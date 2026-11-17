Tegnap este lezajlott a Sztárban Sztár Gála első adása, ahol a múlt héten véget ért a 12. évad két legjobbja, a győztes Takács Nikolas, és a második helyen végzett Dr. Mátyás ismét versenybe szálltak. A két énekes számára egyelőre nagyon furcsa ez az új felállás, hiszen egy teljesen új, elképesztően profi mezőnyben kell bizonyítaniuk. A fiúk most együtt meséltek az Origónak erről a nem mindennapi helyzetről.

A Sztárban Sztár Gála Dr. Mátyás számára egy újabb hatalmas kihívás, amiben a legnagyobb támasza az ismét ellene versenyző Takács Nikolas (Fotó: Gábor Zoltán)

Takács Nikolas és Dr. Mátyás igen komolyan megvetették a lábukat a Sztárban Sztár Gála évadában, hiszen mindketten párbajgyőztesként jutottak tovább a következő fordulóra. Az énekesek persze nagyon izgultak, bár leginkább nem magukért, hanem a másikért.

Nagyon örülök, hogy itt van velem Nikolas, mert lelki támaszt nyújtunk egymásnak. Én jobban izgultam érte, mint magamért, teljesen komolyan

– kezdte Matyi.

„Abszolút így vagyok ezzel én is. Ráadásul Matyiék szavaztak is rám ezerrel, amiért nagyon hálás vagyok” – árulta el nevetve Nikolas.

„De egyébként már beszéltük, hogy ez egy hatalmas nyomás is, hogy ott álltunk a végén a másik évadnak, és annyira rossz lett volna elsőként elhagyni ezt a jópofa bulihajót. Úgyhogy kimondhatom, hogy nagyon örülök, hogy így alakult” – tette még hozzá Dr. Mátyás, amire barátja is egyetértően bólogatott.

Takács Nikolas Bee Gees produkciója másodszorra is ugyanakkora sikert aratott, nem véletlenül ő lett a Sztárban Sztár győztese (Fotó: Gábor Zoltán)

A Sztárban Sztár Gála versenyzői feladják a leckét

Bár Nikolas a győzelme után úgy érezte, hogy igencsak elfáradt, és nehéz lesz helytállnia egy újabb versenyben, ez az elképesztő mezőny új löketet adott neki, hiszen ilyen ellenfelek mellett szívesen bizonyítana ismét.

Lehet, hogy csak a mi fejünkben van ez a nyomás, hogy ciki lenne a győztesnek meg a második helyezettnek egyből kiesni, miután azt végigcsináltuk. Olyan nevek vannak ebben a Gálában, hogy szerintem pont azért nem lett volna ciki, mert ők olyan előadók, hogy nincs miről beszélni. Szóval nagyon hálásak vagyunk a közönségünknek, hogy még itt vagyunk és itt leszünk, ameddig ők akarják

– jelentette ki Nikolas.

„Valóban mondtam olyat a döntő után, hogy már inkább az adventi koncerteket várom, mint hogy visszajöjjek…” – folytatta volna az énekes.