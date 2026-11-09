Dr. Mátyás zokogásban tört ki a Sztárban Sztár döntőjében: „Jobb, hogy nem tudjuk meg, mi lett volna, ha nyerek”

Vasárnap este véget ért a Sztárban Sztár 2026-os évada, amiben Dani Mátyás, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Dr. Mátyás a második helyen végzett. Ez a fiatal énekes számára egy elképesztő elismerés, hiszen ahogy ő fogalmazott, szinte az utcáról érkezett a műsorban, miután 13 éve nem állt színpadon. Ám ahogy a végeredmény is mutatja, a szavazók ezt cseppet sem érezték, sőt, úgy gondolták, hogy Takács Nikolas után ő volt a második legjobb a mezőnyben. Ez Matyit annyira megérintette, hogy az eredményhirdetéskor, és még utána is folyamatosan potyogtak a könnyei.

Dr. Mátyás és Peller Károly duettje hatalmas siker volt, az influenszer meg is szerezte a Sztárban Sztár 12. évadának ezüstérmét (Fotó: Markovics Gábor)

A Sztárban Sztár Dr. Mátyás számára egy hatalmas lehetőség volt, hogy 13 évvel Az ének iskolája után újra megmutathassa magát, és tehetségét, amiért, ahogy az eredmény is mutatja, a nézők teljesen odavannak. Matyi azonban szinte fel sem tudta fogni, ezt a rengeteg szeretetet, na meg, hogy a legjobb kettőbe került, ami miatt még a könnyei is eleredtek, amikor Tilla kimondta a nevét.

„Nagyon hosszú 8 hét volt, de nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Az adás alatt nem is gondoltam arra, hogy mi lesz, csak a produkciókra, hogy azokban minél jobban teljesítsek. Nekem maga az, hogy a művész úrral, Peller Károllyal állhattam egy színpadon, már egy hatalmas megtiszteltetés volt, mert imádom a színházat, az pedig, hogy így alakult ez az este, egy külön öröm” – vallotta be Matyi.

A végén bennem volt minden, hogy boldog vagyok, hogy nem hiszem el, egyszerűen zseniális érzés, meg sem tudom fogalmazni. De ezek után, hogy így megrohantak az érzelmek, szerintem jobb, hogy nem tudjuk meg, mi lett volna, ha nyerek

– tette hozzá nevetve, még mindig az események hatása alatt.

A Sztárban Sztár győztese Takács Nikolas lett, de Dr. Mátyás a második hellyel is nagyon elégedett (Fotó: Markovics Gábor)

Dr. Mátyás alig várja, hogy folytathassa a Sztárban Sztárt

Bár a 12. évad véget ért, Matyi menetel tovább, hiszen első két helyezettként Nikolasszal bekerültek a Sztárban Sztár Gálába, és ezen a héten újabb megmérettetés kezdődik számukra.

Nagyon várom, és nagyon örülök, hogy folytathatom, bár ez a mezőny se volt semmi, de azt elnézve, talán még nehezebb dolgunk lesz. Viszont az is biztos, hogy nagyon jó kaland lesz

– jelentette ki. És bár az új évad miatt egy darabig még mindenképpen a színpad körül forognak majd a mindennapjai, azt még maga sem tudja, hogy utána visszatér-e a jogi pályára, vagy az éneklést folytatja.