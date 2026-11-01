Döbbenetes bejelentés: a Sztárban Sztár újabb évaddal folytatódik a döntő után - itt a névsor

Elképesztő fordulatra derült fény a Sztárban Sztár elődöntőjében. Bár még azt sem tudjuk, ki nyeri az idei évadot, hiszen a döntőre csak november 8-án kerül sor, az már biztos, hogy a két legjobb versenyző még jó ideig nem pihenhet. Ugyanis a TV2 bejelentése szerint a Sztárban Sztár 12. évadának vége után azonnal kezdődik az úgynevezett Sztárban Sztár Gála, amikor is az All Starshoz hasonlóan a legek legjei küzdenek meg egymással. Mutatjuk a névsort!

Úgy tűnik, teljesül a Sztárban Sztár zsűrijének kérése, azaz, hogy a műsornak még ne legyen vége (Fotó: Mediaworks)

Amellett, hogy kiderül kik a Sztárban Sztár döntősei, a csatorna még egy hatalmas meglepetést tartogatott ma estére. Ugyanis a műsor korántsem ér véget jövő héten.

A Sztárban Sztár indulása óta töretlen sikernek örvend, a most futó tizenkettedik évadot is imádják a nézők. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy egy különleges évaddal szünet nélkül folytatjuk az ország házibuliját

– árulta el Fischer Gábor, a TV2 Csoport vezérigazgató-helyettese.

A Sztárban Sztár Gála során is egy a célja a versenyben lévő előadóknak: bebizonyítani, hogy ők a legsokoldalúbbak, ők tudják bemutatni a legjobb átalakulásokat. Az új évad során a Sztárban Sztár színpadán korábban már bizonyított énekesek ragadnak mikrofont, hogy kiderüljön, ki a legjobb közülük.

A mezőnyt elnézve a Sztárban Sztár Gála szereplői között hatalmas lesz a küzdelem (Fotó: TV2)

A Sztárban Sztár Gála versenyzőinek mezőnye elképesztően erős

A Sztárban Sztár Gála mezőnyét erősíti a tavalyi Sztárban Sztár All Stars győztese, Dér Heni, a Sztárban Sztár 9. évadának nyertese, Gubik Petra, valamint Király Linda, Nótár Mary, és Radics Gigi. Férfiak közül pedig az 5. évadának első helyezettje, Horváth Tamás, az első Sztárban Sztár All Stars győztese, Peter Srámek, a hetedik szezon befutója, Szabó Ádám, a negyedik évad legjobbja, Veréb Tamás és Oláh Gergő szállnak versenybe. Hozzájuk csatlakozik majd a 12. évad TOP2 énekese. Így november 8-án nemcsak az dől el, hogy a nézők kit tartanak az idei évad legjobbjának, hanem az is, a négy döntős közül ki az a két énekes, aki szünet nélkül folytatja az átalakulást. Emellett a Sztárban Sztár 2026-os évadának zsűrije változatlan marad a Sztárban Sztár Gála alatt is Liptai Claudiát, Lékai-Kiss Ramónát, Stohl Andrást és Papp Szabit kell lenyűgözni a nézők mellett azoknak az énekeseknek, akik a döntőig szeretnének menetelni. A műsor házigazdája pedig szintén, ahogy már megszokhattuk, Tilla lesz.