Már gőzerővel készül a vasárnapi Sztárban Sztár Gála újabb élő adására Dér Heni, aki ezúttal egy különösen személyes produkcióval áll majd színpadra. A harmadik show tematikája az emlékek köré épül, az énekesnő pedig egy olyan dalt választott, amely egy meghatározó gyerekkori nyaralásához kötődik. Heni az Origónak elárulta, miért jelent számára ennyit ez a régi élmény.

Dér Heni bepillantást enged a gyerekkorába a Sztárban Sztár színpadán (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár Gála 2026 egyik legnépszerűbb műsora

Dér Heni számára a vasárnapi fellépés nem csupán egy újabb kihívás lesz a TV2 népszerű show-műsorában, hanem egy igazi időutazás is. A választott produkció ugyanis egészen hároméves koráig repíti vissza, amikor családjával a tenger felé indultak. Az énekesnő Jugoszláviában született és máig élénken emlékszik egy utazásra, a tájra és arra a különleges boldogságra, amelyet akkor érzett.

„Hároméves voltam, amikor elmentünk az első nyaralásunkra. A szüleim alig hitték el, hogy ennyire tisztán megmaradtak bennem ezek a képek, és később is ilyen részletességgel tudtam felidézni azokat” – mesélte Heni.

Az énekesnő családja egy piros Zastava 101-essel indult útnak, amelyet édesapja nagy becsben tartott. Heni a hátsó ülésen, a csomagok mellett pihenve utazott, miközben a kazettás magnóból szólt az a dal, amelyet most a Sztárban Sztár Gála színpadán is előad majd. Az út Jugoszlávián, majd Bosznián keresztül vezetett, a szerpentines, hegyvidéki táj pedig örökre bevésődött az emlékezetébe.

„Arra is emlékszem, ahogy édesapámék ébresztgettek, mert már közeledtünk a hegyek végéhez, és szerették volna, hogy lássam a napfelkeltét. Ahogy megérkeztünk Montenegróba, egyszerűen elmondhatatlan boldogság töltött el. Csodálatos volt a látvány, és az egész utazásnak volt egy különleges hangulata” – idézte fel a gyerekkori nyaralást.

Bár a tengerbe akkor nem merészkedett be, mert félt a halaktól, az élmény mégis felejthetetlen maradt számára. Heni úgy érzi, ez az emlék azért is különösen fontos, mert a családja a délszláv háború kitörése után hosszú évekig nem tudott újra eljutni a tengerhez.

Ez volt az utolsó olyan élményem, amelyhez hosszú időn keresztül vissza tudtam menekülni gondolatban, amikor valami nehézséggel kellett megküzdenem. Talán ezért is kötődöm hozzá ennyire

– árulta el az énekesnő.