Sztárban Sztár 2026: elszabadultak az indulatok a döntőben – Lékai-Kiss Ramóna beszólt, Stohl András sem fogta vissza magát

A fináléig hosszú út vezetett, a versenyzőknek hétről hétre egyre nehezebb feladatokat kellett teljesíteniük, miközben a zsűri és a nézők kegyeiért is meg kellett küzdeniük. A Sztárban Sztár múlt heti elődöntőjében már csak öten maradtak versenyben, ám a döntőbe végül négyen jutottak be: Ádám Szofi, Brasch Bence, Dr. Mátyás és Takács Nikolas. Egy nagy esélyesnek tartott énekesnek, Gudics Máténak kellett búcsúznia.
Hiába remekelt a Sztárban Sztárban, kiesett a döntő előtt
Gudics Máté az este egyik legerősebb teljesítményét nyújtotta, ráadásul mindkét átalakulásával nagyot alakított. Először az AC/DC legendás frontembereként, Brian Johnsonként lépett színpadra, majd Belinda Carlisle bőrébe bújt. Utóbbi produkciójáért maximális pontszámot kapott, így összesítésben is ő bizonyult az este egyik legjobbjának. A nézői szavazatok azonban végül másként döntöttek. Gudics Máté Dr. Mátyással került a veszélyzónába, és hiába állt mögötte a zsűri elismerése, a továbbjutást végül a fiatal TikTok-sztár kapta meg. A Megasztár korábbi győztesének távozása sokakat meglepett, azonban ő nagyon pozitívan nyilatkozott az Origónak kieséséről:
Teljesen nyugodt szívvel és kellemesen megyek haza, mert nagyon jól éreztem magam az elmúlt másfél hónapban. Ez egy hatalmas kaland volt nekem, és lehet, hogy legközelebb még ennél is tovább fogok jutni
A búcsú azonban nem lesz végleges: a kiesett versenyzők a döntőben egy-egy közös produkció erejéig visszatérnek a színpadra.
Ilyen átalakulásokkal készülnek a döntősök
A fináléban a négy énekes ezúttal egy egyéni produkcióval és egy sztárduettel készül. A döntősök ezúttal is ikonikus előadók bőrébe bújnak, a duettekben pedig ismert magyar sztárokkal állnak majd színpadra. Ádám Szofi Lola Youngként mutatkozik be, a sztárduettben pedig Mihályfi Luca oldalán Manuel bőrébe bújik. Brasch Bence Zoránként lép színpadra, majd Kökény Attila oldalán Zsédaként fogja lenyűgözni a nézőket. Dr. Mátyás Prince-ként készül, a duettben pedig Peller Károly oldalán Peller Annát testesíti meg. Takács Nikolas Diana Rossként bizonyíthat, a sztárduettben pedig Keresztes Ildikó oldalán Balázs Fecó bőrébe bújik. A négy döntős mellett a korábban kiesett versenyzők is visszatérnek: egy-egy csoportos produkció erejéig újra együtt állnak színpadra a mezőny tagjai. Az este végén tehát minden eldől: kiderül, ki lesz a Sztárban Sztár 2026 győztese, és ki szerezheti meg az ezüstérmet. Utóbbi sem jelent végleges búcsút, hiszen a második helyezett jövő héttől a Sztárban Sztár Gála adásaiban is bizonyíthat. A döntőben így nemcsak a győzelemért, hanem a folytatás lehetőségéért is komoly küzdelem várható.
Lékai-Kiss Ramóna beszólt Brasch Bencének, Kökény Attilát sem kímélte
Brasch Bence nyitotta a Sztárban Sztár döntőjét, és már az első produkciójával gondoskodott róla, hogy a nézőknek legyen min meglepődniük. Az énekes ezúttal Zséda bőrébe bújt, és elképesztő lábakat villantott a színpadon. Stohl András rögtön elismerően szólt a látottakról, Lékai-Kiss Ramóna azonban egy humoros megjegyzéssel is készült:
Úgy éreztem, hogy Attila a mignon melletted a meséből
– jegyezte meg Brasch Bencének.
Keresztes Ildikó elcsukló hangon beszélt Takács Nikolasról
Különösen megható pillanattal készült a Sztárban Sztár döntőjére Takács Nikolas és Keresztes Ildikó: 16 év után újra összeálltak, ezúttal egy közös produkció erejéig. Az énekesnő elcsukló hangon vallotta be, hogy máig bántja, amiért annak idején, abban a tehetségkutatóban, amelyben ő volt Nikolas mentora, a fiatal énekes nem tudta megnyerni a versenyt. Most azonban szeretné, ha végre az övé lenne a győzelem!
Dr. Mátyás erotikus tánccal forrósította fel a színpadot: Stohl András nem hagyta szó nélkül
Dr. Mátyás ezúttal Prince bőrébe bújt, és egy igazán látványos produkcióval készült a döntőre. A feszülős, csillogó kék ruhában érkező énekes nemcsak a legendás előadó megjelenését idézte meg, hanem a táncoslányokkal együtt erotikus táncot is lejtett a színpadon. A produkció után Stohl András rögtön értékelte a látottakat, és természetesen egy csípős megjegyzést is elejtett. „Én egy kicsivel több szexust nyomtam volna bele” – kezdte ironikusan a színész, majd hozzátette, hogy Matyi konkrétan megcsinálta a mikrofont is.
Gáspár Győző betoppant a műsor közepén és váratlan bejelentést tett
A döntő közepén ismert arc toppant be: Gáspár Győző egy izgalmas bejelentéssel érkezett. Elárulta, hogy az Ázsia Expresszben ezúttal utazóvloggerként tűnik fel, és a brazilok életét mutatja majd be a nézőknek. Elmondása szerint portugálul is beszél, így a helyiekkel akár a saját nyelvükön is tud kommunikálni. Győző azt is elárulta, hogy a forgatás alatt Kiara Lorddal mélyinterjút készített arról, hogyan indult a felnőttfilmes karrierje.
Liptai Claudia és Stohl András könnyeikkel küszködtek
Takács Nikolas produkciójával sorra meghatotta a Sztárban Sztár döntőjének zsűritagjait. Liptai Claudia és Stohl András sem tudta visszatartani a könnyeit, mindketten megható szavakkal értékelték az énekes előadását.
Olyan hálás vagyok, hogy abban az időben élhetek, hogy téged láthatlak és hallhatlak. Bárhogy lesz, Nikolas, a végén mi vagyunk a győztesek, hogy láthatunk téged!
– fogalmazott elérzékenyülve Liptai, amihez Stohl csatlakozott:
Ugyanazért folytak a könnyeim, mint Claudiának. Az jutott eszembe, hogy szeretnék a barátod lenni. Szeretnék veled beszélgetni és élvezni a társaságodat
Úgy tűnik, Takács Nikolas nemcsak a hangjával, hanem a személyiségével is mély benyomást tett a zsűrire.
Mihályfi Luca kilógó bőrtangában őrjítette meg az élő adást
Mihályfi Luca és Ádám Szofi is különleges produkcióval készült, a látvány pedig ezúttal sem maradt el. Luca merész, kilógó bőrtangás szettben lépett színpadra, és alaposan felforrósította a hangulatot. Lékai-Kiss Ramóna nem is tudta szó nélkül hagyni az énekesnő megjelenését.
Az a test, ami neked van, azt rajzolni lehetne
– dicsérte Ramóna Mihályfi Lucát. A zsűritag Ádám Szofinak is elismerő szavakat mondott: szerinte tökéletesen hozta Manuel karakterét.
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