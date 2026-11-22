A Sztárban Sztár Gála második adása következik a héten, ám kettő olyan versenyző is van, akik már tizedik hete töltik a képernyőn a vasárnap estéjüket. Takács Nikolas és Dr. Mátyás a Sztárban Sztár első két helyezését érték el, amivel kvalifikálták magukat a Gála műsorba is. Most Dr. Mátyás, az eddig leginkább közösségi oldaláról ismert énekes mesélt az Origónak arról, hogy milyen tapasztalatokat szerzett az eddigi hetekben és milyen lesz egy annyira ikonikus szerepbe bújni, mint Jim Carrey a Maszk című filmben.

A Sztárban Sztár Gála énekese is jelen volt a Creator Awards péntek esti eseményén (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Sztárban Sztár egyik legnagyobb felfedezettje meglepő kijelentést tett

Egyáltalán nem érzem, hogy fáradt lennék, inkább azt vettem észre magamon, hogy én most kezdtem el élvezni igazán. Azért is merem ezt így kijelenteni, mivel most tét nélkül állok a színpadra. Ez egy Gála műsor és azt szeretném, hogy én is kiélvezzem ennek a csodáját

– mesélte az Origónak Dr. Mátyás a Creator Awards 2026-os eseményén.

Hiába ért el kiemelkedő helyezést a Sztárban Sztár műsorában a fiatal énekes, még nem sikerült rendesen kiélvezni ezt. Egy héttel később ugyanis már a Gála színpadán állt, így azt mondta, majd a mostani műsor után lesz ideje arra, hogy rendesen megünnepelje a közönségétől kapott szeretetet.

A Sztárban Sztár 2026-os évadában szinte minden adásban lenyűgözte rajongóit az énekes (Fotó: Gábor Zoltán)

Vasárnap sem unatkoznak majd a nézők Dr. Mátyás produkcióján

A Sztárban Sztár Gála különlegessége, hogy minden héten tematikus produkciókkal lépnek fel az énekesek. A héten pedig filmzenékkel érkeznek majd, Dr. Mátyás a Maszk című filmből alakítja majd Jim Carrey karakterét.

Teljesen zöld leszek. Ez egy nagyon komplex feladat, mivel egyszerre kell táncolni, énekelni, kicsit színészkedni, de minden erőmmel azon leszek, hogy a héten is a maximumot nyújtsam és továbbjussak a harmadik adásba

– jelentette ki a Sztárban Sztár második helyezettje.

A Sztárban Sztár Gála november 22-én, vasárnap este 18:55-kor kezdődik a TV2-n, ahol már csak 8 versenyző küzd meg a győzelemért.