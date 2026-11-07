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Sztárban Sztár 2026

Az olvasóink már döntöttek: ő lehet a Sztárban Sztár idei győztese

21 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Már a döntő előtt kiderült, kit látnának legszívesebben győzteseként. A Sztárban Sztár döntőjéhez érkezve a nézők most megszavazták az aranyérmest.
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Sztárban Sztár 2026szavazásdöntőgyőztes

Hamarosan véget ér a Sztárban Sztár 2026-os évada, vasárnap ugyanis négy versenyző lép színpadra a mindent eldöntő fináléban. Takács Nikolas, Brasch Bence, Dr. Mátyás és Ádám Szofi hónapok óta küzdenek a győzelemért, az Origo olvasói pedig már elmondták, kit látnának legszívesebben a dobogó legfelső fokán.

A Sztárban Sztár színpadán állnak az előadók.
A Sztárban Sztár 2026 versenyzői elképesztő produkciókat adnak elő hétről hétre (Fotó: MEDIAWORKS)

Őt szeretnék a Sztárban Sztár 2026-os évad győztesének

Az olvasói szavazásban Takács Nikolas kapta a legtöbb voksot, a válaszadók 43 százaléka őt választotta a Sztárban Sztár lehetséges győztesének. Az énekes az egész évad során rengeteg emlékezetes produkcióval bizonyított, többek között Cher, Rátonyi Róbert és Korda György bőrébe is belebújt. A második helyen Brasch Bence végzett 24 százalékkal. A színész szintén nagy kedvence lett a nézőknek, különösen Presser Gábor és Dolák-Saly Róbert megformálásával aratott sikert. Dr. Mátyásra az olvasók 21 százaléka szavazott, míg Ádám Szofi 12 százalékot szerzett. Szofi az egyetlen női versenyzőként jutott el a fináléig, és többek között a Bangaranga produkciójával is nagy sikert aratott.

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Vasárnap derül ki, ki lesz a Sztárban Sztár győztese

Bár az olvasói szavazáson Takács Nikolas vezet, a hivatalos végeredmény még egyáltalán nem dőlt el. A döntősöknek ugyanis ismét két-két produkcióval kell bizonyítaniuk, és a fináléban a nézők szavazatai döntenek majd a győztes személyéről. A korábbi versenyzők is visszatérnek, így Gallusz Niki, Roy, Mohamed Fatima, Lola, Komonyi Zsuzsi, Tóth Abigél, Kovács Áron és Gudics Máté is színpadra lép egy közös produkció erejéig.

A Sztárban Sztár nagy fináléja november 8-án, vasárnap 18:55-kor kezdődik a TV2-n.

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