Király Linda nem görcsöl rá a Sztárban Sztár Gálára! Azt is elárulta, kinek szurkol a döntőben

Ádám Szofi, Takács Nikolas, Brasch Bence és Dr. Mátyás az a négy versenyző, aki a vasárnapi Sztárban Sztár döntőben áll majd színpadra. Az első két helyezett majd csatlakozni fog a Gála névsorához is, ahol korábbi győztesek és kiemelkedő énekesek szerepelnek. Lapunknak Király Linda mesélt most a felkérés körülményeiről és a háttérben való készülődéséről. Emellett egy nevet is mondott, akit szívesen látna a jövő héten induló műsorban is.

A Sztárban Sztár Gála versenyzője korábban kétszer is szerepelt az ország házibulijában és bízik benne, hogy most eljön az ő pillanata (Fotó: Máté Krisztián)

A Sztárban Sztár Gála versenyzője egy jó bulit szeretne csinálni

Legutóbb 2024-ben, a Sztárban Sztár All Starsban láthatták a TV2 nézői Király Lindát, aki emlékezetes produkciókkal állt színpadra. Idén is szeretne maradandó élményt nyújtani a zsűrinek és a közönségnek.

Azt szeretném elérni, hogy a zene örömét hozzam a színpadra. Nem akarok rágörcsölni, jól szeretném érezni magam és azt akarom, hogy a közönség is jól érezze magát

– kezdte az Origónak adott interjújában Király Linda.

A korábbi emlékek ennyi idő után is élénken élnek az énekesnő emlékezetében és reméli, hogy az idei évben is sikerül hasonló pillanatokat átélnie. „Most is zseniális csapat leszünk, és nagyon örülök annak, hogy több emberre is barátomként tekinthetek a névsorból. Abban bízok, hogy sikerül egy hatalmas bulit csinálnunk a színpadon” – jelentette ki.

Király Linda szerint a Sztárban Sztár 2026-os évadában Ádám Szofi olyan teljesítményt nyújtott, amivel megérdemelné a helyét a Gálában (Fotó: MW-Bulvár)

Nagy változásokon ment keresztül a híres énekesnő

A korábbi években Király Linda sokszor beszélt arról, hogy hogyan sikerült fizikálisan ekkora átalakuláson keresztül mennie, azonban kevesen tudják az emögött álló lelki harcot, amit vívnia kellett.

Ma már egészen más szemlélettel állok színpadra. A mostani hozzáállásom csak az, hogy megpróbálok a jelenben élni. Ha éppen elém van rakva egy ilyen feladat, akkor nagyon szívesen szembenézek vele. Csak magammal versenyzek, mivel azt a szeretetet szeretném színpadra vinni, ami miatt én is elkezdtem ezt a karriert

– jegyezte meg az énekesnő.

A Sztárban Sztár Gála előtt azonban még hátra van egy döntő, ahol kiderül, melyik két versenyző csatlakozik majd a csapathoz. Király Linda lapunknak azt is elárulta, hogy kinek örülne a legjobban. „Természetesen az egy darab lánynak szurkolok, mivel Szofi szerintem nagyon ügyes volt az egész évad alatt. Rendkívüli mértékben büszke vagyok rá, de egyébként a többiekre is. Nyilván azért Girl Power” – zárta nyilatkozatát az énekesnő, aki számára különösen izgalmas ez az időszak, hiszen a televíziós szereplés mellett saját zenei karrierjében is új fejezetet nyitott. November 6-án két karácsonyi feldolgozással jelentkezett, miközben már a következő saját dalain is dolgozik.