Már gőzerővel készül a vasárnapi Sztárban Sztár Gála újabb élő adására Dér Heni, aki ezúttal egy különösen személyes produkcióval áll majd színpadra. A harmadik show tematikája az emlékek köré épül, az énekesnő pedig egy olyan dalt választott, amely egy meghatározó gyerekkori nyaralásához kötődik. Heni az Origónak elárulta, miért jelent számára ennyit ez a régi élmény.
A Sztárban Sztár Gála 2026 egyik legnépszerűbb műsora
Dér Heni számára a vasárnapi fellépés nem csupán egy újabb kihívás lesz a TV2 népszerű show-műsorában, hanem egy igazi időutazás is. A választott produkció ugyanis egészen hároméves koráig repíti vissza, amikor családjával a tenger felé indultak. Az énekesnő Jugoszláviában született és máig élénken emlékszik egy utazásra, a tájra és arra a különleges boldogságra, amelyet akkor érzett.
„Hároméves voltam, amikor elmentünk az első nyaralásunkra. A szüleim alig hitték el, hogy ennyire tisztán megmaradtak bennem ezek a képek, és később is ilyen részletességgel tudtam felidézni azokat” – mesélte Heni.
Az énekesnő családja egy piros Zastava 101-essel indult útnak, amelyet édesapja nagy becsben tartott. Heni a hátsó ülésen, a csomagok mellett pihenve utazott, miközben a kazettás magnóból szólt az a dal, amelyet most a Sztárban Sztár Gála színpadán is előad majd. Az út Jugoszlávián, majd Bosznián keresztül vezetett, a szerpentines, hegyvidéki táj pedig örökre bevésődött az emlékezetébe.
„Arra is emlékszem, ahogy édesapámék ébresztgettek, mert már közeledtünk a hegyek végéhez, és szerették volna, hogy lássam a napfelkeltét. Ahogy megérkeztünk Montenegróba, egyszerűen elmondhatatlan boldogság töltött el. Csodálatos volt a látvány, és az egész utazásnak volt egy különleges hangulata” – idézte fel a gyerekkori nyaralást.
Bár a tengerbe akkor nem merészkedett be, mert félt a halaktól, az élmény mégis felejthetetlen maradt számára. Heni úgy érzi, ez az emlék azért is különösen fontos, mert a családja a délszláv háború kitörése után hosszú évekig nem tudott újra eljutni a tengerhez.
Ez volt az utolsó olyan élményem, amelyhez hosszú időn keresztül vissza tudtam menekülni gondolatban, amikor valami nehézséggel kellett megküzdenem. Talán ezért is kötődöm hozzá ennyire
– árulta el az énekesnő.
Nagyon hálás Dér Heni szüleinek
Dér Heni története arra is rávilágít, hogy a gyerekkori emlékeket nem feltétlenül a drága nyaralások vagy a luxuskörülmények teszik igazán értékessé.
„Sokszor eszembe jut, hogy egy gyereknek egyáltalán nem az számít, mekkora házban él vagy milyen autóval utazik a családja. Az a fontos, hogy kik vannak mellette, hogyan bánnak vele, és milyen szeretet veszi körül. Nekem ez az emlék is ezt bizonyítja” – fogalmazott Heni.
A Sztárban Sztár Gála harmadik adásának tematikája különösen közel áll hozzá, hiszen a régi fényképek és a családi történetek is újra előhozták benne a gyerekkori nyaralás hangulatát. A választott dal ráadásul nem egy klasszikus, könnyfakasztó ballada, így a nézők egy igazán különleges produkcióra számíthatnak.
Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy ezt a kazettát vitték magukkal az útra, mert ha egy másik zene szólt volna, most egészen más helyzetben lennék. Ez a dal önmagában nem feltétlenül idéz fel egy ilyen megható történetet, de nekem annyira összeforrt ezzel az emlékkel, hogy ha évekkel később bárhol meghallottam, mindig könnybe lábadt a szemem
– mondta az énekesnő.
Dér Heni vasárnap tehát nemcsak egy dalt ad elő, hanem egy számára különösen kedves emléket is megoszt a nézőkkel. A Sztárban Sztár Gála harmadik élő show-jában kiderül, hogyan kelti életre a színpadon azt a pillanatot, amely a mai napig is ugyanolyan élénken él benne.