian Johnsonként lépett színpadra, majd Belinda Carlisle bőrébe bújt. Utóbbi produkciójáért maximális pontszámot kapott, így összesítésben is ő bizonyult az este egyik legjobbjának. A nézői szavazatok azonban végül másként döntöttek. Gudics Máté Dr. Mátyással került a veszélyzónába, és hiába állt mögötte a zsűri elismerése, a továbbjutást végül a fiatal TikTok-sztár kapta meg. A Megasztár korábbi győztesének távozása sokakat meglepett, azonban ő nagyon pozitívan nyilatkozott az Origónak kieséséről:

Teljesen nyugodt szívvel és kellemesen megyek haza, mert nagyon jól éreztem magam az elmúlt másfél hónapban. Ez egy hatalmas kaland volt nekem, és lehet, hogy legközelebb még ennél is tovább fogok jutni

A búcsú azonban nem lesz végleges: a kiesett versenyzők a döntőben egy-egy közös produkció erejéig visszatérnek a színpadra.

A Sztárban Sztár 2026 műsorvezetője Till Attila, a zsűritagok: Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Papp Szabi (Fotó: Mediaworks)

Ilyen átalakulásokkal készülnek a döntősök

A fináléban a négy énekes ezúttal egy egyéni produkcióval és egy sztárduettel készül. A döntősök ezúttal is ikonikus előadók bőrébe bújnak, a duettekben pedig ismert magyar sztárokkal állnak majd színpadra. Ádám Szofi Lola Youngként mutatkozik be, a sztárduettben pedig Mihályfi Luca oldalán Manuel bőrébe bújik. Brasch Bence Zoránként lép színpadra, majd Kökény Attila oldalán Zsédaként fogja lenyűgözni a nézőket. Dr. Mátyás Prince-ként készül, a duettben pedig Peller Károly oldalán Peller Annát testesíti meg. Takács Nikolas Diana Rossként bizonyíthat, a sztárduettben pedig Keresztes Ildikó oldalán Balázs Fecó bőrébe bújik. A négy döntős mellett a korábban kiesett versenyzők is visszatérnek: egy-egy csoportos produkció erejéig újra együtt állnak színpadra a mezőny tagjai. Az este végén tehát minden eldől: kiderül, ki lesz a Sztárban Sztár 2026 győztese, és ki szerezheti meg az ezüstérmet. Utóbbi sem jelent végleges búcsút, hiszen a második helyezett jövő héttől a Sztárban Sztár Gála adásaiban is bizonyíthat. A döntőben így nemcsak a győzelemért, hanem a folytatás lehetőségéért is komoly küzdelem várható.