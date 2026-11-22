Vasárnap folyatódik a Sztárban Sztár Gála évada, ahol a még versenyben lévő nyolc előadó most népszerű filmek slágereivel áll majd színpadra. Persze mivel a Gáláról van szó, a versenyzőknek nincs könnyű dolga, hiszen a mezőny elképesztően erős, ráadásul a dalok sem könnyűek. Dér Heni most lapunknak mesélt az e heti felkészülésről.

Dér Heni Beyoncéként hatalmasat énekelt a Sztárban Sztár Gála első adásában (Fotó: Gábor Zoltán)

Dér Heni Lady Gagaként lép majd fel vasárnap, amivel bizony van dolga bőven, hiszen az énekesnő a világ egyik legmegosztóbb stílusú előadója, így nem könnyű leutánozni.

Ő egy nagyon furcsa, nagyerejű, szuggesztív nő, és minél jobban ásom bele magam, annál inkább ezt látom. Őt nem úgy gondolom dívának, mint mondjuk Beyoncét, aki múlt héten voltam, mert teljesen más energiával dolgozik, amit nekem nagyon ügyesen meg kell majd fognom. Viszont kimondhatom, hogy minden fronton nagyon nehéz őt megszemélyesíteni

– kezdte őszintén Heni.

„Egyrészről van egy nagyon jellegzetes hangszíne, és az az, amit nekünk a leginkább le kell utánoznunk, hiszen ahogy megszólalsz, ezt hallja először a közönség, és persze erről szól a műsor. Lady Gaga nagyon ösztönös, nem annyira tudatos ének technikailag, mint mondjuk Beyoncé, hanem egyfajta égből kapott ösztönösséggel énekel, amit nagyon nehéz megfogni. Az az energia, ami csak úgy jön belőle valahonnan, nem is igazán női, nem igazán férfi, hanem egyfajta éteri, földöntúli energia, amit át kellene vennem valahogy, nagyon szuggesztív módon” – magyarázta az énekesnő.

Dér Heni a korábbi Sztárban Sztáros szereplései alatt megtanulta, hogy minden produkcióra egy szerepként kell tekinteni (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár Gála szereplői minden gátlásukat levetkőzik

Természetesen senkinek nem okoz meglepetést, hogy a versenyzőknek a Sztárban Sztár minden adásában ki kell lépniük a komfortzónájukból, sőt Dér Heninek most teljesen le kell vetkőznie a gátlásait.

Furcsa a nő, vannak pillanatok, amikor az előadásai nekem már-már ijesztőek. Megpróbálom őt megérteni, megismerni, nagyon sokat olvasok róla, és próbálom a művészetét megfejteni, mert azt hiszem, a civil életben teljesen más lehet, mint a művészetében. Viszont nekem ezt a gátlástalan borulást kell egy kicsit színészkedve is eljátszani

– vallotta be Dér Heni.