„Nem akarta engedni a család, hogy elvállaljam a műsort” – Nótár Mary a Sztárban Sztár Gáláról vallott

Nótár Mary is helyet kapott a Sztárban Sztár Gála versenyzői között, nem véletlenül. Az első adásban az énekesnő egy olyan elképesztő Tina Turner produkcióval állt színpadra, hogy a zsűri és a nézőtér jó része állva tapsolt, sőt Lékai-Kiss Ramóna még azt is pedzegette, hogy Mary akár meg is nyerheti ezt az évadot. Pedig a családja eleinte nem igazán örült annak, hogy egy újabb ilyen feszített tempójú műsorba vág bele. Nótár Mary most erről mesélt az Origónak.

A Sztárban Sztár Gála szereplői egytől egyig az ország legkiválóbb énekesei, így kemény küzdelem vár rájuk az elkövetkező hetekben (Fotó: Gábor Zoltán)

Nótár Mary koncertjei miatt már A Nagy Duettet is úgy csinálta végig Aurelióval, hogy próbákról rohant a fellépésekre, és fordítva, arra pedig egyáltalán nem volt ideje, hogy a családjával töltsön időt vagy épp kipihenje magát. Éppen ezért az énekesnő ígéretet tett a szeretteinek, hogy nem fogja a végletekig kimeríteni magát, és elmondása szerint ezt szigorúan be is tartja.

Megmondom őszintén, nem akarta engedni a család, hogy elvállaljam a műsort, mert féltek, hogy túlpörgöm ezt az egészet és energiámon felül beleteszek majd mindent. De megfogadtam, hogy csak a normális energiaszintig próbálok majd meg teljesíteni, és nem hajtom túl magam

– árulta el Mary nevetve.

„Az egyik ígéretem az az volt, és be is tartottam, hogy az ilyen nagyon késői, előző napi fellépéseket átszervezem. Szóval átrendeztem úgy a dolgaimat, hogy időben le tudjak pihenni, legyen időm felkészülni, mert tényleg szeretnék a végsőkig kitartani, és jó lenne, ha lenne ehhez kellő energiám is” – magyarázta a jelenlegi helyzetét.

A Sztárban Sztár Gála Nótár Mary számára igazi hullámvasútként indult: a zsűri őt tartotta a párbaj győztesének, mégis veszélyzónába került (Fotó: Gábor Zoltán)

A Sztárban Sztár Gála első adása elképesztő volt

Ahogy arra egy Gála évadtól számítani lehetett, a mezőny elképesztően erős, így még a remény zónában is olyan énekesek voltak, akik bármelyike megérdemelte volna a továbbjutást, köztük például Nótár Mary, aki végül folytatja is a versenyt. Bár a Peter Srámekkal folytatott párbajának eredményén sokan meglepődtek.

„Tulajdonképpen nem mondanám csalódottságnak, amit éreztem amiatt, hogy nem én nyertem a párbajt, inkább egy pici meglepettségnek nevezném talán, de mindenki annyira szuper volt, hogy tudtam örülni Peti sikerének, és ugyanúgy fáj a szívem például Gigiért, ahogy örülök a továbbjutóknak” – vallotta be az énekesnő.

Ez egy játék, de nagyon komoly játék, hiszen nem hiába Gála. Itt nagyon erős személyiségek, és tényleg fantasztikus énekesek vannak, szóval nem meglepő, hogy nem lesz könnyű ez az évad

– tette még hozzá.