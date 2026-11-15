Párbajokkal és négy kiesővel indul a Sztárban Sztár Gála – Kövesd velünk élőben a TV2 show-ját!

Még csak egy hete annak, hogy Takács Nikolas megnyerte a Sztárban Sztár 12. évadát – maga mögé utasítva a döntőben Dr. Mátyást, Ádám Szofit és Brasch Bencét –, máris folytatódik a műsor. A TV2 ezen a vasárnapon egy különkiadással, a Sztárban Sztár Gála első adásával jelentkezik, ahol a korábbi szériák legemlékezetesebb versenyzői térnek vissza a színpadra. A tét rögtön az első adásban komoly, a tizenkét indulóból ma este négyen biztosan búcsúznak.

A Sztárban Sztár győztese, Takács Nikolas is velünk lesz a Sztárban Sztár Gála mai adásában (Fotó: Markovics Gábor)

Sosem hallott dalokkal indul a Sztárban Sztár Gála

A szerkesztők ezúttal csavartak egyet a megszokott meneten. Minden énekes egy olyan előadót idéz meg újra, akinek a bőrébe korábban már belebújt, ám ezúttal egy teljesen új, a műsorban még nem hallott dallal kell bizonyítania. A női mezőnyben Dér Heni Beyoncé-ként, Gubik Petra Keresztes Ildikóként, Király Linda Whitney Houstonként, Nótár Mary Tina Turnerként, Radics Gigi pedig Maria Callasként áll színpadra. A férfiaknál Peter Srámek ismét Zámbó Jimmy dalát hozza, Horváth Tamás Michael Jacksont idézi meg, Dr. Mátyás Csepregi Évaként lép fel, Oláh Gergő a Gipsy Kings frontembere lesz, Szabó Ádám Kökény Attilát, a friss győztes Takács Nikolas a Bee Gees énekesét, Veréb Tamás pedig Caramelt alakítja.

Párbajban mérik össze tudásukat a műsor legendái

A lebonyolítás sem hagy sok időt a bemelegítésre, az énekesek ugyanis rögtön párbajokban mérik össze a tudásukat. Aki a saját párharcában több nézői szavazatot kap, az egyből továbbjut a jövő heti adásba. A hat párbajvesztes közül a zsűri négynek adhat egy-egy vigaszágas szívet – a másik két énekes számára itt azonnal véget ér a verseny. A szívvel megmentett négy versenyző a reményzónában kap még egy esélyt, ahol a nézők szavazatai alapján ketten még továbbjuthatnak, ketten viszont kiesnek. A szavazás a szokásos módon, emelt díjas telefonhívással és a TV2 ingyenes applikációján keresztül zajlik 18:55-től.

Cikkünk az adás alatt folyamatosan frissül a produkciókkal, a zsűri értékeléseivel és a kiesőkkel.