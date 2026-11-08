Ádám Szofi a párjával elutazna a Sztárban Sztár után

Teljes erőbedobással készül a Sztárban Sztár döntőjére Ádám Szofi, aki két különleges produkcióval szeretné lenyűgözni a nézőket. Az énekesnő számára rengeteget adott a TV2 show-műsora, és bár nehéz elképzelnie, milyen lesz az élete a finálé után, már azt is tudja, mivel folytatja a versenyzést követően.

Ádám Szofi óriásit énekelt a Sztárban Sztár elődöntőjében (Fotó: Mediaworks)

Ádám Szofi nagyon készül Sztárban Sztár 2026-os évadának fináléjára

A döntőben Mihályfi Lucával lép színpadra, akivel jó barátnők, így különösen örül a közös produkciónak. Manuel bőrébe bújnak, szólóban pedig Lola Youngként láthatják a nézők.

Teljes gázzal készülök. Nagyon örülök, hogy Mihályfi Lucával énekelhetek, hiszen jó baráti kapcsolatot ápolunk, így könnyebb lesz a feladat. Manuelt alakítom majd a közös produkciónkban, szólóban pedig Lola Youngként lépek fel. Ő egy fiatal angol énekesnő, aki arról énekel, hogy olyan, amilyen, és így kell szeretni. Ez közel áll hozzám, ezért ezen a héten a fiatalságot, a fiatal zenéket és előadókat szeretném képviselni. Remélem, a fiatalabb korosztályt is sikerül a tévé elé ültetnem, hogy nézzenek, szavazzanak és szurkoljanak

– mesélte.

Az elődöntőben Szofi még betegséggel küzdött, de a döntőre már sokkal jobban lesz.

„Még nem gyógyultam meg teljesen, de a torkom már nem fáj, csak köhögcsélek. Kezdek rendbe jönni, és szerintem a döntőre teljesen felépülök” – bizakodott.

A finálé közeledtével egyre inkább tudatosul benne, hogy hamarosan véget ér az a különleges időszak, amely az elmúlt heteit meghatározta.

„Még nem fogtam fel igazán, hogy tényleg döntő van, és vége lesz a műsornak. A Sztárban Sztár rendszert adott az életemnek, amit nagyon megszerettem. Szerintem majd akkor tudatosul bennem, hogy döntő van, amikor ott állok a színpadon, és kimondják a nevünket. Biztosan hiányozni fog, mert akár a végtelenségig is csinálnám, még ha egy idő után kimerítő is” – vallotta be.

Rengeteg karaktert megformált Ádám Szofi az elmúlt hetekben (Fotó: Mediaworks)

Hamarosan kiderül, ki lesz a Sztárban Sztár győztese

A döntő után azonban az első két helyezett számára folytatódik a verseny, hiszen indul a Sztárban Sztár Gála. Szofi szívesen pihenne egy nagyot, de ha bekerül a legjobb kettő közé, természetesen vállalja az újabb kihívást.

Én azért megpihennék, jó lenne egy nagyobb szünet, és utána újra belevágni. De ha bekerülök a top kettőbe, akkor onnantól megint indul a hajtás és a készülés. Néha elképzelem, milyen lesz majd, hogy jönnek a friss énekesek, a mi négyesünkből pedig ketten már leszedált versenyzők lesznek! Aki ezt végigcsinálja, és még a Gálában is folytatja, annak tényleg le a kalappal

– nevetett.