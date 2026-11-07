Az olvasóink már döntöttek: ő lehet a Sztárban Sztár idei győztese

Hamarosan véget ér a Sztárban Sztár 2026-os évada, vasárnap ugyanis négy versenyző lép színpadra a mindent eldöntő fináléban. Takács Nikolas, Brasch Bence, Dr. Mátyás és Ádám Szofi hónapok óta küzdenek a győzelemért, az Origo olvasói pedig már elmondták, kit látnának legszívesebben a dobogó legfelső fokán.
Őt szeretnék a Sztárban Sztár 2026-os évad győztesének
Az olvasói szavazásban Takács Nikolas kapta a legtöbb voksot, a válaszadók 43 százaléka őt választotta a Sztárban Sztár lehetséges győztesének. Az énekes az egész évad során rengeteg emlékezetes produkcióval bizonyított, többek között Cher, Rátonyi Róbert és Korda György bőrébe is belebújt. A második helyen Brasch Bence végzett 24 százalékkal. A színész szintén nagy kedvence lett a nézőknek, különösen Presser Gábor és Dolák-Saly Róbert megformálásával aratott sikert. Dr. Mátyásra az olvasók 21 százaléka szavazott, míg Ádám Szofi 12 százalékot szerzett. Szofi az egyetlen női versenyzőként jutott el a fináléig, és többek között a Bangaranga produkciójával is nagy sikert aratott.
Vasárnap derül ki, ki lesz a Sztárban Sztár győztese
Bár az olvasói szavazáson Takács Nikolas vezet, a hivatalos végeredmény még egyáltalán nem dőlt el. A döntősöknek ugyanis ismét két-két produkcióval kell bizonyítaniuk, és a fináléban a nézők szavazatai döntenek majd a győztes személyéről. A korábbi versenyzők is visszatérnek, így Gallusz Niki, Roy, Mohamed Fatima, Lola, Komonyi Zsuzsi, Tóth Abigél, Kovács Áron és Gudics Máté is színpadra lép egy közös produkció erejéig.
A Sztárban Sztár nagy fináléja november 8-án, vasárnap 18:55-kor kezdődik a TV2-n.