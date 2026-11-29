Hamarosan kezdetét veszi a Sztárban Sztár Gála harmadik élő adása, amely ezúttal is izgalmas átalakulásokat, látványos produkciókat és felejthetetlen pillanatokat ígér. A múlt heti műsor már tematikus volt: a versenyzők egy-egy ikonikus film ismert dalával álltak színpadra, így a nézők és a zsűri nemcsak a hangjukat, hanem a lenyűgöző látványvilágot is élvezhették. Az este végén Horváth Tamás búcsúzott a versenytől, így már csak hét énekes küzd tovább a Sztárban Sztár Gála győzelméért.

Az előző adásban a Sztárban Sztár kiesője Horváth Tamás volt (Fotó: Hatlaczki Balazs)

A Sztárban Sztár Gála 2026 egyik legnépszerűbb műsora

A harmadik élő show különösen megható lehet, hiszen ezúttal az emlékek kerülnek a középpontba. A versenyzők olyan dalokat választottak, amelyek életük egy fontos pillanatához kötődnek, így személyes történetekből és érzelmes előadásokból sem lesz hiány. Dér Heni, Nótár Mary, Gubik Petra, Peter Srámek, Dr. Mátyás, Takács Nikolas és Veréb Tamás két produkcióval készülnek: egyéni előadásaik mellett két retro csapat dalával is színpadra lépnek.

Dér Heni Laura Branigan bőrébe bújva egy gyerekkori nyaralás emlékét idézi meg. Nótár Mary az őt felfedező Bódi Gusztit alakítja, míg Gubik Petra Máté Péterként azt a dalt énekli el, amellyel először állt színpadra. Veréb Tamás Benson Boone-ként az esküvői bevonulózenéjét hozza el a műsorba, Peter Srámek Karell Gott, Takács Nikolas pedig Kovács Apollónia bőrébe bújik, hogy nagyszüleik kedvenc előadóit keltsék életre. Dr. Mátyás számára szintén különleges lesz az este: gyerekkori színházi élményeit felidézve Vikidál Gyulaként lép színpadra.

A csoportos feladatokban sem marad el a nosztalgia. A New Kids on the Block slágerével Matyi, Tomi, Mary és Heni készül, míg Petra, Nikolas és Peter egy igazi retro Fresh-medleyvel idézi meg a kilencvenes évek hangulatát.

A Sztárban Sztár Gála meghatározó szereplői természetesen a zsűritagok is: Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Papp Szabi szakmai véleményükkel értékelik majd az előadásokat. A nézők ugyanakkor biztosan számíthatnak a tőlük megszokott humoros beszólásokra és szórakoztató pillanatokra is. Ahogyan Tillától, a műsor házigazdájától is, aki gondoskodik arról, hogy a megható emlékek mellett a jókedv se hiányozzon az estéből.

Cikkünk folyamatosan frissül az adás végéig.