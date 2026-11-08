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sztárban sztár

Ádám Szofi a párjával elutazna a Sztárban Sztár után

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Ádám Szofi gőzerővel készül a TV2 sikerműsorának a döntőjére. Az Origónak elárulta, hogy melyik produkcióit szerette a legjobban, és mi a terve a Sztárban Sztár után.
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sztárban sztárSofiSztárban Sztár 2026

Teljes erőbedobással készül a Sztárban Sztár döntőjére Ádám Szofi, aki két különleges produkcióval szeretné lenyűgözni a nézőket. Az énekesnő számára rengeteget adott a TV2 show-műsora, és bár nehéz elképzelnie, milyen lesz az élete a finálé után, már azt is tudja, mivel folytatja a versenyzést követően.

Ádám Szofi óriásit énekelt a Sztárban Sztár elődöntőjében.
Ádám Szofi óriásit énekelt a Sztárban Sztár elődöntőjében (Fotó: Mediaworks)

Ádám Szofi nagyon készül Sztárban Sztár 2026-os évadának fináléjára

A döntőben Mihályfi Lucával lép színpadra, akivel jó barátnők, így különösen örül a közös produkciónak. Manuel bőrébe bújnak, szólóban pedig Lola Youngként láthatják a nézők.

Teljes gázzal készülök. Nagyon örülök, hogy Mihályfi Lucával énekelhetek, hiszen jó baráti kapcsolatot ápolunk, így könnyebb lesz a feladat. Manuelt alakítom majd a közös produkciónkban, szólóban pedig Lola Youngként lépek fel. Ő egy fiatal angol énekesnő, aki arról énekel, hogy olyan, amilyen, és így kell szeretni. Ez közel áll hozzám, ezért ezen a héten a fiatalságot, a fiatal zenéket és előadókat szeretném képviselni. Remélem, a fiatalabb korosztályt is sikerül a tévé elé ültetnem, hogy nézzenek, szavazzanak és szurkoljanak

– mesélte.

Az elődöntőben Szofi még betegséggel küzdött, de a döntőre már sokkal jobban lesz.

„Még nem gyógyultam meg teljesen, de a torkom már nem fáj, csak köhögcsélek. Kezdek rendbe jönni, és szerintem a döntőre teljesen felépülök” – bizakodott.

A finálé közeledtével egyre inkább tudatosul benne, hogy hamarosan véget ér az a különleges időszak, amely az elmúlt heteit meghatározta.

„Még nem fogtam fel igazán, hogy tényleg döntő van, és vége lesz a műsornak. A Sztárban Sztár rendszert adott az életemnek, amit nagyon megszerettem. Szerintem majd akkor tudatosul bennem, hogy döntő van, amikor ott állok a színpadon, és kimondják a nevünket. Biztosan hiányozni fog, mert akár a végtelenségig is csinálnám, még ha egy idő után kimerítő is” – vallotta be.

Rengeteg karaktert megformált Ádám Szofi az elmúlt hetekben.
Rengeteg karaktert megformált Ádám Szofi az elmúlt hetekben (Fotó: Mediaworks)

Hamarosan kiderül, ki lesz a Sztárban Sztár győztese

A döntő után azonban az első két helyezett számára folytatódik a verseny, hiszen indul a Sztárban Sztár Gála. Szofi szívesen pihenne egy nagyot, de ha bekerül a legjobb kettő közé, természetesen vállalja az újabb kihívást.

Én azért megpihennék, jó lenne egy nagyobb szünet, és utána újra belevágni. De ha bekerülök a top kettőbe, akkor onnantól megint indul a hajtás és a készülés. Néha elképzelem, milyen lesz majd, hogy jönnek a friss énekesek, a mi négyesünkből pedig ketten már leszedált versenyzők lesznek! Aki ezt végigcsinálja, és még a Gálában is folytatja, annak tényleg le a kalappal

 – nevetett.

Azt is elárulta, melyik átalakulásait szerette a legjobban. A Bangaranga-produkció különösen közel került hozzá, de Pink és Rihanna bőrébe bújva is remekül érezte magát.

„A Bangarangát szerettem a legjobban, mert korábban nem igazán ismertem az előadót és a dalt, de annyira megtetszett, hogy teljesen magaménak éreztem. Pinket is nagyon kedveltem, mert egy klasszikusabb, érzelmesebb táncot mutathattam be. Rihanna pedig azért volt különleges, mert végre igazán énekelhettem, és előhozhattam azt a vagány, kicsit flegma stílust, ahogyan ő előad” – idézte fel.

Szofi szerint a műsor nemcsak új élményeket, hanem komoly önbizalmat is adott neki.

„Azt hozta ki belőlem, hogy most, amikor már a döntőben vagyok, rájöttem: igazából bármire képes vagyok. Nem beképzeltségből mondom, de megerősödött az akaraterőm, és lettek céljaim. Ezekről nem szeretnék lemondani, hanem tovább akarok menni az utamon” – fogalmazott.

A szereplésének köszönhetően ráadásul olyanok is megismerték és megszerették, akik korábban nem feltétlenül követték a munkásságát.

Még a szomszéd nénike is rám szavazott! A lenti szomszédok, akik mindig sütögetnek, szintén folyamatosan támogatnak, és mondják, milyen ügyes vagyok. A fiatalabbak az én zenémet hallgatják, és még a fenti nénike szurkol nekem. Azt mondta, nagyon ügyes voltam, de a döntőben is legyek jó, mert nagyon erős a mezőny. Mondtam neki, hogy köszönöm, de azért legalább egyszer tessék rám szavazni!

 – mesélte nevetve.

A verseny utáni időszakra is vannak tervei: először az albumán dolgozik, majd egy kisebb turnéra indulna. Előtte azonban a párjával egy közös nyaralást is beiktatnának.

Ha vége az egésznek, elkezdem az albumot, aztán megyek egy kisebb turnéra. A barátommal arról is beszéltünk, hogy elutazunk valahová pihenni. Mostanában olyan helyekről álmodom, ahol sziklák, kristálytiszta víz és gyönyörű növényzet van, igazi trópusi paradicsom. Thaiföldre gondoltam, de a Maldív-szigetek vagy Bali is szóba jöhet. Mostanában teljesen Avatar-látványokban vagyok, úgyhogy valami igazán különleges helyre vágyom

 – árulta el.

 

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