Meglepő alakításokkal nyerte meg Takács Nikolas az idei Sztárban Sztárt! – Galéria!

A Sztárban Sztár 2026-os évada vasárnap este véget ért, ám a nézőknek továbbra sem kell keresni vasárnap esti programot, mivel a héten elindul a Sztárban Sztár Gála. Ez azt jelenti, hogy Takács Nikolas és Dr. Mátyás nevével a következő hetekben is találkozhatnak a TV2 nézői. A mostani győztes pedig megérdemel annyit, hogy visszatekintsünk a legemlékezetesebb előadásaira és megmutassuk, milyen szettekben nyűgözte le a zsűrit és a rajongókat.

A Sztárban Sztár döntőjében ismét szenzációs átalakulást mutatott Takács Nikolas, mint Diana Ross (Fotó: Markovics Gábor)

A Sztárban Sztár győztese megmutatta sokszínűségét

Már az első adásban nehéz feladat előtt állt Takács Nikolas, mivel a Bee Gees együttesből, Barry Gibbként kellett színpadra állnia. Ekkor még senki sem sejtette, hogy a későbbi győztes érkezik ezzel a produkcióval, de a dal után már sokan rá voksoltak volna, mint végső nyertesre.

Ezek után a világ egyik legnagyobb dívájának, Chernek az alakítása következett, amit szintén hihetetlen nagy sikerrel vitt véghez. A második adás után pedig az összes lehetséges pontot bezsebelte a zsűritől, így nem volt kérdéses a továbbjutása.

Takács Nikolas a régi idők magyar sztárjait is nagyszerűen hozta, mivel Korda György és Rátonyi Róbert szerepében is maradandót alkotott.

Takács Nikolas nem csak egyedül tudott maradandót alkotni (Fotó: Szabolcs László)

Takács Nikolas csapatban is nagyszerűen működött

A Baby Sisters formációban Brasch Bence és Dr. Mátyás mellett valami olyat mutattak a TV2 nézőinek, amit addig csak nagyon kevesen láttak. Nem csak a hang volt lélegzetelállító, hanem a szettek is, amikben a három énekes megjelent.

A döntőben pedig zseniálisan hozta le Balázs Fecó szerepét, amivel néhány ember könnyeit is kiénekelte a szemeiből. Keresztes Ildikó pedig, mint egy büszke anyuka állt mellette a színpadon és gyönyörködött Nikolas előadásában. Végül pedig érkezett Diana Ross, aki már a második díva volt az énekes számára és ezt az akadályt is probléma nélkül oldotta meg.

Takács Nikolas tehát ezekkel a produkciókkal megnyerte a Sztárban Sztár 2026-os évadát, ám vasárnap már ismét visszatér a Sztárban Sztár Gála műsorában.