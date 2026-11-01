Hamarosan kiderül, kik lesznek a Sztárban Sztár döntősei: elképesztő átalakulásokkal jön az elődöntő

Elérkeztünk a Sztárban Sztár 2026-os évadának elődöntőjéhez, ahol az eredeti tizenkét előadó közül már csak öten nézhetnek szembe egymással, na meg a zsűrivel, és izgulhatnak azért, hogy esélyt kapnak-e a győzelemre jövő héten. Ádám Szofi, aki már biztosan az évad legjobb női énekese, Dr. Mátyás, Brasch Bence, Takács Nikolas és Gudics Máté mindannyian két egyéni produkcióval fognak színpadra állni, ami cseppet sem kis feladat, de a Sztárban Sztár döntője a tét. Ráadásul a csatorna még egy nagy bejelentéssel is készül ma este. Kövesd velünk az eseményeket!

Dr. Mátyás és Brasch Bence Felicitája elképesztő siker aratott múlt héten, de a Sztárban Sztár szereplői most két egyéni produkcióval készülnek (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár 12. évadának ezen a pontján kétségtelenül bármelyik énekes megérdemelné a győzelmet, és bármelyiküktől is kell búcsúznunk ma, a döntő előtt, az nagyon fájdalmas lesz. Ráadásul az énekesek már eddig is olyan magasra rakták a lécet, hogy szinte el sem tudjuk képzelni, milyen nehéz dolga lesz most a Sztárban Sztár zsűrijének. És, hogy kivé alakulnak át elképesztő előadóink? Soroljuk!

A Sztárban Sztár versenyzőinek fel kell kötnie a gatyát

Lévén elődöntő, a mezőny egyike sem kapott könnyű feladatot, ráadásul a dupla átalakulás miatt még az átszellemüléssel is meggyűlik majd a bajuk. Ádám Szofi Rihannaként ismét nagyot énekelhet, ami után Opitz Barbi hajkoronájával tér vissza, míg Brasch Bence Presser Gábor után újabb magyar legendákat, a két nagy vetettetőt, Dolák-Saly Róbertet és Koós Jánost idézi meg. Dr. Mátyás most sem ússza meg, hogy nővé alakuljon, hiszen Aradszky László mellett Dollyt is meg kell majd formálnia. Hasonlóan járt Gudics Máté és Takács Nikolas is, a Megasztár győztese Belinda Carlisleként és az AC/DC frontembereként, Brian Johnsonként bizonyíthat, míg az eddig töretlenül maximumpontos szériájával rekorder Nikolas Sinéad O'Connor és Sipos F. Tamás bőrébe bújik. Ezek után igazán kíváncsian várjuk, hogy ki lesz a Sztárban Sztár kiesője ma, az elődöntőben!

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