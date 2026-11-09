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TV2

Meglepő alakításokkal nyerte meg Takács Nikolas az idei Sztárban Sztárt! – Galéria!

4 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Vasárnap este kiderült, hogy Takács Nikolas nyerte meg a TV2 idei házibuliját. A Sztárban Sztár 2026-os évada alatt többször jelent meg meglepő szettben a tehetséges énekes. Mutatjuk, melyek voltak ezek.
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TV2Takács NikolasSztárban Sztár 2026

A Sztárban Sztár 2026-os évada vasárnap este véget ért, ám a nézőknek továbbra sem kell keresni vasárnap esti programot, mivel a héten elindul a Sztárban Sztár Gála. Ez azt jelenti, hogy Takács Nikolas és Dr. Mátyás nevével a következő hetekben is találkozhatnak a TV2 nézői. A mostani győztes pedig megérdemel annyit, hogy visszatekintsünk a legemlékezetesebb előadásaira és megmutassuk, milyen szettekben nyűgözte le a zsűrit és a rajongókat.

Takács Nikolas nyerte a Sztárban Sztár 2026-os évadát.
A Sztárban Sztár döntőjében ismét szenzációs átalakulást mutatott Takács Nikolas, mint Diana Ross (Fotó: Markovics Gábor)

A Sztárban Sztár győztese megmutatta sokszínűségét

Már az első adásban nehéz feladat előtt állt Takács Nikolas, mivel a Bee Gees együttesből, Barry Gibbként kellett színpadra állnia. Ekkor még senki sem sejtette, hogy a későbbi győztes érkezik ezzel a produkcióval, de a dal után már sokan rá voksoltak volna, mint végső nyertesre.

Ezek után a világ egyik legnagyobb dívájának, Chernek az alakítása következett, amit szintén hihetetlen nagy sikerrel vitt véghez. A második adás után pedig az összes lehetséges pontot bezsebelte a zsűritől, így nem volt kérdéses a továbbjutása.

Takács Nikolas a régi idők magyar sztárjait is nagyszerűen hozta, mivel Korda György és Rátonyi Róbert szerepében is maradandót alkotott.

Takács Nikolas sokszínűségéről vallott az idei évad.
Takács Nikolas nem csak egyedül tudott maradandót alkotni (Fotó: Szabolcs László)

Takács Nikolas csapatban is nagyszerűen működött

A Baby Sisters formációban Brasch Bence és Dr. Mátyás mellett valami olyat mutattak a TV2 nézőinek, amit addig csak nagyon kevesen láttak. Nem csak a hang volt lélegzetelállító, hanem a szettek is, amikben a három énekes megjelent.

A döntőben pedig zseniálisan hozta le Balázs Fecó szerepét, amivel néhány ember könnyeit is kiénekelte a szemeiből. Keresztes Ildikó pedig, mint egy büszke anyuka állt mellette a színpadon és gyönyörködött Nikolas előadásában. Végül pedig érkezett Diana Ross, aki már a második díva volt az énekes számára és ezt az akadályt is probléma nélkül oldotta meg.

Takács Nikolas tehát ezekkel a produkciókkal megnyerte a Sztárban Sztár 2026-os évadát, ám vasárnap már ismét visszatér a Sztárban Sztár Gála műsorában.

2026_09_20_Sztárban Sztár 2026 első adás_SZL
20260927_Budapest_Sztarban Sztar Képen . Takács Nikolas._MG
20261004 Budapest Sztárban Sztár show-műsor A képen: Takács Nikolas Fotó: Gábor Zoltán (GZ) Origo
2026.10.11 Sztárba sztár Takács Nikolas
2026_10_24_Sztárban Sztár 6. élő adás_SZL
2026.11.07 Sztárban Sztár
Sztárban Sztár döntő, Takács Nikolas Dr. Mátyás
Galéria: Ezek voltak a Sztárban Sztár győztesének legmeghökkentőbb átalakulásai!
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Takács Nikolas Barry Gibbként kezdte a Sztárban Sztár 2026-os évadát

 

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